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ЕС перечислил Украине последний в этом году транш в размере €1,5 млрд

Фон дер Ляйен: ЕС перевел Украине декабрьский транш помощи в размере €1,5 млрд
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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Европейский союз (ЕС) в четверг, 21 декабря, предоставил Украине последний транш финансовой помощи за 2023 год, размер его составил €1,5 млрд. Об этом сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Сегодня мы выплачиваем Украине последние €1,5 млрд из нашего пакета помощи на €18 млрд. <…> Мы должны найти соглашение, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для возобновления, восстановления и реформ», — написала она.

Кроме того, глава ЕК добавила, что альянс стоит на стороне своего соседа, друга и будущего члена.

Группа странных: в какой момент ЕС начнет экономить на Украине
И за чей счет объединение пытается увеличить военную помощь Киеву

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что ЕС предложила странам альянса предоставить Украине гарантии безопасности, которые заключаются в расширении военной помощи стране. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель также высказался против раскола по вопросу поддержки Украины, несмотря на позицию Венгрии, которая блокирует ряд инициатив Брюсселя.

До этого, 7 декабря, ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За последние три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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