Аналитик назвал простые способы защитить деньги от инфляции

Самым простым способом сберечь деньги от инфляции является открытие депозита под высокую ставку, заявил в четверг, 18 января, в беседе с «Газетой.Ru» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Учитывая тенденцию на укрепление рубля, лучшим решением будет положить деньги на депозит. Тем более есть гарантия от государства. Можно четко понимать, сколько денег можно будет получить через год», — рассказал эксперт.

По его мнению, в 2024 году инфляция будет находиться в пределах ожидаемых показателей, не превышая их. Кроме того, России удалось преодолеть эффект от санкций и развернуться на Восток. Также в стране стали развиваться отечественные предприятия, соответственно, больше людей занимаются бизнесом, отметил эксперт.

Еще одним методом сбережения от инфляции накопленных средства является их инвестирование в акции крупных, надежных и высоколиквидных российских компаний, а также в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Однако для этого инвестору необходимо четко понимать, на какие риски он готов пойти, подчеркнул Сигал.

«Люди, которые планируют получить доход на российском фондовом рынке, должны понимать, что необходимо постоянно следить за акциями и экономикой и интересоваться, что происходит с вложениями», — добавил первый вице-президент «Опоры России».

Накануне, 17 января, в пресс-службе ВТБ рассказали, что россияне увеличили спрос на «длинные» вклады. По информации банка, если в начале 2023-го почти 60% рублевых вкладов в кредитной организации были размещены на срок шесть месяцев, то к концу года их доля снизилась до 34%, при этом за год доля трехлетних депозитов увеличилась с 5 до 25%.

10 января сообщалось, что, согласно статистике Центробанка, россияне положили рекордный объем денег на вклады. Так, за январь–ноябрь 2023-го показатель увеличился на 5,2 трлн рублей, почти до 28 трлн рублей. Эксперты выразили мнение, что основным фактором роста объема средств на вкладах стало повышение процентной ставки.

В середине декабря 2023 года российские банки улучшили условия размещения вкладов для своих клиентов и подняли ставки. Такие решения финансовые организации приняли после повышения регулятором 15 декабря ключевой ставки до 16% годовых.