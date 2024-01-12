Возвращение доверия: почему россияне боятся покупать ценные бумаги

В условиях санкционного давления еще большее значение приобретает развитие розничного инвестирования. Многие меры по защите и стимулированию этого сектора уже реализованы: принят закон об индивидуальном инвестиционном счете третьего типа, а также по защите «неквалов» в страховании. В настоящее время власти приготовили новый пакет мер. Одним из факторов оживления активности розничных инвесторов эксперты назвали «зачистку» рынка от мошенников и инфоцыган. Подробности — в материале «Известий».

Что стимулирует инвесторов

Государство хочет упростить процедуру покупки ценных бумаг. Для этого доходы рядовых россиян, получаемые от долгосрочных финансовых вложений (приобретения акций компаний), могут освободить от уплаты НДФЛ , сообщил «Известиям» источник в кабмине. Подробностей об этом ни в Минфине, ни в ЦБ пока не раскрывают.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко убежден, что освобождение от налогов способно привести к новому притоку частных инвесторов на фондовый рынок.

По данным Московской биржи, число физлиц, имеющих брокерские счета, по сравнению с прошлым годом возросло на 27%, до 27,5 млн, это около 36% экономически активного населения страны. По мнению Щербаченко, рост интереса граждан к фондовому рынку обусловлен следующими факторами: повышенные инфляционные ожидания, увеличение дивидендных выплат, относительно низкая ставка на депозиты на год (10–12%), значительно выше, чем по депозитам, ожидаемая доходность на фондовом рынке (индекс Московской биржи за год вырос на 44%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению эксперта, поддержка частных интересов должна также выражаться в страховании брокерских счетов до 1,4 млн рублей, а также в возможности получения налогового вычета с целью стимулирования инвесторов, покупающих акции стратегических компаний .

Отдельная работа ведется в части снижения рисков. Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев сообщил «Известиям» о том, что недавно был внесен законопроект, актуализирующий требования к неквалифицированным инвесторам. Для допуска на финрынок « неквалов» хотят учитывать образование, опыт, имущество и доход гражданина.

— Предусматривается и ряд дополнительных защитных механизмов, — сказал Журавлев.

Сейчас, сообщили в СФ, рассматривается законопроект о противодействии финансовым пирамидам и рисковым инвестициям через недобросовестных участников. Кроме того, одной из мер защиты частных инвесторов может стать открытая публикация различными компаниями собственной финансовой отчетности, на основании которых любой желающий может принять решение о приобретении акций. В Совфеде считают, что в связи с этим целесообразно постепенно вернуться к публичному раскрытию информации, которая необходима для обеспечения прозрачности на финрынке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Национальное рейтинговое агентство, принимавшее участие в недавнем заседании Совета по развитию финансового рынка при СФ, на котором обсуждались новые меры и инициативы, придерживается мнения, что российской экономике сейчас как никогда нужны механизмы и рынки привлечения «длинных денег», так как инвестпроекты в реальное производство окупаются на достаточно длительном горизонте — от 3 до 10 лет.

— Для привлечения денег населения в первую очередь нужны совершенно четкие «правила игры», позволяющие гражданину верно оценить как свои возможности, так и потенциальные риски , — сказал «Известиям» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. — При этом для защиты частных инвесторов следует каждому инструменту присваивать определенный индикатор (своего рода рейтинг), который бы давал инвестору представление о потенциальном балансе риска и доходности. В этом случае рядовой инвестор мог бы действовать зряче, — подчеркнул Гришунин.

Осознанное вложение

После введения санкций одной из главных задач финансового сектора стало возвращение доверия частных инвесторов.

— Рынок российских акций в целом за год показал себя очень хорошо, — говорит руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. — При наличии на счетах граждан России более 41 трлн рублей (по данным ЦБ РФ), снижении выгоды от недвижимости новые инвестиционные инструменты в виде ценных бумаг могут быть интересны значительному количеству неквалифицированных инвесторов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Собеседница отмечает, что сегодня благодаря активной рекламе брокеров формируется ощущение простоты инвестирования в ценные бумаги. Действительно, технически это просто, особенно с внедрением удобных мобильных приложений. Но редко в рекламе делается акцент на том, что это рискованный вид инвестиций и что клиент сам несет ответственность за все результаты своих действий , замечает Позднякова. По ее словам, надо уметь собирать и анализировать информацию, читать финансовые отчеты, следить за экономическими новостями.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков полагает, что горизонт планирования розничных неквалифицированных инвесторов не очень долгосрочен. И для привлечения денег частных инвесторов в экономику необходимы изменения на уровне законодательства. И они были сделаны.

— В 2024 году заработает закон о введении индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) с более гибкими условиями , — говорит Войлуков. — Новый инструмент можно будет открыть на временной промежуток до пяти лет. Поэтапно этот срок будет увеличен до 10 лет. ИИС-3 предполагает больше льгот, чем по любому из текущих двух типов индивидуальных инвестсчетов .

Войлуков уточняет, что новый законопроект предлагает установить обязанность брокеров заключать с неквалифицированным инвестором договор о брокерском обслуживании только при наличии положительного результата тестирования. По его суждению, это позволит повысить информированность о последствиях и рисках использования его активов и даст ему возможность принимать осознанные решения об инвестировании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Стабильность правил

Председатель правления АКБ «Держава» ПАО Алексей Скородумов отмечает, что в целом для развития рынка инвестирования важна стабильность правил.

— Безусловно, снижение налогов увеличит интерес к любому направлению. А вот процесс обсуждения, наоборот, отпугнет желающих — все предпочтут подождать, когда же будет «настоящая халява». А занять ожидание может много времени, то есть сиюминутного массового притока на рынки ожидать не стоит, — полагает Скородумов.

Развитие сектора розничного инвестирования приобретает особую актуальность в современных реалиях и для создания инфраструктурных проектов , уверен президент Национальной ассоциации инвесторов (НАИ.РФ) Максим Оводков.

— Привлекать средства населения к инвестиционным проектам — это нормальная общемировая практика, — говорит он. — За это совокупно отвечают три составляющих: надежность, конкурентная доходность и налоговые льготы в виде освобождения от уплаты НДФЛ. Фондовому рынку, несмотря на его позитивную динамику роста, есть куда расти. Перспективной в этом плане могла бы стать государственная программа привлечения средств населения на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов и объектов социальной сферы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В этом случае, полагает финансист, ценные бумаги, инвестиции с налоговыми льготами и повышенной доходностью при государственных гарантиях привлекли бы даже «осторожное» возрастное население, а средства, которые хранятся не только в банках, но и «под матрасом», заработали бы и на экономику, и на граждан.

Дать больше информации

Привлечение частных инвесторов на российский фондовый рынок — вопрос пропаганды , уверена гендиректор ООО «Перамо инвест» Ольга Мещерякова. Чтобы преодолеть кризис недоверия, необходимо ознакомить инвесторов с информацией о российских компаниях, которые выпускают финансовые инструменты, а также с их стоимостью и динамикой на рынке, указывает специалист.

— Важно также предоставлять гражданам информацию о прогнозах, составленных экспертами, относительно этих ценных бумаг , — комментирует собеседница. — Способы распространения информации могут варьироваться — от рассылки информ-релизов по электронной почте до рекламных роликов на телевидении в прайм-тайм.

По ее мнению, введение запрета использовать средства и активы неквалифицированного инвестора в сделках РЕПО и маржинальных сделках позволит увеличить уровень доверия. При этом введение практики обязательного открытия сегрегированного счета позволяет хранить средства клиента на отдельном счете и защищает от форс-мажорных обстоятельств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Однако, на наш взгляд, новые условия, установленные для ИИС-3, не предоставляют достаточных стимулов для привлечения активности в данном направлении, — полагает эксперт. — Не каждый инвестор готов законсервировать свои средства на счете на десять лет и более, независимо от предлагаемых льгот. Кроме того, существует общая неопределенность относительно возможных резких изменений в будущем, которые могут свести на нет все бонусы.

Острая нужда

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов подчеркивает, что страна сегодня остро нуждается в долгосрочных инвестициях (так называемых «длинных» деньгах) для реализации своих планов экономического развития. В нынешних условиях основной упор приходится делать на собственные (внутренние) ресурсы.

Согласно оценке Минфина, от частных инвесторов возможно привлечь порядка 40 трлн рублей. Причем основная масса средств сегодня либо лежит у граждан «под матрасом» (то есть вообще бесполезна для экономики), либо находится на краткосрочных банковских вкладах (эти деньги полезны в очень малой степени — хотя они и не изъяты из оборота, но всё же не участвуют в долгосрочных инвестиционных программах).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Российский финансовый рынок сегодня действительно стал довольно удобен, — говорит Кузнецов. — Фактически любой из нас может сегодня в буквальном смысле «в несколько кликов» стать инвестором. Часто для этого даже не придется и из дома выходить. При этом перечень доступных частным лицам финансовых продуктов может удовлетворить, пожалуй, и самые изощренные требования.