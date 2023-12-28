Заявочным порядком: выдачу виз иностранным инвесторам хотят упростить

В России готовят новые меры для привлечения иностранных инвесторов, выяснили «Известия». Им предложили выдавать визу не на год, как сейчас, а на три. Ее собираются оформлять для тех, кто вложил в проекты в РФ 100 млн рублей (или около $1 млн). Письмо с такой инициативой «Деловая Россия» направила в Минэк. Привлекать иностранных бизнесменов из дружественных стран важно в условиях санкций, это поможет удовлетворить возросший внутренний спрос. Какие меры для зарубежных бизнесменов уже действуют и насколько они эффективны — в материале «Известий».

Кому и на каких условиях будут давать визу инвестора

Инициатива запустить многократную деловую визу на три года содержится в письме «Деловой России» заместителю министра экономического развития Дмитрию Вольвачу (есть у «Известий»). Предлагается, чтобы такой документ выдавался по ходатайству одного из четырех бизнес-объединений (помимо авторов письма в РФ также действует ТПП, РСПП и «Опора России»).

Сейчас получить визу можно сроком максимум на один год, но фактически в стране можно находиться не более 90 дней в каждом из полугодий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Летом президент Владимир Путин поручил упростить въезд в страну иностранным инвесторам и высококвалифицированным специалистам. Минэк совместно с «Деловой Россией» прорабатывает внесение поправок в законодательство о предоставлении нового типа визы, если бизнесмен реализует инвестпроект на сумму более 100 млн рублей.

В последний год инвесторы из дружественных стран проявляют особый интерес к участию в значимых проектах в регионах РФ, объяснил председатель санкт-петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Как правило, в таких делах проходит длительное время от фазы инвестиций до ввода объекта в эксплуатацию и годовой визы недостаточно.

Ходатайство бизнес-объединений нужно, поскольку они владеют информацией об иностранных партнерах, готовых заключить инвестиционные соглашения, пояснил Дмитрий Панов. Такой механизм позволит обеспечить качественное и эффективное информирование бизнесменов о новом механизме выдачи деловых виз, а также снимет дополнительную нагрузку на федеральные ведомства по первичной оценке иностранных предпринимателей, заключил он.

В письме также предлагается разработать и утвердить методические рекомендации, описывающие клиентский путь зарубежного партнера при получении визы.

В Минэкономразвития сообщили «Известиям», что совместно с заинтересованными ведомствами и «Деловой Россией» ведут работу над запуском многократной бизнес-визы для иностранных инвесторов. Сейчас предложение относительно ходатайства прорабатывается, добавили в министерстве.

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

«Известия» направили запрос во все остальные бизнес-объединения. ТПП накопила значительный опыт по вопросам визовой поддержки иностранных инвесторов, а также поиска, отбора и продвижения проектов в регионах России, заявил «Известиям» президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Для того чтобы предлагаемый алгоритм стал востребованным, он должен обеспечивать быстрое, прозрачное и простое оформление многократных инвестиционных виз с длительными сроками действия, подчеркнул он. Предлагаемые преференции нужно тщательно проработать, а затем внести изменения в миграционное законодательство, подытожил Сергей Катырин.

Будет ли эффективен новый визовый механизм

Новый механизм может упростить планирование проектов для тех иностранцев, которые реально работают с Россией, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

— Впрочем, больших ожиданий от новых виз тоже строить не стоит. Для экономики в целом вклад будет незначительным. Многие вопросы можно решать и без приезда в страну — на договоренностях с местными партнерами, — уверен он.

В последнее время принимались и другие решения, облегчающие въезд иностранцев в РФ. С января в России работает программа выдачи вида на жительство за инвестиции в упрощенном порядке — оформление «золотой визы». Впрочем, пока этот механизм пользуется ограниченной популярностью: в 2023-м от иностранцев поступило лишь порядка 20 обращений, писали ранее «Известия». Инвесторы из США, Китая, Германии, Алжира готовы вложить в российскую экономику минимум 1,2 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, в июне Госдума приняла закон, предоставляющий право на бессрочный ВНЖ для работающих в России высококвалифицированных специалистов из других стран и для членов их семей, если те уже живут в нашей стране и оформили вид на жительство на ограниченный срок. Они могут получить документ в упрощенном порядке.

Из-за особенностей миграционного законодательства у иностранных предпринимателей мало возможностей для личного присутствия и руководства проектами, полагает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

— Получение российской визы — достаточно забюрократизированный процесс и отнимает много времени и сил. Это значительно снижает привлекательность нашей экономики для иностранного бизнеса, — сказал он.

Если опыт нового визового режима будет успешным, то следует ожидать кратного роста желающих работать в России, уверен Максим Максимов.

В целом $1 млн (в эквиваленте 100 млн рублей) — небольшая сумма для международного инвестора, скорее всего, это будет среднего размера экспортно-импортный бизнес, полагает Валерий Емельянов из «БКС Мир инвестиций».

Привлечение предпринимателей из-за рубежа позволит значительно увеличить выпуск товаров в РФ, заявил Максим Максимов из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Это поможет насытить внутренний спрос, который растет из-за увеличения зарплат, но предложение за ним не поспевает после ухода западных компаний.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Появление источника частных инвестиций из-за границы даст возможность концентрировать основные усилия на инфраструктурных проектах и параллельно обеспечивать внутренний спрос по целому ряду товаров, поставляемых ранее из недружественных стран, пояснил он.

Зарубежным бизнесменам предоставляют и другие льготы, например по уплате таможенных платежей, если они реализуют приоритетные для экономики страны проекты.

Кроме того, в июле этого года вступил в силу закон, который разрешает допуск профучастников из дружественных государств к участию в торгах. В список входит более 30 стран, в том числе из постсоветского пространства, Азии, Латинской Америки и не только. Как писали «Известия», в процессе получения доступа к торгам находится более 30 банков и брокеров из дружественных государств.