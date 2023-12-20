Кадровая интервенция: как привлечь в Россию лучших иностранных специалистов

Минтруд РФ обновил список должностей и специальностей, иностранные представители которых могут работать в России. В стране готовы трудоустроить иностранных атомщиков, IT-разработчиков, инженеров-электронщиков и автопроизводителей. Ждут энергетиков, судостроителей и медицинских работников. Государство также приглашает и зарубежных мастеров культуры. До сих пор на подобные позиции иностранных сотрудников звать не разрешали. Подробности — в материале «Известий».

Кто из экспатов может работать в России: список профессий

Минтруд по согласованию с Министерством экономического развития актуализировал список профессий, по которому иностранцы могут работать без квот. Приказ № 459н меняет перечень профессий, по которым иностранные специалисты могут трудоустраиваться в РФ вне квот.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства труда, перечень включает 160 профессий (по сравнению с прошлой редакцией он увеличен на 11 позиций). В него добавлены 16 рабочих профессий: машинист автогрейдера, тракторист, слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик и др. Также на основании запроса Минцифры РФ перечень пополнила профессия редактора.

При этом из действующего списка были исключены 22 профессии: аккомпаниатор-концертмейстер, помощник режиссера, специалист по подготовке спортивного инвентаря, тренер спортивной сборной команды, начальник участка по контактной сети и др.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Справка «Известий» Всего, по данным МВД России, за 2022 год оформлено 8895 разрешений на работу в соответствии с действующим перечнем.

Привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов — нормальная практика во всех экономически развитых странах, отмечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Кроме конкурентной зарплаты такие сотрудники получают за счет работодателя медстраховку, право обучаться в образовательных организациях в течение срока действия разрешения на работу и могут рассчитывать на вид на жительство в упрощенном порядке. Правда, Россия пока проигрывает международную конкуренцию в этой сфере.

Как объяснила Цунаева, чтобы заинтересовать иностранные кадры, потребуется пересмотреть условия добровольного переселения. Кроме того, на ее взгляд, нужно более четко определить конкретные объективные требования к образованию, опыту работы, квалификации и навыкам иностранного сотрудника.

Сегодня в страну могут поехать специалисты, которых привлекут высокие заработки и возможность оптимизации налогообложения, считает первый заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Павел Свистунов. По словам эксперта, это будут сотрудники, которые оказались невостребованными за счет изменения технологических процессов на западных производствах или идеологические противники политических процессов в западном мире, которых не так и мало.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Среди минусов кадровой интервенции Свистунов называет ситуации, когда иностранному эксперту потребуются значительные усилия для адаптации. Остаются вопросы по организации привычного быта, вплоть до специализированных школ для детей и определенного досуга.

По его словам, действительно высококлассного специалиста достаточно сложно заполучить: чаще перекупаются инициативные начинающие работники, которые не видят особых перспектив на прежнем месте.

Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова убеждена, что в большей степени иностранные специалисты нужны в тех регионах России, где активно строятся высокотехнологичные производства, чтобы сократить зависимость от импорта. Также они помогают легче развивать новые деловые связи.

На данный момент, по данным ГУУ, среди стран, которые лидируют по количеству квалифицированных специалистов, работающих в нашей стране, выделяются Китай (40% от суммарной региональной потребности в иностранных работниках), Вьетнам (20%), Турция (17%) и Индия (10%). Далее идут Сербия (4%), Шри-Ланка (2%), Таиланд (2%), Непал (1%), Филиппины (1%) и Туркмения (1%).

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Китай, Турция и Вьетнам останутся лидерами среди стран, из которых планируется привлечение иностранных работников в Россию в ближайшее время, по данным Минтруда и социального развития. Из стран ближнего зарубежья это Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Армения, — говорит Екатерина Каштанова.

Как привлекают кадры для атомной и судостроительной отраслей

Привлекать уже подготовленных сотрудников, особенно в сложных отраслях, может быть очень дорого, рассуждает директор департамента развития бизнеса и программ высшего образования школы IT-профессий Skillfactory Егор Сорокин. На IT-специалистов везде большой спрос, а особенно на высококвалифицированных. Придется платить рублем: профессионалов в атомной и судостроительной отраслях, скорее всего, придется перекупать.

— Россию рассматривают как привлекательную страну, которая предоставляет качественное образование для жителей, например, из Восточной Азии, Бангладеш, Индии, Северной Африки, некоторых стран Центральной и Латинской Америки , — подчеркивает Егор Сорокин.

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян замечает, что иностранный высококвалифицированный специалист — это по большому счету штучный товар, который необходимо долго готовить.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Глобальная нехватка таких кадров в России делает безальтернативным их привлечение извне. Россия пока что не занималась этим системно, как это делали США и Европа, стремившиеся создать максимально комфортные условия для талантливых иностранцев, — отмечает собеседник.

По его словам, построение наукоемких производств без работников высокого уровня решительно невозможно. Сугубо завоз квалифицированных работников из-за рубежа способен временно и лишь отчасти смягчить кадровый голод, однако полностью его не утолит.

Директор практики финансового консалтинга группы «Деловой профиль» Анна Крысина полагает, что проблемы с наймом высококвалифицированных кадров очень сильны. По данным портала hh.ru, к концу июня 2023-го в Россию вернулся лишь каждый пятый IT-релокант. То есть за последний год отрасль потеряла около 80 тыс. высококлассных специалистов.

— С большими проблемами столкнулись представители российской промышленности. Уровень кадрового голода на подобных предприятиях достиг рекордного с 1996 года показателя. В общей сложности 42% руководителей компаний в этом секторе указали на нехватку сотрудников, — отмечает Анна Крысина.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Эксперт полагает, что в течение ближайших несколько лет не стоит ждать активного притока кадров из США, Европы или Китая, так как на рынке труда этих стран после пандемии и массовых увольнений также большая нехватка суперспециалистов. И заработную плату в данных государствах мигрантам предлагают выше, чем в России.

— Опыт привлечения спецов показывает, что их мало интересует возможность проживать в России постоянно. За годы действия программ лишь единицы привезли в Россию семьи, а остальные рассматривают нашу страну как место временной работы, — говорит эксперт.

Ставка на середнячок

Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова уверена, что проще всего привлекать специалистов на развивающихся рынках. В таких странах, как правило, сложнее найти сотрудников с хорошим опытом, но в избытке кандидатов начального уровня (junior, pre-middle, middle), которые пока не востребованы местными компаниями из-за компактности рынка, но готовы быстро учиться и расти в зарубежных проектах. С этим согласен экс-замминистра здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов.

Основатель и президент SuperJob Алексей Захаров полагает, что если у России будут интересные проекты, которые хорошо оплачиваются, иностранцы приедут сами безо всяких программ привлечения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Большинству из них и ехать-то никуда не придется. Можно и удаленно работать на Россию, — подчеркивает эксперт.

Проблема в РФ сегодня в том, что, если вакансии не закрыты, это негативно сказывается на экономике, ведь компании не могут произвести необходимое количество продукции или услуг, поясняет директор по продажам и маркетингу ANCOR Наталья Щербакова.

— Приглашаемые экспаты часто являются носителями уникальной экспертизы, связанной с их международным опытом работы. Также приглашение мигрантов позволит закрыть потребности бизнеса в необходимых сотрудниках, — поясняет она.

При этом у части населения в РФ есть опасения по поводу того, что приезжие заберут рабочие места у граждан страны. Но эти волнения безосновательны, ведь на текущий момент кадровый голод в стране очень большой, и если кандидаты готовы при необходимости переучиваться и получать новые знания, то для любого из них поиск работы не будет представлять особой проблемы.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— К тому же таких людей немного, об этом говорит рекордно низкий уровень безработицы, — резюмирует Наталья Щербакова.

При этом существенный минус интервенции кадров — сохранение коммерческой тайны в отдельных отраслях, к тому же экспаты требуют гораздо больше расходов, добавляет доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.