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Редкие кадры: рынку труда не хватает продавцов и водителей

Какие еще профессии среди самых востребованных в 2023 году
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Самыми востребованными на рынке труда в 2023 году были менеджеры по продажам, кассиры и водители, сообщили «Известиям» представители рекрутинговых сервисов. Высокий спрос на персонал и даже кадровый голод фиксировались в промышленности, строительстве и транспортно-логистической сфере. А вот количество резюме соискателей не увеличилось — в итоге конкурс на вакансии снизился на треть. Обычно рынок труда склонен к саморегулированию, работники перетекают из одной отрасли в другую, но сейчас ситуация требует оперативного внедрения программ переобучения и подготовки по наиболее востребованным направлениям, отметили эксперты.

Кого искали в этом году

Наиболее востребованными на российском рынке труда в 2023 году стали менеджеры по продажам. В течение года работодатели опубликовали более 750 тыс. таких вакансий — это 7,5% от всех предложений о работе в стране, сообщили «Известиям» в пресс-службе рекрутинговой платформы hh.ru.

Чуть реже искали продавцов для розничных точек и кассиров. Количество таких вакансий составило порядка 670 тыс. — 6,7% от всех предложений. Потребность компаний в продавцах за год выросла на 42%, при этом предлагаемые зарплаты подросли всего лишь на 4,6 тыс. — до 40,7 тыс. рублей в среднем.

газоэлектросварщик
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

На водителей пришлось почти 430 тыс. (более 4%) вакансий. В топ-15 по востребованности вошли такие специализации, как бухгалтер, повар, оператор call-центра, упаковщик-комплектовщик, врач, кладовщик, инженер-конструктор, администратор, программист, разнорабочий, слесарь-сантехник и курьер.

— Реже всего в этом году работодатели искали бортпроводников, комплаенс-менеджеров (отвечают за соответствие компании и ее внутренних процессов нормам действующего законодательства, принципам корпоративной этики. — «Известия»), директоров юридических департаментов, гейм-дизайнеров и андеррайтеров (специалист, проводящий оценку рисков по договору страхования для расчета страховой премии. — «Известия»), — добавили аналитики сервиса.

В тройку отраслей с наиболее высоким спросом на персонал вошли промышленность, строительство и транспортно-логистическая сфера, добавили в сервисе по поиску работы SuperJob.

— Производственная отрасль демонстрирует самый большой темп прироста количества вакансий — их число за год удвоилось. На столько же увеличилось и число вакансий служб доставки. Спрос на персонал в гостинично-ресторанном бизнесе вырос более чем на треть, — отметили там.

курьер
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Самыми востребованными специалистами 2023 года можно смело назвать представителей рабочих и массовых профессий, спрос на которых стремительно растет уже не первый год, пояснил «Известиям» управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

Промышленность в стране активно развивается, наращивает мощности, вслед за ней растет и потребность работодателей в большем количестве сотрудников, — полагает он.

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Кто искал работу в этом году

Число вакансий за год выросло более чем в полтора раза, подсчитали в SuperJob, а количество резюме осталось прежним. В итоге конкурс на вакансию снизился в среднем на треть, отметили эксперты.

Активность соискателей осталась практически на уровне прошлого года, подтвердил заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

— Чаще всего искали работу в сфере бизнес-услуг. На втором месте по доле резюме оказались транспорт и логистика, на третьем — торговля, — отметил он.

Также россияне активно искали работу в строительной отрасли, сфере услуг, производстве и агропроме, финансах и страховании.

продавец-консультант
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

На hh.ru в десятку профессий по числу активных резюме вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами, администраторы, водители, продавцы-консультанты, бухгалтеры, руководители проектов, менеджеры по работе с партнерами, секретари и ассистенты, программисты и разработчики, инженеры-конструкторы.

— Больше всего россияне в этом году хотели работать аудиторами и рекрутерами. Число откликов от кандидатов по этим специальностям выросло на 136% и 103% соответственно, — добавил Артем Кумпель.

Доля резюме наиболее заметно выросла по сравнению с прошлым годом в сфере финансов и страхования, строительстве и недвижимости, IT-индустрии, отметил Александр Ветерков. А вот работу без опыта и стажировки стали искать реже.

Зарплатные предложения в столице в этом году наиболее заметно выросли в IT (на 8,1%) и строительстве (на 6,9%), подсчитали в SuperJob. На более чем 6% они больше стали в маркетинге, рекламе и PR, в кадровой и банковской сферах.

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Темпы роста зарплат рабочих аналитики сервиса назвали рекордными. Так, инженер-технолог в Москве мог рассчитывать максимально на 220 тыс. рублей в месяц, а инженер-конструктор — на 250 тыс. Их средняя рыночная зарплата выросла за год на 9%.

— В строительстве, проектировании, недвижимости также остро необходимы квалифицированные рабочие, которых стараются привлечь высокими зарплатами, — добавили в сервисе.

строитель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Зарплаты курьеров в мегаполисах в среднем тоже выросли за год на 9%. В Москве они максимально могут рассчитывать на 115 тыс. рублей в месяц. А курьеры на авто могут получать и вовсе 200 тыс.

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На hh.ru в числе профессий, зарплатная «оценка» которых выросла в 2023 году, назвали также копирайтеров и редакторов, директоров юридических департаментов, переводчиков, видеооператоров и монтажеров, специалистов по взысканию задолженностей, водителей, грузчиков и фитнес-тренеров.

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Изменения на рынке труда

Рынок труда реагирует на все изменения, которые происходят в экономике страны, обратила внимание член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Стабильный спрос на продавцов и менеджеров по продажам может быть связан с уходом из России иностранных торговых сетей, предположил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

— Новым владельцам этих сетей нужно снова заботиться о кадрах, нанимать персонал, — пояснил он.

Большой интерес к сфере торговли, по его словам, свидетельствует о развитии экономики. При этом эксперт обратил внимание на кадровый голод в промышленности, в том числе в машиностроении.

сборка машины
Фото: ТАСС/Елена Афонина

— Всё больше нужно работников с технической подготовкой, причем с довольно высокой квалификацией. У рынка труда всё более заметен крен в эту сторону, — подчеркнул Александр Щербаков.

Традиционно самыми дефицитными остаются позиции на ресурсоемких направлениях, обратила внимание руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Например, в связи с новыми логистическими приоритетами вырос спрос на автомобильные грузоперевозки.

— В связи с госпрограммой по закупке новых автобусов в регионах значительно вырос спрос на водителей грузового и пассажирского транспорта. Есть случаи простоя новой техники из-за отсутствия работников, — отметила она.

Из-за ограничений импорта, по ее словам, растет внутреннее производство, поэтому требуется большое количество квалифицированных рабочих и инженеров.

— То же в сфере доставки и туризма: меняется характер потребления, развивается внутренний туризм, поэтому растущие отрасли активно привлекают работников, — добавила она.

Обычно рынок труда склонен к саморегулированию, работники перетекают из одной отрасли в другую, отметила Ольга Позднякова. Но сейчас ситуация требует оперативного внедрения программ переобучения и подготовки по наиболее востребованным направлениям.

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