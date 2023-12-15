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Сделали оклад: в 2023-м быстрее всего зарплаты росли у педагогов и госслужащих

По данным президента, жалование в стране увеличилось в среднем на 8%
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Зарплаты педагогов, госслужащих и работников отрасли бизнес-услуг в 2023 году росли быстрее других — примерно на 20% до 54–64 тыс. рублей, выяснили «Известия». В среднем по стране реальные оклады (за вычетом инфляции) увеличатся на 8% по итогам года, заявил президент Владимир Путин на прямой линии 14 декабря. На фоне рекордно низкой безработицы в 2,9% и дефицита кадров компании борются за сотрудников. Но не всегда повышение жалованья ведет к улучшению производительности: в таком случае раскручивается инфляция, предупредили эксперты. Будут ли так же активно расти зарплаты в 2024-м — в материале «Известий».

У кого быстрее всего растут зарплаты

Рост реальных зарплат населения по итогам 2023 года составит 8% за вычетом инфляции, заявил президент, отвечая на вопросы во время прямой линии 14 декабря.

— Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная, и реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, а где-то под 5% будет, — сказал глава государства.

госслужба
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

По итогам сентября средняя зарплата в РФ выросла почти на 14% к прошлому году и составила 70,9 тыс. рублей, следует из данных Росстата. Реальный же заработок увеличился на 7,2% за девять месяцев 2023-го.

Уходящий год стал рекордсменом по росту зарплатных предложений на рынке труда, подтвердили в рекрутинговых компаниях. Больше всего жалованье повышали в сферах образования и культуры, а также на государственной службе — на 20,1% по сравнению с 2022-м. Об этом говорится в декабрьском исследовании сервиса «Работа.ру» об итогах 2023-го (есть у «Известий»). Год назад таким специалистам предлагали в среднем 45 тыс, а в этом — 54 тыс. рублей.к

Высокий результат показала и отрасль бизнес-услуг (в нее входят консалтинг, помощь в регистрации компаний, с оформлением документации и составлением бизнес-планов). Жалованье таких специалистов увеличилось на 20%: с 54 тыс. до 64 тыс. рублей, следует из подсчетов компании.

Основной драйвер динамики роста зарплат — это конкуренция, сказал «Известиям» генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. По его словам, повышенный спрос наблюдается в производственных отраслях, строительстве, ИТ-секторе, логистике. В январе–сентябре повышение номинального заработка в строительстве составило 24%, а в производстве автотранспортных средств — 25%. Рынок труда соискателя, который сформировался в этом году, продолжит развитие, уверен эксперт.

— Прежде всего повлиял дефицит на рынке труда. Компании из сферы культуры, образования и госслужбы с помощью повышения зарплат наращивают свою привлекательность для кандидатов, — отметил заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

детсад
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По указам президента от 2012 года, жалованье школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должно доходить до 100% среднего заработка по региону, напомнила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Кроме того, многие библиотеки и дома культуры находятся в сельской местности. Жалованье там очень невысокое, поэтому рост именно в этих сферах необходим, объяснила эксперт.

Высокий рост заработков в образовании и на госслужбе объясняется также повышением МРОТ (с 15,3 тыс. в 2022-м до 16,2 тыс. в 2023-м), подчеркнул член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Хотя по абсолютной величине зарплат эти отрасли не лидируют, добавил он.

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В каких отраслях зарплаты растут медленнее

При этом по приросту фонда оплаты труда (ФОТ) ситуация несколько иная, чем с зарплатами на каждого из работников, продолжил Александр Ветерков. Так, по его словам, в топ-3 отраслей по увеличению трат на сотрудников вошли обрабатывающие производства (+20%), административная деятельность (+19%) и ИТ (+18%). Возможно, в этих сферах не только увеличивают жалование, но и нанимают больше людей.

При этом самые низкие темпы роста зарплатных предложений в 2023 году — в сферах производства (+9,7%) и ИТ (+7,1%), следует из исследования «Работа.ру».

программист
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Дело в том, что ИТ-сфера остается самой высокооплачиваемой. И если работодатели из торговли могут позволить себе прирост в 50% от 50 тыс. рублей, то ИТ-компаниям сложнее показать тот же процент повышения от зарплаты, которая изначально в три–четыре раза выше. Кроме того, они активно развивают методы нематериальной мотивации, в том числе расширяют соцпакеты для сотрудников, — объяснил Александр Ветерков.

По последним данным Росстата, больше всех в РФ зарабатывают нефтяники (176,7 тыс.), топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления (172,1 тыс.), а также программисты (157,4 тыс.), поделился эксперт.

В следующем году ожидается замедление роста зарплатных предложений, сказал Александр Ветерков. Он добавил: однако в особо дефицитных сферах жалованье продолжит расти в среднем на 10% год к году. По словам эксперта, работодатели также будут усиливать нематериальную мотивацию сотрудников, поскольку конкуренция за кадры только увеличится.

Почему рост зарплат ведет к инфляции

— В целом увеличение заработков — это положительный процесс. Однако негативная сторона нынешнего зарплатного ралли — это то, что оно по большей части не сопровождается улучшением производительности труда. Такая ситуация неизбежно провоцирует разгон инфляции, — добавил Агван Микаелян из FinExpertiza.

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В связи с инфляционным давлением работодатели вынуждены вновь повышать зарплаты, что, в свою очередь, стимулирует еще больший рост цен, продолжил эксперт. Это превращается в замкнутый круг. Такая ситуация «съедает» прибыль и просаживает рентабельность бизнеса. По словам Агвана Микаеляна, без повышения производительности предприятия не смогут бесконечно индексировать оклады.

инфляция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как сообщил президент РФ Владимир Путин 14 декабря, инфляция в России по итогам 2023 года может приблизиться к 8%.

Скорее всего, в 2024-м зарплатная гонка значительно сбавит обороты, уверен Агван Микаелян. Он объяснил: бизнес рационален и борется за прибыль, объемы производства и рыночную долю. Кроме того, в России достаточно жесткие монетарные власти, которые стремятся снизить инфляцию и не допустить перегрева экономики, повышая ключевую ставку, резюмировал эксперт.

Вероятно, в дальнейшем в наиболее востребованных направлениях темпы роста будут быстрыми — это касается инженеров, ИТ, технических специалистов и высококвалифицированных рабочих, считает доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. И наоборот, по ее словам, в сферах, где потенциальных сотрудников больше, будет замедление. Это может ожидать бухгалтеров, маркетологов и офисный персонал.

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