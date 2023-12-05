Лям и не снилось: россиян с зарплатой от 1 млн стало в 1,5 раза больше

Россиян с зарплатой от 1 млн в 2023-м стало в полтора раза больше, чем два года назад, — 24,5 тыс. человек. Об этом сказано в исследовании FinExpertiza. В основном это топ-менеджеры крупнейших компаний в сферах розничной торговли и финансов. Правда, из-за накопленной за два года инфляции в 20% покупательная способность миллиона сильно сократилась. Например, на эти деньги раньше можно было купить китайский кроссовер, а теперь его стоимость подскочила под 2 млн. В Минэке подчеркнули, что зарплаты растут двузначными темпами у всех категорий работников. Полезно ли это для экономики — в материале «Известий».

Сколько россиян зарабатывают по миллиону в месяц

В России 24,4 тыс. работников крупных и средних предприятий в этом году получали зарплату от 1 млн рублей в месяц (до вычета подоходного налога), следует из исследования FinExpertiza на основе данных Росстата (есть у «Известий»). Это на 43% больше, чем в 2021-м. Служба предоставляет информацию о дифференциации зарплат по состоянию на апрель с большим лагом и делает это один раз в два года.

Более половины всех российских работников-миллионеров, как говорится в исследовании, числится в Москве (14,7 тыс.). Следом идут Санкт-Петербург (1,95 тыс. человек) и Подмосковье (1,44 тыс.). Там приводится и более детальное распределение:

от 1 до 2 млн зарабатывает порядка 17,5 тыс. россиян;

от 2 до 3 млн — 3,25 тыс.;

свыше 3 млн — 3,7 тыс. человек.

Впрочем, общее количество россиян, которые в среднем получают более миллиона в месяц, может быть больше.

— Подавляющая доля наемных специалистов со сверхвысокой оплатой труда относится к топ-менеджменту крупнейших компаний, значительная часть их заработков приходится на годовые бонусы в виде крупных сумм или дивиденды от акций. Такие выплаты не учитываются в рассматриваемой статистике, — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Она добавила: у наиболее богатых россиян основным источником доходов выступают не зарплаты, а доходы от активов.

В Минэке заявили «Известиям», что зарплаты растут в целом по стране. В сентябре 2023 года в номинальном выражении они увеличились на 13,6% год к году (после +15,1% месяцем ранее), в реальном выражении — +7,2% после +9,5%, сообщили в ведомстве. «Известия» направили запрос в Минтруд, а также в топ-10 крупнейших компаний.

Где можно заработать 1 млн рублей в месяц

Больше всего работников-миллионеров трудится в сфере оптовой и розничной торговли (4,3 тыс. человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тыс.), финансах и страховании (3,66 тыс.), говорится в исследовании FinExpertiza.

Высокий спрос на кризис-менеджеров, сотрудников оптовой и розничной торговли, согласна доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Она отметила: специфика российского рынка труда в том, что адаптация к шокам происходит в основном за счет зарплаты.

Главная причина роста количества работников-миллионеров — дефицит кадров во многих отраслях экономики, согласна заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Например, министр экономики Максим Решетников уже говорил, что безработица находится на «аномально» низком уровне в 3%. Именно недостаток работников приводит к росту заработной платы, потому что только так можно удержать имеющиеся высококвалифицированные кадры, отметила эксперт.

— Такие должности, как топ-менеджеры, директора магазинов или сетей, руководители отделов закупок и продаж, всегда были в дефиците на рынке труда в силу специфики и большой трудоотдачи, — заявил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский.

При этом каждый тысячный работник с зарплатой в миллион рублей в месяц — это, по его словам, немного. Но чем больше обеспеченных людей в государстве, тем оно привлекательней для жизни, сказал эксперт.

Что можно купить на миллион

Однако рассматриваемые суммы в реальном выражении постепенно снижаются по мере роста цен, отмечают эксперты. С учетом накопленной за два года потребительской инфляции (20,6%) 1 млн рублей сегодня равноценен по покупательной способности 830 тыс. рублей в 2021 году, отметили в FinExpertiza.

Например, по данным «Автостата», кроссовер Chery Tiggo 4 стоил 1,1 млн рублей в январе 2022 года, а в январе 2023-го — 1,9 млн (+75%).

Ситуация с ростом высокооплачиваемых работников характерна не только для России, но и в целом эта тенденция прослеживается во всем мире, отметил Николай Переславский. Доля богатых увеличивается, но и доля бедных тоже, причем в больших масштабах, сказал он. Неравномерный доступ к материальным благам приводит к размыванию среднего класса, отметил эксперт.

С другой стороны, для страны важнее, чтобы было больше людей с достатком выше среднего, а не так называемых миллионеров, считает Николай Переславский. Он пояснил: именно такие люди формируют потребительский спрос, составляя главный оплот экономики.

В то же время рост зарплат ускоряет инфляцию. Как писали «Известия», именно увеличение затрат на фонд оплаты труда — основная причина повышения цен на конечную продукцию для трети компаний в РФ.

Власти ожидают, что рост доходов россиян продолжится. В 2023–2026 годах номинальные зарплаты (то есть без учета инфляции) как минимум в восьми регионах России будут расти в среднем на 10% в год и выше, прогнозирует Минэк. На верхних строчках по этому показателю окажутся Кемеровская и Челябинская области, Дагестан, Забайкальский край и Мордовия. Это будет обеспечено в том числе повышением МРОТ и заработных плат в бюджетном секторе, а также донастройкой мер социальной поддержки на федеральном уровне.