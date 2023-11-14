Купить дать: расходы семей выросли впервые после введения санкций

Расходы российских семей выросли впервые после введения санкций . Во II квартале в реальном выражении (то есть с учетом инфляции) они поднялись на 7%, до 24,9 тыс. на человека. Это в среднем по стране , при этом где-то они составили 63 тыс., как в Магаданской области, а где-то, наоборот, просели — например, в Липецкой, до 20,7 тыс., говорится в исследовании FinExpertiza. Эксперты объясняют: потребление восстанавливается благодаря увеличению зарплат и уходу от сберегательной модели поведения. Власти могут расценивать такую динамику как положительную. К тому же ранее в Минэке говорили, что внутренний спрос станет основным источником роста экономики в ближайшие годы . Правда, риски чрезмерного ускорения инфляции от слишком активных трат тоже повышаются.

В каких регионах расходы российских семей растут быстрее всего

Потребление российских семей начало восстанавливаться впервые со II квартала 2022 года , говорится в исследовании FinExpertiza на основе данных Росстата (есть у «Известий»). Тогда, после введения антироссийских санкций, расходы домохозяйств стали сокращаться. Ограничения стали появляться с конца февраля, а в квартальных показателях отразились лишь в отчетах за апрель–июнь .

Как отмечается в исследовании, траты семей снижались из-за разгона инфляции и перехода населения к сберегательной модели в условиях общей неопределенности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

« Во II квартале 2022-го расходы в реальном выражении уменьшились на 5% год к году, в третьем — на 4%, в четвертом — на 0,7%. В I квартале 2023 года отрицательная динамика сохранилась, и траты сократились на 3,1% . Однако во II квартале нисходящий тренд прекратился», — приводят данные аналитики.

Расходы семей с апреля по июнь 2023-го (самые актуальные данные) увеличились в реальном выражении на 7% (до 24,9 тыс. рублей в месяц в среднем на человека), подсчитали эксперты. В сопоставимых ценах с учетом инфляции это на 2% выше, чем во II квартале досанкционного 2021 года , когда потребление бурно росло на фоне восстановления экономики и снятия ковидных ограничений.

Наибольший рост расходов семей зафиксирован в Белгородской (+67,5%, до 37,7 тыс. рублей) и Магаданской (+55,8%, до 63 тыс.) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (+32,4%, до 50 тыс.) . Сократили потребление домохозяйства в 10 регионах страны . Сильнее всего — в Санкт-Петербурге: на 35,5%, до 30,6 тыс. рублей на человека в месяц. В Липецкой области траты уменьшились на 12,2%, до 20,7 тыс., в Курской — на 10,8%, до 20,2 тыс., а в Амурской области — на 10%, до 21,6 тыс. рублей.

В целом в структуре потребления снизилась доля трат на питание (до 37%). Зато выросли расходы на услуги и непродовольственные товары (до 28 и 33% соответственно). В оставшиеся 2% входят покупки алкоголя и льготные услуги от работодателей.

Почему растут расходы российских семей

Всплеску потребления во II квартале поспособствовало повышение доходов населения, а также реализация отложенного спроса и отказ от сберегательной модели поведения , считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Кроме того, важным фактором стал рост кредитования в связи с низкими процентными ставками в первой половине года. Россияне во многом адаптировались к сегодняшней экономической реальности. В конечном итоге расширение спроса стало превышать предложение товаров и услуг, что стимулировало повышение уже нормализовавшейся инфляции , — отметила она.

Нынешняя тенденция связана с повышением активности на рынке ипотечного кредитования, а также с ростом зарплат , согласилась профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. В экономике сейчас дефицит кадров во многих отраслях при низком уровне безработицы в 3%, отметила финансовый эксперт Наталья Жукова. Предприятия, чтобы удерживать персонал, повышают зарплаты, снижается их прибыль, растут цены.

Если говорить о Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, то удаленность регионов и рост транспортных расходов по доставке грузов ведут к увеличению цен на товары, полагает руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский. Поэтому жителям этих регионов приходится тратить больше.

— Что касается Белгородской области, то регион вошел в пятерку субъектов с наибольшим ростом расходов на оплату ЖКХ (+1,2%). Выше только у того же ЯНАО (плюс 1,6%) и Калужской области (плюс 1,4%), — поделился цифрами он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Также всплеск трат в Белгородской области может быть вызван увеличением объемов социальной поддержки населения в этом регионе, полагает Юлия Финогенова.

Ранее эксперты ЦМАКП заявили, что одним из итогов специальной военной операции может стать формирование новой социальной группы «молодых богатых» из военнослужащих, получающих значительные выплаты от государства.

Как увеличение трат семей отражается на экономике

Основным источником роста экономики РФ в 2023–2024 годах станет внутренний спрос, заявил в октябре глава Минэкономразвития Максим Решетников . По его словам, показатель будет обеспечен за счет увеличения доходов населения, мер соцподдержки, предпринимательских доходов, а также инвестиций.

На увеличение потребительских расходов повлиял устойчивый рост реальных денежных доходов населения, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэка.

— Основную поддержку доходам оказал рост оплаты труда (+12 в реальном выражении), а также доходы от предпринимательской деятельности (+12,2%). Второй фактор — сохранение стабильной ситуации на рынке труда, которая мотивирует работодателей повышать зарплаты сотрудникам, — отметили там.

Третий фактор — отложенный потребительский спрос прошлого года. Растущий внутренний спрос в среднесрочной перспективе выступит важнейшим драйвером роста российской экономики , подтвердили настрой министра в ведомстве. «Известия» также направили запрос в Минтруд.

— Повышение потребительского спроса действительно может привести к увеличению производства. Это важно для экономики, которой нужен стимул для роста , — подтвердила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Однако она предупредила: всплеск расходов не должен происходить быстрее увеличения доходов населения, иначе это обернется ухудшением финансового состояния граждан и приведет к разгону инфляции .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В целом тенденция роста расходов семей продолжится до конца 2023 года — поддержат ее надвигающиеся новогодние праздники, отметил Николай Переславский. По его словам, в I квартале 2024 года показатель расти не будет по двум причинам: традиционный спад потребления после каникул и снижение инфляции.

Увеличение социальных трат государства и подъем зарплат будут способствовать поддержанию расходов домохозяйств на высоком уровне, что позитивно повлияет на экономический рост , в свою очередь, уверена Юлия Финогенова из РЭУ им. Г.В. Плеханова.