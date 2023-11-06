Понятия не имеют: как расширят помощь для молодых специалистов

Правительство поддержало внесение поправок в закон о молодежной политике, предложенных депутатами Госдумы, однако поспорило с парламентариями об избыточности терминов. Речь в законопроекте идет о понятии «молодых специалистов», которое до сих пор было сформулировано в законе таким образом, что поддержку им можно было оказать только в случае, если до выпуска из университета они еще не работали по специальности. Депутаты предлагали ввести дополнительное понятие «молодых работников», но правительство настаивает на том, что нужно внести лишь уточнения в существующий термин. Каким образом поправки помогут работающей молодежи — разбирались «Известия».

Зачем нужно уточнять понятие

Законопроект разработан и внесен в Госдуму в июне. Авторы предлагали исправить проблемы, возникшие с поддержкой молодых специалистов из-за недостатков термина.

Четкие критерии статуса «молодой специалист» появились в конце 2020 года, когда приняли закон 489-ФЗ «О молодежной политике в РФ». Таковым признавали гражданина страны в возрасте до 35 лет, который завершил обучение по основным профессиональным образовательным программам или по программам профессионального обучения и впервые устраивается на работу в соответствии с полученной квалификацией.

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Из-за этого, с одной стороны, не могли получать статус молодого специалиста студенты, которые обучение еще не закончили, но уже начали трудовую деятельность, и выпускники, которые устроились после вуза, но уже имели к этому времени опыт работы по специальности .

Один из соавторов законопроекта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала «Известиям», что законопроект возник на фоне регулярных обращений на этот счет.

— Ко мне приходили, в частности, ребята из организации «Работающая молодежь Юга России», которые не смогли воспользоваться мерами поддержки крупных корпораций, потому что уже имели опыт работы по специальности в бытность студентами, — пояснила она.

Поэтому предлагается заменить обязательное требование о первом месте работы после завершения обучения общим требованием об осуществлении трудовой деятельности в соответствии с полученной квалификацией.

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Работник — не специалист

Однако в процессе обсуждения идеи возникла и еще одна проблема: многие студенты классических университетов фактически не могут работать по специальности. Например, закончили мехмат, устроились на работу аналитиками в крупных инвестиционных компаниях, применяют полученные знания, но статус молодого специалиста получить не могут, рассказывает Екатерина Стенякина.

— Для таких случаев мы предложили формулировку «молодой работник», когда молодой человек идет работать не по специальности, которая прописана в дипломе , — пояснила депутат. — Молодой человек не должен страдать от того, что его специальность в дипломе называется не так, как записана в трудовой книжке.

«Молодых работников», которые работают не по специальности, большинство, говорится в пояснительной записке. В подтверждение приводятся данные платформы hh.ru, которая, опросив более 2,5 тыс. российских респондентов, выяснила, что только 33% из них работают по специальности. Данные подтверждает вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, который со ссылкой на данные Росстата назвал «Известиям» аналогичные цифры: более 40% молодых людей в возрасте до 29 лет работают не по специальности . Связано это с недостатком вакансий в нужной области, низкой зарплатой и отсутствием опыта работы.

Однако правительство, которое в конце октября подготовило отзыв на законопроект, не согласилось с необходимостью вводить еще одно понятие. Указывается, что термин «молодой работник» избыточен и дублирует уже существующий по смыслу. Предлагается просто скорректировать понятие, чтобы к этой категории относились все граждане до 35 лет . При этом указывается, что расширение круга лиц, которые вправе претендовать на различные меры поддержки, может значительно увеличить бюджетные расходы.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Мы готовы согласиться с правительством РФ и для юридической чистоты не вводить второе понятие, — сказала «Известиям» Екатерина Стенякина. — Уложим всё необходимое в один термин, как нам и рекомендует правительство РФ, и никаких разночтений не будет.

Однако еще один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев подчеркивает, что основной задачей законопроекта было как раз убрать путаницу, которая возникала при трактовке статуса «молодого специалиста».

— Мы учитываем формулировки правительства, но сейчас находимся в диалоге и стараемся отстоять свою позицию , — сказал депутат «Известиям».

Старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок полагает, что предлагаемый термин «молодой работник» более корректен для тех целей, которые преследуют авторы законопроекта — тем более в противном случае даже школьники и студенты на подработке становятся «специалистами».

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

А Максим Фатеев полагает, что необходимо сохранять понятие «молодой специалист» в его текущем виде — как работника, который получил высшее или среднее специальное образование и только начинает свою карьеру — но одновременно создать «другие механизмы поддержки и защиты молодых людей, работающих на подработке, чтобы обеспечить им равные возможности в трудовой сфере».

Как увеличится поддержка молодых

Екатерина Стенякина замечает: многие регионы уже ведут серьезную политику, направленную на привлечение молодых специалистов — в том числе из других субъектов.

— Различные меры поддержки они предлагают за счет своих региональных бюджетов, но пользуются формулировкой «молодого специалиста», предусмотренной в федеральном законе, которая сейчас их действия значительно ограничивает, — пояснила она. — Поправки снимают этот барьер, помогают им оказывать меры поддержки большему количеству молодых ребят, которые готовы приехать в регион.

Это же, подчеркивает она, касается госкорпораций, крупных компаний с государственным участием, которые тоже предусматривают меры поддержки для молодых специалистов, исходя из федерального понятия. Проверяющие структуры не позволяют трактовать это понятие по-своему.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Михаил Киселев подчеркивает: какой будет помощь, каждый регион решит сам. У субъектов есть право создавать собственные меры поддержки.

— Это может быть арендное жилье, какие-то стимулирующие выплаты, — пояснил депутат. — У каждого региона есть свои сложности по привлечению специалистов в абсолютно разных отраслях.

Екатерина Стенякина приводит в пример Ростовскую область, где погашают проценты по ипотеке для студентов-отличников, которые остаются работать в регионе. В итоге у специалистов по необходимым региону специальностям ипотека получается под 1%. Доцент, заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина называет льготную ипотеку и предоставление качественного служебного жилья одними из наиболее эффективных мер поддержки . Также она называет социальные льготы и в целом определение этой группы приоритетной при формировании политики оплаты труда.

Максим Фатеев указывает, что для молодых специалистов в России можно было бы разработать систему льгот и поощрений и в целом систему социальной поддержки , которая будет помогать им справляться с финансовыми трудностями и обеспечивать доступ к жилью и другим необходимым ресурсам.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Алла Факторович самым эффективным инструментом поддержки молодых специалистов называет институт наставничества, а партнер группы социально-экономических исследований Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина считает, что молодым специалистам прежде всего необходимо получать возможности профессиональной ориентации и дальнейшего профессионального роста, которые могут быть представлены как расширением программ стажировок, так и помощью при трудоустройстве согласно специальности.

Виктор Ляшок замечает, что основная проблема не в терминах, а во фрагментарности предоставляемых льгот, которые зачастую призваны лишь частично компенсировать низкий уровень оплаты труда.

Почему молодежь не работает по специальности

Говоря о том, почему малая доля молодежи работает по специальности, Алла Факторович из НАРК указывает, что «специальности как таковой выпускники и не получают».

— Они выходят с дипломами бакалавров и магистров. Работодатели не получают нормальной информации о том, что умеют делать молодые специалисты, к какой работе их можно допустить , — сказала она. — Да и большая часть выпускников плохо представляют свое потенциальное место работы и тот функционал, который им предстоит выполнять.

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Решение этой проблемы, говорит она, сформировано в национальной системе квалификаций, где профстандарты описывают профессиональную деятельность, а их содержание должно отражаться в образовательных программах.

— Норма о применении профессиональных стандартов действует уже практически 10 лет, но в дипломах по-прежнему фиксируется только академическая квалификация, по сути, степень, которая говорит исключительно об уровне полученного образования , — замечает Факторович. — Ситуация должна измениться благодаря новой модели высшего образования. Квалификации выпускников, в соответствии с идеологией реформы, будут отражать область профессиональной деятельности. Сейчас ведется работа по установлению соответствия между направлениями подготовки и профессиональными квалификациями, которые можно получить и подтвердить по результатам освоения образовательной программы.

Виктор Ляшок указывает и на еще одну проблему: молодежь поступает в вузы сразу после школы, не зная, чем хочет заниматься в будущем, а образовательная система вынуждает с первого курса определить не только общую квалификацию, но и конкретную специальность. При этом, замечает эксперт, работа не по специальности не является большой проблемой.

— Если человек успешно интегрируется в другую профессиональную область, то это не проблема, так как в конечном счете экономика получает квалифицированный кадр, который в дальнейшем может переобучиться уже в рамках более узкой специализации, — подтверждает Виктория Павлюшина.