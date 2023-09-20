Без связей и опыта: названы самые прибыльные вакансии для выпускников

Исследователи выявили вакансии с самыми высокими зарплатами для тех, кто совсем недавно окончил вузы или колледжи, — предлагают их в транспорте и в логистике. Чуть ниже доход будет в производстве и в агропроме. При этом, как ни странно, доход ниже среднего ожидает молодых соискателей в IT-сфере. В настоящее время в России из-за кадрового дефицита эксперты фиксируют рост «рынка кандидата», а это значит, что компании готовы хорошо платить даже начинающим специалистам. Как начать карьеру молодым людям после вузов — разбирались «Известия».

Где больше платят молодым

СберНПФ и сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» выяснили, в каких сферах и отраслях экс-студентам могут предложить самые большие заработные платы (исследование есть у «Известий»). Оказалось, максимальный уровень дохода молодым специалистам обеспечен в транспорте и логистике (75 тыс. рублей). При этом в сегменте офисных служб и бизнес-услуг готовы платить 67 тыс., еще столько же — в строительстве и недвижимости.

В свою очередь, в производстве и в агропроме среднее зарплатное предложение находится на уровне 63 тыс. рублей. За работу без опыта и специальной подготовки компании сулят 60 тыс. рублей. В сфере услуг недавние студенты могут рассчитывать на доход в 55 тыс. Похожую зарплату готовы платить в индустрии красоты и здоровья.

Исследователей удивило, что доход молодых соискателей в IT и телекоме будет всего на уровне 47 тыс. рублей. Чуть меньше (44 тыс.) предлагают работодатели из сферы культуры и образования, а также маркетинга и рекламы. В торговле новоиспеченным выпускникам предлагают один из самых низких уровней оплаты труда — всего 43 тыс.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Число вакансий для студентов только в августе этого года выросло на 8% по сравнению с прошлогодним августом, пояснил «Известиям» замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

— Средняя зарплата такого специалиста достигла 57 тыс. рублей. Число вакансий растет на фоне дефицита кадров, и работодатели вполне могут рассматривать неопытных кандидатов, — пояснил эксперт.

Однако больше всего вакансий, по его словам, размещено в пользу соискателей без опыта и спецподготовки (23% от общего числа вакансий для молодежи). Преимущественно речь идет о курьерах, операторах call-центров и администраторах. Несколько меньше объем предложений зафиксирован в торговле (21%). Интересно, что в транспорте и логистике, где студентам предлагают самые высокие зарплаты, сосредоточено лишь 15% от общего числа вакансий.

Ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина объяснила читателям «Известий», что сегодня выпускникам вузов легче найти работу, чем, например, несколько лет назад. Тогда острая проблема безработицы среди вчерашних студентов вынудила государство разработать и принять Долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года.

По оценке эксперта, в настоящее время молодому поколению будут рады в обрабатывающей промышленности, а также в медицине и педагогике.

— Многие организации охотно принимают студентов-старшекурсников на практику, присматриваются к ним и приглашают на работу . В коллективных договорах на предприятиях часто встречаются дополнительные положения о поддержке молодых специалистов. И вопрос сейчас скорее в том, чтобы найти работу с зарплатой, которая позволила бы содержать семью и платить ипотеку, — уточнила эксперт.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Руководитель Базового центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций Ольга Клинк замечает, что сейчас в дефиците рабочие профессии и высококвалифицированные специалисты, которые сочетают экспертность в том или ином направлении с многофункциональностью, способностью самостоятельно решать проблемы, осваивать новое, работать в группе и руководить людьми.

— Но для того чтобы стать экспертом, необходим опыт, хотя важна и стартовая позиция. Работодатель хочет видеть, что конкретно умеет делать выпускник, и готов за это платить, — говорит Ольга Клинк.

По ее словам, помочь выпускникам стать более конкурентоспособными может свидетельство о квалификации. В отличие от диплома, который рассказывает, как студент учился, какие отметки по дисциплинам и практикам получал, этот документ содержит информацию о квалификации, востребованной на рынке труда. Он понятен работодателю.

По ее словам, пройти независимую оценку квалификации бесплатно вместе с аттестацией и получить свидетельство могут студенты 29 вузов-участников пилотного проекта, курируемого Минобрнауки России. Среди них: ЛЭТИ, МИЭТ, МГСУ, РГУТИС, МСХА имени К.А. Тимирязева, МЭИ, МТУСИ, СПбГТИ(ТУ) и другие.

В Минтруда и Минобрнауки не стали комментировать новые возможности для трудоустройства выпускников вузов.

Как правильно начинать карьеру

По общему признанию экспертов, трудоустройство молодых специалистов традиционно сопряжено с некоторыми сложностями. С одной стороны, у молодежи имеются высокие запросы, а с другой — работодатель готов платить высокие зарплаты только за опыт и реальные успехи. Поэтому для молодых специалистов важно сначала получить опыт работы, поскольку длительное пребывание в статусе безработного будет вызывать у работодателей настороженность и получить выгодное предложение станет труднее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Еще один важный момент для построения правильной карьеры — не менять работу слишком часто, советует экс-замминистра здравоохранения и соцразвития РФ, профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

— Лояльность — не последнее качество среди тех, которые ценит работодатель. Если же кандидат раз в несколько месяцев меняет работу, то претендовать на карьерный рост бесполезно: начальник будет ставить такого человека на простые задачи, где вряд ли можно будет получить необходимые навыки, — поясняет чиновник.

По его мнению, профессия программиста для молодых специалистов остается одной из наиболее выгодных с точки зрения перспективы. Поначалу зарплата может быть средней, на уровне 50–70 тыс. рублей. А если специалист сможет разрабатывать программы самостоятельно, она шагнет сразу до 200 тыс. более, добавляет он.

— Инженеры тоже сейчас очень востребованы, но уровень заработной платы во многом зависит от отрасли. К примеру, АвтоВАЗ предлагает вакансии от 42 тыс. рублей. В Москве можно рассчитывать на 68–200 тыс., а в среднем по России стоимость труда инженера составляет 68–70 тыс. рублей, — пояснил эксперт.

Если у студента нет опыта, а в своих силах он пока что не уверен, начать карьеру без значительных входных барьеров можно в торговле , отмечает эксперт. Из-за нехватки специалистов здесь предложат вакансии с минимальными требованиями.

— Сейчас нужны мерчендайзеры, консультанты, логисты, сборщики заказов. Зарплата на этих позициях варьируется от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Однако если вы хотите проработать в одном учреждении всю профессиональную жизнь, советую становится врачом или учителем, — говорит экс-замминистра Сафонов.

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Вместе с тем бывший министр труда РФ, депутат ГД от Партии Роста Оксана Дмитриева рекомендует студентам начинать трудоустройство на последних курсах вузов и по возможности проходить производственную практику уже у желаемого работодателя. Тем более что вузы всё чаще стараются организовать проекты и практикумы вместе с работодателями. В первую очередь это касается наиболее востребованных инженерных и технологических специальностей.

— Государственные программы поддержки молодых специалистов уже более 10 лет действуют в оборонке. Кроме того, такие госпрограммы в бюджетной сфере созданы как на федеральном, так и на региональном уровнях. Особенно востребованы те, кто намерен работать в сельской местности, — поясняет Оксана Дмитриева.

Руководитель отдела подбора и адаптации Ancor Анна Свергуненко согласна с Дмитриевой: стажировка во время учебы — оптимальное решение, ведь она дает возможность напрямую пообщаться с работодателем, произвести на него впечатление и, возможно, в дальнейшем трудоустроиться в понравившуюся компанию.

Что важно знать выпускнику

Очевидно, что у сегодняшних выпускников вузов намного больше шансов успешно трудоустроиться. Практически во всех отраслях сейчас есть запрос на сотрудников без опыта и с прицелом на обучение. Причины этого, по мнению экспертов, различны. Но главная — структурные изменения в экономике, произошедшие за последний год. Появились новые рабочие места, а компании предпочитают на новые роли брать молодых специалистов и обучать их.

Что важно понимать выпускнику, который выходит на рынок труда? Зарплата на первом этапе — не главное , считает директор агентства «Талант-маркетинг» Жанна Волкова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Конечно, мы все работаем за деньги, однако важно, чтобы первая серьезная работа была плюс-минус в рамках полученной специальности или в смежных сегментах. Стоит рассмотреть бесплатную практику в интересной для вас организации. Это важно для получения опыта и строчки в резюме, — подчеркнула эксперт.

Кроме того, для любой специализированной роли выпускнику без опыта нужно будет пройти обучение — а это стоит денег. Поэтому выгоднее и перспективнее всего выпускнику идти по своей специальности, хотя бы на первом этапе карьеры, полагает Волкова.

Есть стереотип, что хорошо зарабатывать даже с небольшим опытом можно только в IT-сфере, но практика показывает, что это не так, поясняет консультант практики «Производство» рекрутинговой компании Get Experts Надежда Демидова.

— В последние годы в России наблюдается высокий спрос на производственных специалистов. Заводы заключают соглашения с вузами, техникумами, колледжами и центрами занятости, чтобы привлекать молодые кадры как на рабочие специальности, так и на руководящие позиции. Практика подобных соглашений есть в РЭУ им. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ, МГУ и других вузах.

На старте может показаться, что у начинающих специалистов на производствах невысокие зарплаты. Однако на практике это компенсируется постоянным обучением за счет работодателя, расширенным социальным пакетом и возможностью быстрого роста внутри компании, подчеркивает эксперт.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Сейчас из-за кадрового дефицита в России мы имеем дело с рынком кандидата, и компании готовы хорошо платить даже начинающим специалистам , — отмечает Анна Свергуненко.

Зачастую для работодателей отсутствие большого опыта даже становится плюсом, так как сотрудника можно обучить под себя, а не переучивать. В итоге работодатель получает члена команды, хорошо знающего внутренние стандарты и рабочие процессы в организации, — поясняет эксперт.

К слову, совсем недавно исследовательский центр SuperJob провел опрос и выяснил, что выпускники вузов 2021–2023 годов из всех округов страны оценивают сложность поиска работы в среднем на 6,7 балла из 10. Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники вузов при первом поиске работы, — отсутствие опыта (69%). Еще 10% респондентов назвали выбор ограниченным из-за низких зарплатных предложений. А 8% выпускников отмечают малое число подходящих вакансий. По 1% опрошенных пожаловались на гендерные стереотипы рекрутеров, отсутствие практических навыков для работы и на недобросовестных работодателей.