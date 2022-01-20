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Всё перетруд: как изменились предпочтения работодателей

Гибкая модель не всегда решает проблему оттока кадров
Фото: Depositphotos/gpointstudio
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Всё перетруд: как изменились предпочтения работодателей
2022-01-19 18:41:38">
2022-01-19 18:41:38
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В последние несколько лет участники рынка труда столкнулись с новыми вызовами. Рост уровня инфляции, ускоренная и повсеместная цифровизация, появление ранее неизвестных штаммов COVID-19 повысили кадровую волатильность. На этом фоне пожелания начальников и подчиненных были скорректированы. Свободное время становится более ценным и привлекательным для рабочих, а в вакансиях всё чаще появляется пункт о необходимости вакцинации. Подробнее — в материале «Известий».

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Какие условия труда важны для соискателей

Более половины россиян (59%) назвали стабильность компании главным фактором при выборе работы в 2022 году. В прошлом году этот пункт выбрали лишь 46% респондентов, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Высокий уровень заработной платы остается важен более чем для 56% опрошенных. Комфортные условия труда являются определяющим моментом для 30% жителей России. Для 27% на первый план выходят удобное расположение места работы и близость к дому, а для 25% важен коллектив.

Реже всего потенциальные сотрудники отмечали возможность приносить пользу обществу (4%) и возможность быстрого карьерного роста (3%). В исследовании приняли участие более 7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.

По мнению генерального директора рекрутингового агентства ProfiStaff Ирины Никулиной, «стабильность» в опросе могла выйти на первое место из-за того, что не все опрошенные готовы сказать правду:

— Возможно, фактор «стабильность» отметили более взрослые кандидаты — молодым по-прежнему важен доход, так как многие из них переход из одной компании в другую рассматривают для себя как развитие, а не просто как смену работы.

Все перетруд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Аналогичное исследование, проведенное в августе сервисом SuperJob, подтверждает мысль собеседницы. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе онлайн-рекрутера, самые важные факторы при выборе места работы — это уровень оплаты труда (значим для 59% россиян), адекватность руководства (38%) и стабильность компании (35%). Для 31% существенными являются перспективы карьерного роста.

В то же время соискатели стали чаще обращать внимание на репутацию компании, добавляет Никулина. Перед принятием окончательного решения потенциальные работники тщательно изучают отзывы об организации и социальные сети.

Основатель международной компании Involta Алекс Концов отмечает, что в IT-сфере сотрудники в первую очередь ищут для себя комфорт:

— Найти работу для специалиста не проблема, кадры нарасхват. Поэтому люди тщательно подходят к выбору организации. Важны как возможность удаленной работы, так и наличие офиса в регионе с хорошим климатом. Например, в Сочи развернули дополнительные офисы разработки «Яндекс», «Тинькофф», Involta.

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По словам Концова, минимум внимания работодатели обращают на университетскую специальность, однако рейтинговые вузы — по-прежнему знак качества.

Новые вызовы

В последние несколько лет участники рынка труда (как работодатели, так и соискатели) столкнулись с рядом сложностей. Помимо распространения СOVID-19, такими вызовами стали развитие новых технологий и ускоренная цифровизация всех процессов. Последнее спровоцировало высокую конкуренцию за IT-специалистов на рынке труда. Спрос на такого рода сотрудников в России в течение следующих 10 лет вырастет не менее чем в два раза, прогнозируют в компании «S+Консалтинг».

Все перетруд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Еще одним масштабным вызовом стало увеличение числа миллениалов на рынке труда. Для нового поколения основными приоритетами в работе являются соотношение баланса свободного и трудового времени, а также возможность развития внутри компании, поэтому постепенно рынку необходимо перестраиваться под эти запросы, — рассказал «Известиям» управляющий партнер «S+Консалтинг» Алексей Назаров.

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Аналитики Harvard Business Review отмечают, что 2021 год оказался более нестабильным, чем ожидалось. На это повлияли высокий уровень увольнений и инфляции, а также масштабная война за ценные кадры. В 2022 году уровень волатильности будет только увеличиваться.

Среди основных причин, определяющих кадровую текучесть, эксперты выделяют постепенное возвращение в офис и полный отказ от дистанционки, которая успела стать нормой для работников умственного труда.

В то же время, к несчастью для многих организаций, повышение гибкости не замедлит оттока кадров. Во-первых, удерживать подчиненных на местах будет сложнее из-за ослабления социальных контактов. Сотрудники, которые работают гибридно или удаленно, имеют меньше друзей на работе и, следовательно, более слабые эмоциональные связи со своими коллегами. Это облегчает уход с работы — на сотрудника уменьшается давление со стороны, которое могло побуждать его оставаться дольше.

Во-вторых, появляются факторы, переманивающие работников по мере увеличения пула потенциальных работодателей, говорят аналитики. С удаленной работой географический радиус организаций также расширяется. Риск увольнения остается даже в гибридной модели, когда подчиненные должны приходить в офис несколько раза в неделю. Сотрудники гораздо охотнее совершают более длительные поездки, когда им приходится делать это реже; таким образом, пул потенциальных работодателей расширяется вместе с терпимостью сотрудников к поездкам на работу.

Все перетруд
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Пока часть организаций пытаются конкурировать за ценные кадры при помощи денежных надбавок, у других компаний нет для этого финансовых ресурсов. Вместо того чтобы пытаться выиграть войну за таланты, увеличивая компенсацию, некоторые работодатели сокращают количество часов, отработанных сотрудниками, и сохраняют гонорар неизменным. По мере роста заработной платы свободное время становится более ценным и привлекательным для рабочих.

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Как меняются требования к сотрудникам

Критерии отбора подчиненных также претерпели коррективы. По наблюдению «S+Консалтинг», пожелания работодателей меняются не только к топовым сотрудникам, но и к подчиненным, выполняющим рутинные (транзакционные) операции.

— К примеру, классический профиль таких сотрудников раньше предполагал наличие базовых знаний MS Office, навыки внесения информации с физических носителей, копирования информации из одной формы в другую, а также реагирование исключительно по запросу. Новый же профиль сегодня предполагает наличие знаний современных IT-технологий (в частности, работа с искусственным интеллектом и роботизацией), навыки мониторинга и обработки отклонений в процессах, выполнение сложных интеллектуальных задач, — рассказал Алексей Назаров.

Между тем формат резюме практически не изменился, отмечает Ирина Никулина из агентства ProfiStaff. Единственное, в некоторых анкетах, где должности подразумевают привести примеры работ или презентацию, появились QR-коды, ведущие на дополнительную информацию.

Все перетруд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В пресс-службе SuperJob добавляют про важность других «кьюаров» — о вакцинации. Требования к наличию QR-кода чаще всего содержатся в вакансиях Санкт-Петербурга (9,5% от общего числа вакансий) и Красноярска (8,1%). В Москве вакансий, открытых только для вакцинированных от COVID-19, — 6,5%. Реже всего сертификат о прививке требуют вакансии в Краснодаре (1,8%) и Воронеже (2,4%). К таким выводам пришли аналитики сервиса, проанализировав 1 млн открытых вакансий и 3 млн активных резюме.

При этом конкретная денежная сумма в резюме увеличивает шансы на трудоустройство: 37% работодателей в первую очередь рассматривают резюме с указанными зарплатными ожиданиями, уточнили «Известиям» в пресс-службе SuperJob. Каждый второй начальник (52%) рассматривает в общем порядке все резюме, независимо от того, указан ли в них оклад, на который претендует соискатель, или нет.

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