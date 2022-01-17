 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США объявят подробности будущих контактов с РФ на следующей неделе
Мир
Движение в проливе Босфор парализовано из-за поломки сухогруза
Мир
НАТО выразила готовность к диалогу о сокращении вооружения с Россией
Мир
ФБР установило личность захватившего синагогу в Техасе
Интернет
РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к странице делегации РФ в Вене
Мир
Порошенко прокомментировал свое возможное задержание при возвращении на Украину
Армия
Двадцать самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в РФ
Мир
Участники беспорядков в Алма-Ате похитили более 1300 единиц оружия
Мир
В Австрии начали проработку вопроса учета привитых «Спутником V»
Общество
СК возбудил дело по факту скандала в московском автобусе
/

Минус полмиллиона: в России сократилось число молодых работников

Эксперты «винят» во всем демографическую яму 90-х и пандемию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Минус полмиллиона: в России сократилось число молодых работников
2022-01-14 16:02:03">
2022-01-14 16:02:03
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По данным Росстата, за последний год число молодых работников в России сократилось почти на полмиллиона человек. Тенденция к сокращению численности таких сотрудников наблюдается еще с начала 2010-х годов — за десять лет в стране их стало меньше на треть (на 6 млн). Как считают эксперты, ситуация может негативно сказаться на передовых областях и даже снизить скорость инноваций — но при этом она открывает новые возможности для более возрастных сотрудников. Какие последствия принесет сокращение занятой молодежи, выясняли «Известия».

Денежку нашла: поднимут ли зарплаты россиянам
Насколько реалистичен прогноз роста оплаты труда вслед за инфляцией

Резкое сокращение

За последний год число молодых работников (от 20 до 29 лет) в России сократилось почти на полмиллиона человек. Об этом сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на данных Росстата.

Как отметили аналитики, тенденция к сокращению численности молодых работников наблюдается еще с начала 2010-х годов, когда из этой возрастной категории стали выбывать представители поколения 1980-х. За период с августа 2010 года по сентябрь 2021-го занятой молодежи в стране стало меньше на треть, то есть, почти на 6 млн человек (1,4 млн из которых — только за время пандемии коронавируса). Сегодня работники в возрасте до 30 лет — это немногочисленное поколение родившихся в 1990-е, подчеркивают авторы исследования.

По мнению экспертов, главная причина убыли молодой рабочей силы кроется в демографическом кризисе 1990-х годов. Свою роль сыграла и пандемия, во время которой тысячи сотрудников в возрасте 30 лет, занятых в сфере услуг, развлечений и малом бизнесе, пострадавших из-за карантинных ограничений, остались без работы.

Минус полмиллиона
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации: в ближайшие 10 лет наиболее активная группа работников может лишиться еще нескольких миллионов человек, и к 2030 году сократиться еще на четверть.

План спасения: кто сможет стать айтишником
Всё больше россиян задумываются о том, чтобы перейти в сферу информационных технологий

Ситуация на рынке труда

Помимо демографической ямы, у сокращения числа работников есть и другие причины — во-первых, все больше молодежи стремится получить высшее образование, соответственно, не может трудиться полноценно, а во-вторых, неопытных сотрудников неохотно берут на хорошо оплачиваемые вакансии. По данным FinExpertiza, безработица в группе от 15 до 19 лет сейчас составляет 27,6%, от 20 до 24 лет — 15,4%, а от 25 до 29 лет — 5%.

— Сложившаяся ситуация сопровождается низкой активностью самих соискателей, причем во всех возрастных группах и профобластях, — говорит в беседе с «Известиями» директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина. — Пандемия тоже создает кризисное положение на рынке труда — и оно будет только усиливаться. Для работодателей это значит, что набирать персонал, как привыкли, например, 10 лет назад, с фокусом на молодежь, уже не получится — в стране физически нет такого количества трудоспособных людей.

По мнению коммерческого директора сервиса Работа.ру Владимира Корицкого, нехватка молодых сотрудников может в первую очередь негативно сказаться на передовых отраслях — сфере IT, нанотехнологиях, онлайн-бизнесе.

Минус полмиллиона
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Тонкая работа: как изменится рынок труда после пандемии
Тотального возврата к прошлому не произойдет, а условия будут диктовать работники

— В таких областях зачастую требуются молодые специалисты, готовые к динамичной работе, изучению нового и постоянному развитию. Последствия демографического кризиса могут снизить скорость инноваций, — считает он. — Также нехватка молодежи может повлиять на массовые профессии. Работа, требующая минимального опыта или не требующая его вовсе, часто привлекает студентов и молодых людей, которые только начинают трудовой стаж. При этом более старшее поколение откликается на такие вакансии неохотно. В совокупности это вызывает нехватку линейного персонала.

Данина, в свою очередь, отмечает, что со временем дефицит в возрастных когортах 18–25 лет будет неизбежно распространяться на более старшие. Это приведет к сокращению численности активного трудоспособного населения, «старению» основной рабочей силы и разбалансировке пенсионной системы.

Новая реальность

По утверждению Натальи Даниной, компаниям, осознавшим новую реальность, приходится менять подход к работе с рынком кандидатов: активнее рассматривать возрастных соискателей, адаптировать требования в вакансиях под более широкую аудиторию, вводить системы обучения и переобучения и многое другое.

Минус полмиллиона
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
По пути прогресса: где искать хорошую работу
Жители Москвы и Петербурга уже задумываются о переезде в регионы

— История с демографией должна повлиять на уменьшение эйджизма, потому что он все еще массово присутствует на практике, — отмечает собеседница «Известий». — Мы в hh.ru все еще наблюдаем такую картину: с увеличением возраста кандидатов пропорционально уменьшается количество резюме, которые переходят на ступень собеседования. То есть, практически половина людей в возрасте 34–45 лет получает хотя бы одно приглашение на встречу с потенциальным работодателем, инициированное самой компанией, второе место занимает категория 24–30 лет (28%), тройку лидеров замыкает группа самых молодых специалистов (19%). В категории 45–55 и 65–71 лет лишь 6% могут рассчитывать на этот переход, а категории 56–64 и 71+ шанс на диалог по инициативе работодателя получают менее чем в 1% случаев.

Как отмечает Данина, группа старше 61 года по активности в поисках работы не уступает самой молодой категории соискателей, при этом гораздо реже получает приглашение на собеседование — например, на 20% меньше в автомобильном бизнесе и на 40% в категориях высший менеджмент и управление персоналом.

— В ближайшее время должна пойти массовая волна переосознания работодателями и изменения их подхода к людям. Тогда и группам, которые сейчас испытывают проблемы с работой (тем же возрастным), и самим работодателям, станет проще, — считает эксперт.

Минус полмиллиона
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Заштатная ситуация: половина россиян рассматривает переход на фриланс
Сколько получают свободные специалисты и что останавливает граждан от увольнения с основной работы

Положительные стороны

Между тем, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, в сложившейся ситуации есть и положительные стороны. Наталья Данина относит к таковым расширение «карьерного потолка» и границ горизонтальных карьерных траекторий — т. е. возможностей попробовать себя в чем-то новом, переобучиться и освоить новую профессию. У людей предпенсионного возраста снижаются риски быть сокращенными или уволенными.

— Если до сегодняшнего дня преимущественный интерес к найму возрастных сотрудников проявляли в основном наукоемкие отрасли (производство, тяжелая промышленность, металлургия, энергетика), сфера образования, медицина, а также продажи и консультирование, то в ближайшие годы список может существенно расшириться, — считает Данина.

По мнению Владимира Корицкого, нехватка молодых сотрудников позволяет возрастным специалистам попробовать себя в отраслях, где традиционно ждут молодежь — например, сфере IT. Главное качество при этом — быть готовым обучаться и повышать свою квалификацию. Это условие отметили 42% опрошенных работодателей. Поэтому для возрастных специалистов это время, чтобы улучшить свои навыки и стать более востребованными сотрудниками.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022