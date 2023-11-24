Знания — прибыль: брокеры массово запускают образовательные проекты

Крупнейшие российские брокеры массово запускают образовательные проекты для инвесторов. «Тинькофф» планирует масштабировать свои программы для россиян разных возрастов, а также провести одну из самых масштабных конференций по инвестициям уже 29 ноября. Помимо того, «БКС Мир Инвестиций» развивают собственную соцсеть, а «Финам» и «Цифра брокер» предоставляют свои курсы как для начинающих, так и для продвинутых инвесторов. Эксперты отмечают, что от развития финансовой грамотности выигрывают и люди, и брокеры, у которых растет потенциальное число клиентов и комиссионные доходы. Такая деятельность игроков рынка ложится в стратегию правительства по развитию финансовой грамотности в стране.

Какие активности устраивают брокеры для инвесторов

В октябре Правительство РФ утвердило Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Ее главной задачей стало создание системы ценностей и установок, которая поможет россиянам более осознанно и рационально принимать финансовые решения и научит противостоять финансовому мошенничеству.

Тем временем крупнейшие брокеры уже массово развивают образовательные проекты и запускают новые, выяснили «Известия». Так, Тинькофф планирует запустить серию онлайн-конференций для инвесторов, первой из которых станет «Толк — про финансы с толком», которая пройдет с 29 ноября по 1 декабря, уточнили в пресс-службе организации. В ней примут участие не только топ-менеджеры финансовой компании, но и спикеры от Центробанка, Мосбиржи, НАУФОР, представители крупнейших компаний-эмитентов и популярные инвестиционные блогеры.

Конференции ежемесячно проводит ФГ «Финам», уточнил руководитель учебного центра брокера Глеб Голованов. По его словам, организуются более кулуарные клубы инвесторов, где разбираются не только биржевые темы, но и аспекты финансового планирования, развитие крипторынка и другие возможности для вложений.

Кроме того, «БКС Мир Инвестиций» регулярно организует семинары и проводит вебинары, сообщил глава департамента сетевых изданий организации Дмитрий Шишов. «Цифра брокер» устраивает конференции как в очном формате (один-два раза в год), так и онлайн (раз в две недели), уточнила руководитель учебного отдела Анна Побережская.

Какие еще программы обучения брокеры предлагают россиянам

«Тинькофф Инвестиции» уже масштабировали свои программы по финансовой грамотности на всю страну, обучая людей разных возрастов — в том числе школьников, студентов и людей старшего возраста, в приложении «Академии Тинькофф Инвестиций». Теперь брокер выходит за пределы традиционного обучения инвестициям», — сообщили в пресс-службе организации. Помимо текущего проекта «Тинькофф Инвестиции» активно развивают соцсеть «Пульс», в которой на текущий момент зарегистрировано уже свыше 4 млн человек, а также другие медиапроекты — шоу и подкасты.

— В планах также предоставить возможность делать курсы внешним авторам — блогерам и эмитентам, — сообщили в пресс-службе «Тинькофф».

В финансовой организации также организовали свою Академию инвестиций еще в 2021 году. С момента запуска более 2,4 млн людей прошли ее курсы, рассказали в «Тинькофф».

Подобные программы запускают и другие игроки. В 2021 году появился курс «Путь инвестора» Школы московской биржи МОЕХ — за два с половиной года его прошли более 2,5 млн человек, в том числе около 600 тыс. в этом году, рассказал гендиректор Ассоциации развития финграмотности (АРФГ) Вениамин Каганов.

В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» создан отдельный раздел «Обучение», аудитория которого постоянно растет, сообщил Дмитрий Шишов. По его словам, в среднем ежемесячно обучение проходят 25 тыс. клиентов брокера. При этом статистика показывает, что такие пользователи значительно лучше диверсифицируют свои активы (на 10–12%), а значит, грамотнее распоряжаются портфелем и имеют лучший финансовой результат в долгосрочной перспективе.

— Почти полмиллиона человек воспользовались услугами платформы «Финам Знания» за 2022 год. Материалы набирают примерно 60 тыс. просмотров в месяц. А прямо сейчас активно учатся больше 20 тыс. студентов, — рассказал Глеб Голованов.

Помимо работы со взрослой аудиторией в Учебном центре «Финам» разработаны деловые игры и квесты, добавил эксперт. Они нацелены на повышение финансовой грамотности детей и подростков.

— У нас есть онлайн-курсы и вебинары, на которых мы охватываем все темы, которые могут помочь инвестору повысить финансовую грамотность и приобрести опыт работы на фондовом рынке: фундаментальный, технический анализ, торговые стратегии, отдельные инструменты рынка и т.д., — рассказала Анна Побережская из «Цифра брокер».

Также брокеры активно коммуницируют с гражданами в соцсетях. Например, «Тинькофф Журнал» читает около 17 млн человек в месяц, рассказали в финансовой организации. В 2019 году Тинькофф даже запустил отдельную онлайн-платформу для общения инвесторов — «Пульс».

Команда экспертов портала БКС Экспресс ежедневно делится с аудиторией новостями, аналитическими статьями и обучающими материалами, сообщил Дмитрий Шишов. У компании также есть собственная соцсеть «Профит».

Собственный Telegram-канал также есть у «Цифра брокер», добавила Анна Побережская.

Зачем брокеры обучают россиян

Брокерские компании разрабатывают собственные обучающие программы — и это большой плюс для начинающих инвесторов, сообщили в Центробанке. Перед тем как стать участником фондового рынка, россиянам нужно понять, что он из себя представляет, а также определить свой свой риск-профиль и выбрать подходящую стратегию.

Знания, полученные в учебном центре надежной брокерской компании, будет легче применить на практике, чем профильное высшее образование, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Как правило преподаватели курсов сами имеют опыт инвестирования. В том числе такое обучение подразумевает разбор практических кейсов из реального опыта торговли на фондовом рынке.

Согласно опросам Мосбиржи, основной эффект от обучения начинающих инвесторов — увеличение размера вложений и использование новых инструментов, добавил Вениамин Каганов из АРФГ. Таким образом, люди не только лучше понимают свойства активов, но и приобретают уверенность в финансовом будущем.

Сейчас в РФ действует разделение на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — в зависимости от статуса им доступен разный набор инструментов, напомнила Наталья Мильчакова. Получается, что нынешняя регулятивная среда подталкивает участников рынка в той или иной степени создавать в своих структурах обучающие подразделения, ведь повысить квалификацию можно именно у участников рынка. При этом эксперт подчеркнула, что от продвижения образования в итоге выигрывают все — и клиенты, и брокеры, и фондовый рынок в целом.