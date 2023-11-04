Инвест-мишень: мошенники обманывают россиян под видом брокеров

Мошенники стали всё чаще обманывать россиян, представляясь брокерами и предлагая легкий заработок. Об этом сообщили в Минфине, куда поступают жалобы от пострадавших. «Известия» выяснили, как работают преступные схемы, что поможет отличить настоящих брокеров и злоумышленников и как инвестировать деньги безопасно.

Под видом брокеров

Как объяснили в Минфине, преступники находят своих жертв в интернете или социальных сетях и предлагают открыть брокерский счет. Они обещают, что те в короткие сроки смогут заработать крупную сумму денег. Однако инвестиции, которые делают россияне, не возвращаются. Некоторые уже потеряли на этом несколько миллионов рублей.

«Для открытия счета мошенники предлагают установить приложение по ссылке, где они ложно показывают, как растут доходы от инвестиций, в том числе в криптовалюту. Лжеброкеры могут даже оказать «помощь» и провести «консультации» при выборе инвестиционного продукта. Однако, как только у человека возникает желание вывести деньги, ему начинают рассказывать о разных препятствиях и расходах на такую операцию », — рассказали в Министерстве финансов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

К примеру, мошенники могут попросить россиянина внести дополнительные деньги на счет для полного вывода средств. Или потребовать оплаты «страховки», платы за ежедневное размещение валюты в «европейской ячейке» или срочного платного вывода средств. «Обменником» валюты может выступать некий человек, на счет которого мошенники просят совершить перевод. В некоторых случаях они вынуждают «инвестора» открыть счет в сторонней кредитной организации.

«Для того чтобы вывести деньги со счета, лжеброкеры требуют найти поручителя, и даже зарегистрировать его в Минфине России, чтобы можно было «обналичить» средства. Людям предлагается написать письмо, причем на адрес пресс-службы Минфина, с указанием данных поручителя и суммы средств, которые необходимо ему передать», — отметили в министерстве.

Также, помимо общения в соцсетях, мошенники могут звонить людям, представившись сотрудниками крупных компаний. Они предлагают «инвестировать» с небольшой суммы, которую можно найти самим, например 10 тыс. рублей. После этого людей убеждают взять кредиты или одолжить деньги у друзей или родственников.

Брокерские счета

Как объясняет «Известиям» инвестор и специалист рынка ценных бумаг и недвижимости, основатель академии «Инвестиции просто» Татьяна Бунегина, брокерский счет — это специальный счет, на который инвестор кладет свои деньги для последующего вложения в ценные бумаги: акции и облигации. Чтобы открыть такой счет, нужно обратиться к лицензионному брокеру или в управляющую компанию. Список брокеров с лицензией находится в открытом доступе на сайте Центробанка РФ и регулярно обновляется.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На брокерском счете можно заработать двумя способами: за счет трейдинга (активной торговли на бирже, когда человек старается купить ценные бумаги по самой низкой цене, чтобы затем перепродать их как можно дороже) или инвестирования. Во втором случае он покупает активы, чтобы владеть ими в течение определенного срока и получать прибыль за счет выплаты дивидендов.

— Всё это звучит просто. Но если вы хотите зарабатывать на брокерском счете, важно разбираться в инвестициях, отслеживать экономическую и политическую ситуацию в стране и мире, не пропускать новостей компаний, активами которых вы владеете (или только хотите купить). Всё это влияет на стоимость ценных бумаг, а значит, и на прибыль, — рассказывает эксперт.

Сфера инвестиций сегодня активно развивается и привлекает людей. А вместе с ними — мошенников, которые пытаются нажиться на новичках. И в некоторых случаях (особенно, когда человек совсем не разбирается в инвестировании) им это удается.

Для того чтобы защитить себя, финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рекомендует выбирать проверенных лицензионных брокеров. И, если человек решит зайти в сделку, начинать с 10% от капитала — не больше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Попробуйте завести деньги, вывести их, посмотрите, как ходят транзакции. В приличной компании вы увидите деньги на счете на следующий день. В случае если вы захотите их вывести, никто не станет просить что-то доплатить, не возникнет сложностей. Просто будет галочка «вывести все средства на свободном остатке» — это нормальный сервис, — объясняет собеседник «Известий».

При этом, отмечает он, заработок на фондовом рынке всегда несет в себе риски, которыми невозможно управлять, либо транзакционные операционные, либо риски контрагента, которому человек отдает свои деньги.

Приемы мошенников

По словам Татьяны Бунегиной, ситуаций, когда мошенники под видом брокеров получают доступ к счетам граждан и списывают оттуда деньги, становится всё больше. При этом люди теряют крупные суммы — от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Вернуть деньги не так просто (и не всегда возможно) –— гораздо проще предотвратить кражу ваших средств .

— Чаще всего мошенники используют одни и те же приемы: чрезмерное количество рекламы, спам-рассылки и холодные звонки, обещание быстрой прибыли или доступа к курсам трейдинга в обмен на регистрацию или установку приложения , — рассказывает эксперт.

Лжеброкеры идут на разные ухищрения, для того чтобы завоевать доверие будущего «инвестора». Их цель — убедить человека вложить деньги (а иногда даже взять для этого кредит) в якобы «гарантированные» инвестиционные схемы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Поэтому при общении с такими людьми нужно быть осторожными. Не стоит сразу покупать у них консультацию, переводить деньги на личный счет или давать доступ к своему счету.

— Любые финансовые предложения со стороны незнакомцев из интернета или на другой стороне провода стоит автоматически считать мошенническими. Особенно если предлагается скачать стороннее приложение. Также стоит обратить внимание на схему оказания услуг: мошенники обычно просят проводить платежи через электронный кошелек или на карту, а не через банк-эквайер, — добавляет эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко.

Как проверить брокера

Чтобы проверить брокера, важно обратить внимание на несколько признаков. По объяснению Минфина, мошенников выдает следующее:

у них нет лицензии на сайте ЦБ РФ;

нет специального банковского счета для брокерского обслуживания;

они предлагают провести платеж по карте физического лица (либо через электронный кошелек);

в то же время они не предлагают заключить договор (либо он заключается фиктивно);

человеку не предоставляется отчет об оказании брокерских услуг;

у брокера нет реального офиса (связь через социальные сети или телефон).

Помимо того, Татьяна Бунегина рекомендует сразу проверить регистрацию брокера: числится ли тот как юрлицо, ИП или самозанятый. В случае если он представляет компанию, важно выяснить место ее регистрации — мошенники предпочитают делать это в офшорных зонах, таких как Сент-Винсент и Гренадины, чтобы избежать ответственности. Юридические особенности в этих странах могут затруднить возврат средств даже через судебные разбирательства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Также можно изучить сайт брокера: если там указаны лицензии, их номера должны совпадать с информацией в официальных источниках. Если есть награды, должна быть возможность проверить их подлинность, — говорит эксперт.

Кроме того, собеседница рекомендует поискать в интернете отзывы о брокере. Настоящие эксперты имеют положительную репутацию, в их портфолио часто есть кейсы с реальными контактами клиентов, которые могут подтвердить результаты и сотрудничество. Либо эти контакты можно запросить — заинтересованный в работе (а не в обмане) брокер не откажет своему клиенту .

Правила безопасности

Эксперты «Известий» рекомендуют соблюдать простые правила финансовой безопасности.

Во-первых, не стоит переходить по незнакомым ссылкам и вводить свои персональные данные и данные платежных карт. Во-вторых, не нужно предоставлять незнакомым людям доступ к своему компьютеру , в частности посредством удаленного сервиса (например, Skype).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Если человек уже попался на уловку мошенников, нужно как можно скорее обратиться в правоохранительные органы и заблокировать банковские счета. Одновременно стоит сменить пароли на устройствах и приложениях, к которым могли получить доступ мошенники.

«Если вам позвонили с незнакомого номера и представились «сотрудниками» Минфина России (или сотрудниками иных структур) и заводят разговор о финансах, не спешите предоставлять свои данные, скорее всего, это мошенники», — отмечают в Минфине.