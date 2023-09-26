Страховой номер: мошенники стали обманывать россиян под предлогом защиты гаджетов

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они предлагают людям провести диагностику смартфона либо застраховать устройство, а по факту — крадут деньги и данные. «Известия» выяснили, как работает схема и как распознать телефонных обманщиков, чтобы не стать их жертвой.

Новая схема

Как рассказали в банке ВТБ, обманщики звонят россиянам под видом службы поддержки банка и сообщают о появлении новых страховых сервисов для смартфонов. Заодно они предлагают провести диагностику телефона клиента или отремонтировать его.

Затем человеку присылают ссылку на фейковый сайт, который маскируется под сервис банка. Там клиенту предлагают выбрать и подключить услуги по безопасности гаджета: например, отремонтировать смартфон с гарантией или защитить деньги от мошенников.

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«На сайте можно выбрать не только подходящую для смартфона операционную систему, но и марку производителя. Однако в случае установки такого приложения или подключения услуги клиент рискует потерять контроль над онлайн-банком и своим мобильным устройством, что в конечном итоге приведет к хищению его денег »,— отметили в банке.

Как объяснил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов, новый способ мошенничества предполагает сложный сценарий. А это повышает доверие людей и вероятность того, что они согласятся на предложение.

Признаки обмана

По словам IT-эксперта аналитического центра университета «Синергия» Алексея Ермакова, новая схема использует методы, традиционные для мошенников: звонки и фейковые сайты (приложения), похожие на настоящие. В разговоре обманщики пытаются вывести человека из эмоционального равновесия, чтобы тот совершил непродуманные, выгодные им поступки.

— Во время таких атак мошенники давят на чувство страха за свой смартфон и возможность потерять деньги или выгоду, — рассказывает IT-эксперт «Синергии».

Кроме того, они обычно торопят человека (в отличие от настоящих сотрудников банка) и не дают времени подумать. Поэтому самое правильное при таком и похожих звонках — сделать наоборот, то есть, положить трубку и оценить предложение критически.

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Даже в самой «продуманной» схеме есть элементы, которые выдают то, что вас пытаются обмануть. К примеру, настоящие банковские сотрудники не будут отправлять ссылки на неизвестные приложения, а предложат воспользоваться официальным , отмечает эксперт по информационной безопасности (ИБ) Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

— Мошенники же всегда отговаривают пользователя от перехода в официальное банковское приложение или обращения на горячую линию — а именно это нужно сделать при сомнительном звонке, — говорит Фомин.

По словам Ермакова, главная ошибка, которую можно совершить в такой ситуации, — заплатить за «страхование» или установить программное обеспечение (ПО) из сомнительного источника.

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— Это можно сравнить с передачей ключей от своей квартиры незнакомцу: последствия могут быть неприятными, — отмечает эксперт. — Получив доступ к смартфону, преступники, по сути, могут управлять им как хозяева.

К примеру, объясняет руководитель департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов, мошенники могут заразить гаджет вредоносным ПО, украсть личную информацию (фото, видео, сканы документов) или получить удаленный доступ к устройству.

Диагностика смартфона

Диагностика смартфона, которую предлагают мошенники, на самом деле нужна только в случае проблем с работой гаджета. По сути, она необходима для выяснения причин неполадок , объясняет IT-эксперт Алексей Ермаков.

— Диагностика может производиться аппаратно и программно. В первом случае лучше пользоваться официальными сервисами, так как в сомнительных вы можете получить записанное на смартфон ПО, работающее в преступных целях, — говорит собеседник «Известий».

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В другом случае, добавляет Виталий Фомин, неопытные мастера могут просто сломать телефон человеку. При этом, скорее всего, они не признаются в содеянном, а навяжут клиенту дополнительные услуги: «Плата не работает, шлейф пришел в негодность, а он связан с другим устройством, лучше заменить всё в комплексе, чтобы потом не разбирать его заново». В итоге человеку, оставшемуся без смартфона, придется согласиться и заплатить.

— Именно поэтому лучше не экономить, а обращаться в сервисы с хорошей репутацией, желательно с опытом работы от двух лет, — советует Фомин.

Программную диагностику, по словам экспертов, владельцы гаджетов могут произвести самостоятельно. Здесь прежде всего нужно обратить внимание на источник ПО, то есть на то, откуда происходит установка. Это должна быть официальная площадка.

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— При этом нужно обратить внимание на отзывы о работе этой программы и количество ее скачиваний. Поскольку зараженное ПО встречается и там, — заключает Алексей Ермаков.

Для того чтобы защитить гаджет, эксперты «Известий» рекомендуют установить и регулярно обновлять антивирусное ПО. Кроме того, важно не забывать обновлять саму операционную систему.

Страхование гаджетов

Страхование смартфонов, которым мошенники начали «привлекать» своих жертв, — действительно популярная услуга. Но работает она совсем не так, как в преступной схеме, объясняет «Известиям» руководитель управления страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование» Татьяна Ходеева.

— Страхование телефона происходит при его покупке в магазине-партнере — это ключевое. Стоимость полиса складывается в зависимости от стоимости смартфона, страховых рисков (механические повреждения, гарантийные поломки после гарантийного срока и т.д.), условий по ремонту и тотальным убыткам, франшизам или их отсутствию , — рассказывает Ходеева.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Сервис и диагностика в сегменте страхования производится только в авторизованных сервисах и требует физического присутствия самого телефона. А внутренних предустановленных системных сервисов каждой компании-производителя достаточно для того, чтобы понять, какова работоспособность устройства и на что следует обратить внимание. Поэтому онлайн-подключение в рамках полисов по ссылке должно вызвать подозрение , отмечает эксперт.