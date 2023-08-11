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ОС чем речь: в госорганы начали поступать смартфоны на отечественной «Авроре»

Заменят ли iPhone гаджеты с российской операционной системой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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На фоне отказа от Apple в госструктурах начали тестировать смартфоны и планшеты на базе отечественной ОС «Аврора». Несколько десятков устройств уже поставлено в Совет Федерации, сообщили источники в госорганах и в верхней палате парламента. В случае успеха эксперимента этот объем увеличат. При этом «Аврора» будет работать на гаджетах отечественного производства. После того как российские власти заподозрили Apple в сотрудничестве со спецслужбами недружественных стран, интерес к отечественной ОС показателен, считают эксперты. Ее внедрение в государственные IT-системы оправданно, но требует определенной подготовки — без необходимого для работы на «Авроре» софта госслужащим будет непросто, предупредили они.

Залп «Авроры»

Российские чиновники и законодатели начали получать смартфоны под управлением операционной системы «Аврора» — пока речь идет о тестировании таких девайсов, рассказал источник в одном из госорганов. В частности, в Совет Федерации поставлено несколько десятков таких аппаратов с возможностью увеличения количества в случае успеха эксперимента, отметил он.

В тестировании задействованы устройства нескольких российских брендов, добавил собеседник «Известий». Среди производителей он назвал компанию «Аквариус» (принадлежит организации «Смарт текнолоджис», которой владеет группа российских физлиц). Издание направило запрос представителям вендора.

На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач, — полагает собеседник «Известий».

аврора
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Источник в верхней палате парламента подтвердил начало тестирования таких гаджетов.

Мы взяли на тестирование два типа устройств — планшет и смартфон. Они используются чаще всего, длительное время проводят в руках у владельцев и должны помочь в обеспечении наибольшей мобильности, — отметил он. — Говорить о первых итогах тестирования преждевременно — необходимо оценить их основные функции и провести тесты сопутствующих программных продуктов.

По словам собеседника «Известий», устройства на «Авроре» должны дополнить уже имеющиеся на руках у сотрудников СФ гаджеты иностранного производства и подготовить почву для возможного перехода на российские аппараты в случае необходимости.

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Разработкой и внедрением «Авроры» занимается «Открытая мобильная платформа», принадлежащая «Ростелекому». Там не стали комментировать поставки аппаратов с этой ОС конкретным заказчикам.

Наша компания готова помочь заказчикам перейти с американских на отечественную мобильную экосистему. В последнее время этот процесс активизировался, растет применение устройств на «Авроре», — ответили в пресс-службе «Ростелекома».

Тестирование аппаратов на «Авроре» в госструктурах проходит на фоне их отказа от использования iPhone от Apple. В начале июня ФСБ сообщило о раскрытии разведывательной сети, использующей вредоносное ПО на гаджетах яблочной компании для шпионажа за пользователями.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности»,— говорится в сообщении силового ведомства.

После этого ряд ведомств, в их числе Минпромторг, Росавиация и Минтранс, а также некоторые госкомпании и госкорпорации, запретили своим сотрудникам использовать iPhone в служебных целях.

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«Известия» направили запросы в федеральные ведомства.

В пресс-службе РЖД изданию сообщили, что на данный момент ОС «Аврора» установлена на нескольких тысячах устройств для задач мобильного приложения эксплуатационного персонала (мобильное рабочее место, контролирующее обслуживание и ремонт объектов электросвязи).

Планшет, приложение и операционная система «Аврора» — полностью отечественные разработки. Ведется плановая работа по адаптации софта и переводу пользователей, — сообщили в компании.

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Госструктурные изменения

Выявляемые атаки с целью получения информации, обрабатываемой на устройствах с iOS и Android, значительно снижают уровень доверия к гаджетам Apple и другим смартфонам из недружественных стран, рассказали ранее «Известиям» в Роскомнадзоре. При использовании гаджетов с этими ОС граждане должны учитывать, что владельцы экосистем — американские компании, не скрывающие свои связи со спецслужбами США.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ведомстве считают, что в первую очередь необходимо обеспечить безопасность мобильных устройств для органов исполнительной власти, госкорпораций и компаний, значимых субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

— В настоящее время ведется работа в направлении замещения иностранных мобильных платформ и формирования независимой российской облачной экосистемы. На рынке уже представлены отечественные мобильные устройства с российскими мобильными операционными системами, не зависящими от облачных мобильных сервисов Apple и Google, — поясняли в Роскомнадзоре.

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По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сейчас в РФ в рабочем состоянии имеется несколько сотен тысяч поддерживающих «Аврору» аппаратов. Внедрение их в госсектор вполне оправданно, считает он. Но эта ОС — лишь дополнение к уже созданным информационным системам госпредприятий и организаций, это не замена iOS или Android, добавляет эксперт. Если эти системы построены должным образом, переход на смартфоны с «Авророй» будет безболезненным. Но если нет необходимого «обвеса» для работы софта, нет интеграции с ведомственным IT, госслужащему крайне дискомфортно будет пользоваться пустым аппаратом, полагает эксперт.

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Необходимость использования «Авроры» зависит от сценария применения смартфона, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Если нужно обеспечивать коммуникацию сотрудников госорганов по службе — например, защищенную связь, почту, переписку в мессенджерах, доступ к рабочим материалам и файлам, то применение отечественной операционной системы более чем оправданно, рассуждает эксперт. Вопрос только в том, будет ли он закрыт к этим ресурсам с других устройств. Госслужащий, по большому счету, должен ходить с двумя аппаратами: пользоваться любыми смартфонами для личных целей пока никто не запрещал, заключил он.

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