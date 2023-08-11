ОС чем речь: в госорганы начали поступать смартфоны на отечественной «Авроре»

На фоне отказа от Apple в госструктурах начали тестировать смартфоны и планшеты на базе отечественной ОС «Аврора». Несколько десятков устройств уже поставлено в Совет Федерации, сообщили источники в госорганах и в верхней палате парламента. В случае успеха эксперимента этот объем увеличат. При этом «Аврора» будет работать на гаджетах отечественного производства. После того как российские власти заподозрили Apple в сотрудничестве со спецслужбами недружественных стран, интерес к отечественной ОС показателен, считают эксперты. Ее внедрение в государственные IT-системы оправданно, но требует определенной подготовки — без необходимого для работы на «Авроре» софта госслужащим будет непросто, предупредили они .

Залп «Авроры»

Российские чиновники и законодатели начали получать смартфоны под управлением операционной системы «Аврора» — пока речь идет о тестировании таких девайсов , рассказал источник в одном из госорганов. В частности, в Совет Федерации поставлено несколько десятков таких аппаратов с возможностью увеличения количества в случае успеха эксперимента , отметил он.

В тестировании задействованы устройства нескольких российских брендов , добавил собеседник «Известий». Среди производителей он назвал компанию «Аквариус» (принадлежит организации «Смарт текнолоджис», которой владеет группа российских физлиц). Издание направило запрос представителям вендора.

— На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач , — полагает собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Источник в верхней палате парламента подтвердил начало тестирования таких гаджетов .

— Мы взяли на тестирование два типа устройств — планшет и смартфон. Они используются чаще всего, длительное время проводят в руках у владельцев и должны помочь в обеспечении наибольшей мобильности , — отметил он. — Говорить о первых итогах тестирования преждевременно — необходимо оценить их основные функции и провести тесты сопутствующих программных продуктов.

По словам собеседника «Известий», устройства на «Авроре» должны дополнить уже имеющиеся на руках у сотрудников СФ гаджеты иностранного производства и подготовить почву для возможного перехода на российские аппараты в случае необходимости .

Разработкой и внедрением «Авроры» занимается «Открытая мобильная платформа», принадлежащая «Ростелекому» . Там не стали комментировать поставки аппаратов с этой ОС конкретным заказчикам.

— Наша компания готова помочь заказчикам перейти с американских на отечественную мобильную экосистему. В последнее время этот процесс активизировался, растет применение устройств на «Авроре» , — ответили в пресс-службе «Ростелекома».

Тестирование аппаратов на «Авроре» в госструктурах проходит на фоне их отказа от использования iPhone от Apple. В начале июня ФСБ сообщило о раскрытии разведывательной сети, использующей вредоносное ПО на гаджетах яблочной компании для шпионажа за пользователями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности »,— говорится в сообщении силового ведомства.

После этого ряд ведомств, в их числе Минпромторг, Росавиация и Минтранс, а также некоторые госкомпании и госкорпорации, запретили своим сотрудникам использовать iPhone в служебных целях .

«Известия» направили запросы в федеральные ведомства.

В пресс-службе РЖД изданию сообщили, что на данный момент ОС «Аврора» установлена на нескольких тысячах устройств для задач мобильного приложения эксплуатационного персонала (мобильное рабочее место, контролирующее обслуживание и ремонт объектов электросвязи) .

— Планшет, приложение и операционная система «Аврора» — полностью отечественные разработки. Ведется плановая работа по адаптации софта и переводу пользователей , — сообщили в компании.

Госструктурные изменения

Выявляемые атаки с целью получения информации, обрабатываемой на устройствах с iOS и Android, значительно снижают уровень доверия к гаджетам Apple и другим смартфонам из недружественных стран , рассказали ранее «Известиям» в Роскомнадзоре. При использовании гаджетов с этими ОС граждане должны учитывать, что владельцы экосистем — американские компании, не скрывающие свои связи со спецслужбами США .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ведомстве считают, что в первую очередь необходимо обеспечить безопасность мобильных устройств для органов исполнительной власти, госкорпораций и компаний, значимых субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

— В настоящее время ведется работа в направлении замещения иностранных мобильных платформ и формирования независимой российской облачной экосистемы. На рынке уже представлены отечественные мобильные устройства с российскими мобильными операционными системами, не зависящими от облачных мобильных сервисов Apple и Google, — поясняли в Роскомнадзоре.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сейчас в РФ в рабочем состоянии имеется несколько сотен тысяч поддерживающих «Аврору» аппаратов. Внедрение их в госсектор вполне оправданно , считает он. Но эта ОС — лишь дополнение к уже созданным информационным системам госпредприятий и организаций, это не замена iOS или Android , добавляет эксперт. Если эти системы построены должным образом, переход на смартфоны с «Авророй» будет безболезненным. Но если нет необходимого «обвеса» для работы софта, нет интеграции с ведомственным IT, госслужащему крайне дискомфортно будет пользоваться пустым аппаратом, полагает эксперт.