Друг молодежи: популярный бренд предложил новый смартфон среднего класса

В России появился новый смартфон среднего класса от компании Huawei. Цены на девайс, доступный у ведущих ритейлеров, начинаются от 50 тыс. рублей. Что получает покупатель за такие деньги и стоит ли этот смартфон внимания — читайте в материале «Известий».

Позиционирование, комплектация и дизайн

Производитель позиционирует устройство как «молодежный флагман». Девайс действительно выделяется на фоне конкурентов своим необычным дизайном. Задняя поверхность смартфона выполнена из искусственной кожи зеленого цвета, держать гаджет в руке очень приятно и его абсолютно не хочется убирать в чехол.

Сразу вспоминаются аналогичные устройства от других производителей, например, вышедший в 2014 году Galaxy S5 и в 2015-м LG G4. Очевидно, что дизайнеры вдохновлялись этими примерами при выборе материала, но сумели сделать телефон с собственной изюминкой, которая придется по вкусу покупателям. Стоит отметить, что кожа не царапается, поэтому можно смело носить гаджет без чехла.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме самого смартфона в комплектацию входят провод USB — USB-C и блок зарядки на 100 Вт. В эпоху, когда другие производители отказываются от зарядных устройств, прикрываясь заботой об экологии (а на деле хотят просто заработать больше денег на аксессуарах), за такое решение Huawei стоит только похвалить. Покупатель также найдет в комплекте скрепку для открытия лотка SIM-карты, а также полиуретановый чехол.

На правой боковой грани смартфона находятся кнопки «блокировки/включения», а также «качелька» громкости. Лоток с SIM-картой, микрофон и динамик располагаются внизу. Сами грани сделаны из пластика, экран слегка закруглен.

Единственное, что расстраивает — это отсутствие разъема для наушников. Что интересно, в более дорогих устройствах, например том же Mate X3 он есть.

Софт

Смартфон работает на операционной системе Harmony OS версии 13.0. Все меню листаются очень плавно, никаких задержек не наблюдается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Несомненное преимущество Huawei AppGallery — доступность приложений большинства системно значимых российских банков. Также можно скачать софт и от Google. Для этого необходимо зайти в AppGallery и ввести, например, «YouTube», после чего скачать приложение с помощью программы Gbox от независимого разработчика. Как только оно установится, программа будет работать точно так же, как и любое другое встроенное приложение, пользователь не заметит разницы.

Кроме этого, в AppGallery доступны покупки приложений и игр. Их можно оплатить российскими банковскими картами MasterCard, Visa, «Мир», а также со счета мобильного телефона и QIWI Кошелька.

Экран

Huawei Nova 11 Pro оснащен OLED-дисплеем 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Если пользователь привык к плавным движениям на экране своего компьютера, то точно такой же опыт он получит и на смартфоне.

Также компания оснастила гаджет технологией Display Turbo. Она создана для того, чтобы улучшать четкость изображения, цветопередачу и плавность работы устройства. Экран действительно прекрасный — все цвета яркие и насыщенные, здесь компания проделала отличную работу, за которую ее хочется похвалить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Производитель уверяет, что стекло их собственной разработки, которое называется Kunlun, «в 10 раз прочнее обычного». В маркетинговых проспектах компании всегда хвалят свои изобретения, поэтому верить на слово корреспондент «Известий» не стал и решил проверить ударопрочность смартфона.

Оказалось, что Huawei Nova 11 Pro без проблем выдерживает падение на ламинат с высоты кармана брюк. После теста пошли пузыри только на наклеенной на экране заводской пленке (которую можно без проблем заменить на новую), но само стекло осталось целым и невредимым. Так что если вдруг владелец уронит гаджет, то с вероятностью 99% с ним ничего не произойдет.

Фото и видео

Как и в других устройствах Huawei, интерфейс камеры интуитивен и понятен. Владельцу доступны несколько настроек — обычная фотография, профессиональный режим, портрет, ночной режим, видеоблог (когда ведется одновременная съемка и с основной и с фронтальной камеры) и дополнительная вкладка, где можно снимать панораму, делать макросъемку, копировать документы и так далее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Основной модуль камеры имеет разрешение 50 Мп. Снимки на смартфон получаются качественными и днем, и ночью, никаких претензий к цветопередаче нет. Очень понравился портретный режим, который четко отрабатывает границы, где находится человек и аккуратно размывает фон за ним.

К сожалению, видео можно снимать только в разрешении 4К с частотой 30 кадров секунду. Конечно, хотелось бы чтобы был режим 4К/60 кадров в секунду, но поскольку смартфон не относится к топовым, этот недостаток можно ему простить.

Аккумулятор и время работы

Емкость аккумулятора у Huawei Nova 11 Pro составляет 4500 мАч. При активном использовании гаджета точно хватит на сутки с небольшим. При этом благодаря режиму «турбозарядка», который активируется автоматически при подключении к «родному» блоку питания на 100 Вт, на 50% можно зарядить устройство всего за 12 минут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Конечно, при постоянном использовании такого режима зарядки аккумулятор будет довольно сильно изнашиваться (поскольку даже в процессе такой зарядки смартфон ощутимо греется), но в случае, если до ухода из дома у вас всего 10 минут, а заряда на гаджете практически нет, то решение от компании Huawei сильно облегчит жизнь его владельцу.

Связь и производительность

В смартфоне поддерживаются все современные беспроводные стандарты связи — это и Wi-FI 6, и Bluetooth версии 5.2, а также навигация с помощью систем GPS, ГЛОНАСС, QZSS, BeiDou и Galileo.

В минусы можно записать отсутствие eSim. Но поддержки электронных SIM-карт у компании Huawei нет даже на флагманских аппаратах, поэтому приобретая смартфоны этого производителя нужно быть готовым к подобного рода ограничениям. Скорость мобильного интернета, качество приема сигнала у Huawei Nova 11 Pro на высоком уровне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С производительностью также все хорошо. Несмотря на то, что аппарат работает на относительно старом «железе» (чип Qualcomm Snapdragon 778G был представлен еще 2 года назад), все современные игры вроде «Мира Танков» и PUBG запускаются на нем без проблем с высокими графическими настройками).

Выводы