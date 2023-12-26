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Занимать с делом: ЦБ увидел риски в наращивании госдолга России

Почему компаниям придется конкурировать за деньги инвесторов и каким образом это отразится на ВВП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Центробанк увидел риски в разрастании внутреннего долга России: может возникнуть эффект вытеснения частных заимствований государственными. Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финрынка РФ» ЦБ. Инвесторы будут активнее вкладываться в облигации федерального займа (ОФЗ), а не в бумаги компаний. Уже сейчас на ОФЗ приходится 47% рынка. В итоге бизнес сможет привлечь меньше денег, хотя он обычно более эффективно ими распоряжается. Впрочем, в Минфине уверены, что такие риски ограничены: ведомство осознанно управляет своими обязательствами и избыточно не давит на долговой рынок. Тем не менее в дальнейшем привлечения внутри страны будут только расти, зато внешние заимствования станут сокращаться.

Какие риски несет рост госдолга

В случае значительного роста государственного долга может возникать эффект вытеснения корпоративных заимствований правительственными. Такие выводы приводятся в ноябрьском проекте документа ЦБ об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», с которым ознакомились «Известия». Там уточняется: появляются риски, что источников финансирования частных проектов станет меньше. «Известия» направили запрос в регулятор.

Справка «Известий»

Речь в документе ЦБ идет о внутреннем долге государства. Он делится на ОФЗ (основная часть) и госгарантии. По данным Минфина, на 1 декабря 2023-го объем всего внутреннего долга составил 20,7 трлн рублей — с начала года он вырос на 10%. Тогда как размер внешних заимствований снизился с января на 8% и составил $53,3 млрд.

Госдолг конкурирует за спрос с корпоративными заимствованиями, пояснил руководитель направления «Финансовая грамотность» Ассоциации владельцев облигаций Константин Новик. Инвесторы (как частные, так и институциональные) выбирают, куда вложить свои средства — в государственные облигации или частные. Чем на рынке больше ОФЗ, тем туда больше идет средств.

инвесторы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для того чтобы привлекать инвесторов, компаниям приходится держать конкурентоспособные ставки. Сейчас доходность индекса корпоративных облигаций находится на уровне 14% годовых, рассказал аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. При этом ставки по ОФЗ всё же ниже — около 12%.

Растут общий объем предложения и стоимость облигаций для всех эмитентов, отметил Константин Новик. Как отмечается в документе ЦБ, к октябрю 2023-го суммарный объем облигаций (и государственных, и корпоративных) в обращении вырос до 42,7 трлн рублей — это на треть выше показателя на начало 2022-го.

Повышение доходностей негативно отразится на результатах компаний и на их планах: придется обслуживать дорогие долги. Ситуация больше скажется на крупных эмитентах, — пояснил Новик.

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Насколько высоки риски вытеснения частных инвестиций

При этом регулятор в своем документе подчеркивает, что сейчас тенденции вытеснения частного долга государственным пока нет (она может проявиться, если госдолг продолжит нарастать так же активно). Как отмечают в ЦБ, сегодня рынок корпоративных и правительственных облигаций прирастает почти в равных пропорциях.

ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тем не менее, по данным портала CBonds, за последние 10 лет доля ОФЗ на долговом рынке значительно выросла — с 39% в 2013 году до 47% в 2023-м, поделился управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

В Минфине считают ограниченными риски вытеснения частных заимствований государственными, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. В первую очередь потому, что министерство проводит осознанную долговую политику и управление обязательствами, не допуская бесконтрольного и необоснованного их наращивания, добавили там.

— Минфин всегда старается избегать избыточного давления на долговой рынок, корректируя свою тактику под складывающуюся конъюнктуру, — подчеркнули в ведомстве.

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Там добавили, что делают упор на размещении средне- и долгосрочных выпусков ОФЗ (от шести лет и выше). Тогда как корпоративные эмитенты чаще выпускают краткосрочные облигации — с погашением через три-пять лет, отметили в Минфине. Как правило, для частных игроков психологически проще вкладываться в более короткие бумаги.

Инвесторам не придется искать ресурсы в ущерб другим эмитентам, уверены в Минфине.

портфель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как заявили в ведомстве, с учетом ожидаемого роста экономики, при полном выполнении плана по обязательствам доля ОФЗ в структуре долгового рынка останется примерно на том же уровне. Согласно бюджету на трехлетку, госдолг за этот период вырастет значительно — с 29,2 трлн в 2023-м до 40,1 трлн в 2026-м.

Только в 2024 году объем рынка ОФЗ вырастет на 13% (против роста примерно 12% в 2023-м). В корпоративном сегменте также ожидается прирост на сопоставимую величину за счет размещения облигаций с плавающими ставками, — отметил Дмитрий Грицкевич из ПСБ.

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Как рост госдолга отразится на частном секторе

Несмотря на значительное увеличение госдолга, вряд ли ситуация с привлечением долгосрочного частного финансирования ухудшится, полагает замначальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Кулаков. Ключевые покупатели ОФЗ — банки. Тогда как структура держателей корпоративных бумаг более диверсифицирована: на кредитные организации приходится 26% вложений, на пенсионные фонды — 14%, на физлиц и юрлиц — 23%.

— Корпоративные облигации сохранят привлекательность для частных инвесторов, коллективных управляющих, пенсионных фондов и страховых компаний, так как предлагают более высокую доходность, чем ОФЗ, — уверен эксперт.

биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Кроме того, рынок облигаций в целом будет охлаждаться, когда ЦБ начнет опускать ставку с нынешних 16%, ожидает начальник управления инвестиционного анализа Совкомбанка Дмитрий Никонов.

С точки зрения внутреннего валового продукта выпуск ОФЗ — позитивное явление, поскольку с помощью них государство привлекает деньги и направляет их в экономику, добавил Дмитрий Никонов. Однако это может отвлекать ресурсы из проектов частного сектора, где эффект от инвестиций бывает выше, согласен он.

В целом госдолг РФ находится на безопасном уровне, подчеркнула доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. По расчетам МВФ, совокупный объем заимствований России в 2023-м и 2024-м будет чуть выше 21% ВВП, тогда как на Западе он превышает 100%. Эксперт напомнила: в последние годы политика РФ направлена на замещение внешних обязательств внутренними, что существенно сокращает возможные макроэкономические риски.

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