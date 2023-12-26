Занимать с делом: ЦБ увидел риски в наращивании госдолга России
Центробанк увидел риски в разрастании внутреннего долга России: может возникнуть эффект вытеснения частных заимствований государственными. Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финрынка РФ» ЦБ. Инвесторы будут активнее вкладываться в облигации федерального займа (ОФЗ), а не в бумаги компаний. Уже сейчас на ОФЗ приходится 47% рынка. В итоге бизнес сможет привлечь меньше денег, хотя он обычно более эффективно ими распоряжается. Впрочем, в Минфине уверены, что такие риски ограничены: ведомство осознанно управляет своими обязательствами и избыточно не давит на долговой рынок. Тем не менее в дальнейшем привлечения внутри страны будут только расти, зато внешние заимствования станут сокращаться.
Какие риски несет рост госдолга
В случае значительного роста государственного долга может возникать эффект вытеснения корпоративных заимствований правительственными. Такие выводы приводятся в ноябрьском проекте документа ЦБ об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», с которым ознакомились «Известия». Там уточняется: появляются риски, что источников финансирования частных проектов станет меньше. «Известия» направили запрос в регулятор.
Госдолг конкурирует за спрос с корпоративными заимствованиями, пояснил руководитель направления «Финансовая грамотность» Ассоциации владельцев облигаций Константин Новик. Инвесторы (как частные, так и институциональные) выбирают, куда вложить свои средства — в государственные облигации или частные. Чем на рынке больше ОФЗ, тем туда больше идет средств.
Для того чтобы привлекать инвесторов, компаниям приходится держать конкурентоспособные ставки. Сейчас доходность индекса корпоративных облигаций находится на уровне 14% годовых, рассказал аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. При этом ставки по ОФЗ всё же ниже — около 12%.
Растут общий объем предложения и стоимость облигаций для всех эмитентов, отметил Константин Новик. Как отмечается в документе ЦБ, к октябрю 2023-го суммарный объем облигаций (и государственных, и корпоративных) в обращении вырос до 42,7 трлн рублей — это на треть выше показателя на начало 2022-го.
— Повышение доходностей негативно отразится на результатах компаний и на их планах: придется обслуживать дорогие долги. Ситуация больше скажется на крупных эмитентах, — пояснил Новик.
Насколько высоки риски вытеснения частных инвестиций
При этом регулятор в своем документе подчеркивает, что сейчас тенденции вытеснения частного долга государственным пока нет (она может проявиться, если госдолг продолжит нарастать так же активно). Как отмечают в ЦБ, сегодня рынок корпоративных и правительственных облигаций прирастает почти в равных пропорциях.
Тем не менее, по данным портала CBonds, за последние 10 лет доля ОФЗ на долговом рынке значительно выросла — с 39% в 2013 году до 47% в 2023-м, поделился управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
В Минфине считают ограниченными риски вытеснения частных заимствований государственными, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. В первую очередь потому, что министерство проводит осознанную долговую политику и управление обязательствами, не допуская бесконтрольного и необоснованного их наращивания, добавили там.
— Минфин всегда старается избегать избыточного давления на долговой рынок, корректируя свою тактику под складывающуюся конъюнктуру, — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что делают упор на размещении средне- и долгосрочных выпусков ОФЗ (от шести лет и выше). Тогда как корпоративные эмитенты чаще выпускают краткосрочные облигации — с погашением через три-пять лет, отметили в Минфине. Как правило, для частных игроков психологически проще вкладываться в более короткие бумаги.
Инвесторам не придется искать ресурсы в ущерб другим эмитентам, уверены в Минфине.
Как заявили в ведомстве, с учетом ожидаемого роста экономики, при полном выполнении плана по обязательствам доля ОФЗ в структуре долгового рынка останется примерно на том же уровне. Согласно бюджету на трехлетку, госдолг за этот период вырастет значительно — с 29,2 трлн в 2023-м до 40,1 трлн в 2026-м.
— Только в 2024 году объем рынка ОФЗ вырастет на 13% (против роста примерно 12% в 2023-м). В корпоративном сегменте также ожидается прирост на сопоставимую величину за счет размещения облигаций с плавающими ставками, — отметил Дмитрий Грицкевич из ПСБ.
Как рост госдолга отразится на частном секторе
Несмотря на значительное увеличение госдолга, вряд ли ситуация с привлечением долгосрочного частного финансирования ухудшится, полагает замначальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Кулаков. Ключевые покупатели ОФЗ — банки. Тогда как структура держателей корпоративных бумаг более диверсифицирована: на кредитные организации приходится 26% вложений, на пенсионные фонды — 14%, на физлиц и юрлиц — 23%.
— Корпоративные облигации сохранят привлекательность для частных инвесторов, коллективных управляющих, пенсионных фондов и страховых компаний, так как предлагают более высокую доходность, чем ОФЗ, — уверен эксперт.
Кроме того, рынок облигаций в целом будет охлаждаться, когда ЦБ начнет опускать ставку с нынешних 16%, ожидает начальник управления инвестиционного анализа Совкомбанка Дмитрий Никонов.
С точки зрения внутреннего валового продукта выпуск ОФЗ — позитивное явление, поскольку с помощью них государство привлекает деньги и направляет их в экономику, добавил Дмитрий Никонов. Однако это может отвлекать ресурсы из проектов частного сектора, где эффект от инвестиций бывает выше, согласен он.
В целом госдолг РФ находится на безопасном уровне, подчеркнула доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. По расчетам МВФ, совокупный объем заимствований России в 2023-м и 2024-м будет чуть выше 21% ВВП, тогда как на Западе он превышает 100%. Эксперт напомнила: в последние годы политика РФ направлена на замещение внешних обязательств внутренними, что существенно сокращает возможные макроэкономические риски.