Занимать с делом: ЦБ увидел риски в наращивании госдолга России

Центробанк увидел риски в разрастании внутреннего долга России: может возникнуть эффект вытеснения частных заимствований государственными . Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финрынка РФ» ЦБ. Инвесторы будут активнее вкладываться в облигации федерального займа (ОФЗ), а не в бумаги компаний. Уже сейчас на ОФЗ приходится 47% рынка . В итоге бизнес сможет привлечь меньше денег, хотя он обычно более эффективно ими распоряжается . Впрочем, в Минфине уверены, что такие риски ограничены: ведомство осознанно управляет своими обязательствами и избыточно не давит на долговой рынок. Тем не менее в дальнейшем привлечения внутри страны будут только расти, зато внешние заимствования станут сокращаться.

Какие риски несет рост госдолга

В случае значительного роста государственного долга может возникать эффект вытеснения корпоративных заимствований правительственными . Такие выводы приводятся в ноябрьском проекте документа ЦБ об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», с которым ознакомились «Известия». Там уточняется: появляются риски, что источников финансирования частных проектов станет меньше . «Известия» направили запрос в регулятор.

Справка «Известий» Речь в документе ЦБ идет о внутреннем долге государства. Он делится на ОФЗ (основная часть) и госгарантии. По данным Минфина, на 1 декабря 2023-го объем всего внутреннего долга составил 20,7 трлн рублей — с начала года он вырос на 10%. Тогда как размер внешних заимствований снизился с января на 8% и составил $53,3 млрд.

Госдолг конкурирует за спрос с корпоративными заимствованиями , пояснил руководитель направления «Финансовая грамотность» Ассоциации владельцев облигаций Константин Новик. Инвесторы (как частные, так и институциональные) выбирают, куда вложить свои средства — в государственные облигации или частные . Чем на рынке больше ОФЗ, тем туда больше идет средств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для того чтобы привлекать инвесторов, компаниям приходится держать конкурентоспособные ставки . Сейчас доходность индекса корпоративных облигаций находится на уровне 14% годовых, рассказал аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. При этом ставки по ОФЗ всё же ниже — около 12%.

Растут общий объем предложения и стоимость облигаций для всех эмитентов, отметил Константин Новик. Как отмечается в документе ЦБ, к октябрю 2023-го суммарный объем облигаций (и государственных, и корпоративных) в обращении вырос до 42,7 трлн рублей — это на треть выше показателя на начало 2022-го.

— Повышение доходностей негативно отразится на результатах компаний и на их планах: придется обслуживать дорогие долги . Ситуация больше скажется на крупных эмитентах, — пояснил Новик.

Насколько высоки риски вытеснения частных инвестиций

При этом регулятор в своем документе подчеркивает, что сейчас тенденции вытеснения частного долга государственным пока нет (она может проявиться, если госдолг продолжит нарастать так же активно) . Как отмечают в ЦБ, сегодня рынок корпоративных и правительственных облигаций прирастает почти в равных пропорциях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тем не менее, по данным портала CBonds, за последние 10 лет доля ОФЗ на долговом рынке значительно выросла — с 39% в 2013 году до 47% в 2023-м , поделился управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

В Минфине считают ограниченными риски вытеснения частных заимствований государственными , сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. В первую очередь потому, что министерство проводит осознанную долговую политику и управление обязательствами, не допуская бесконтрольного и необоснованного их наращивания , добавили там.

— Минфин всегда старается избегать избыточного давления на долговой рынок, корректируя свою тактику под складывающуюся конъюнктуру, — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что делают упор на размещении средне- и долгосрочных выпусков ОФЗ (от шести лет и выше). Тогда как корпоративные эмитенты чаще выпускают краткосрочные облигации — с погашением через три-пять лет, отметили в Минфине. Как правило, для частных игроков психологически проще вкладываться в более короткие бумаги.

Инвесторам не придется искать ресурсы в ущерб другим эмитентам, уверены в Минфине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как заявили в ведомстве, с учетом ожидаемого роста экономики, при полном выполнении плана по обязательствам доля ОФЗ в структуре долгового рынка останется примерно на том же уровне . Согласно бюджету на трехлетку, госдолг за этот период вырастет значительно — с 29,2 трлн в 2023-м до 40,1 трлн в 2026-м.

— Только в 2024 году объем рынка ОФЗ вырастет на 13% (против роста примерно 12% в 2023-м). В корпоративном сегменте также ожидается прирост на сопоставимую величину за счет размещения облигаций с плавающими ставками, — отметил Дмитрий Грицкевич из ПСБ.

Как рост госдолга отразится на частном секторе

Несмотря на значительное увеличение госдолга, вряд ли ситуация с привлечением долгосрочного частного финансирования ухудшится , полагает замначальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Кулаков. Ключевые покупатели ОФЗ — банки. Тогда как структура держателей корпоративных бумаг более диверсифицирована : на кредитные организации приходится 26% вложений, на пенсионные фонды — 14%, на физлиц и юрлиц — 23%.

— Корпоративные облигации сохранят привлекательность для частных инвесторов, коллективных управляющих, пенсионных фондов и страховых компаний, так как предлагают более высокую доходность, чем ОФЗ, — уверен эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Кроме того, рынок облигаций в целом будет охлаждаться, когда ЦБ начнет опускать ставку с нынешних 16% , ожидает начальник управления инвестиционного анализа Совкомбанка Дмитрий Никонов.

С точки зрения внутреннего валового продукта выпуск ОФЗ — позитивное явление, поскольку с помощью них государство привлекает деньги и направляет их в экономику , добавил Дмитрий Никонов. Однако это может отвлекать ресурсы из проектов частного сектора, где эффект от инвестиций бывает выше , согласен он.