С гирями на ногах: как мировая экономика выживает при высоких ставках

Мировая экономика непросто переживает первый за последние 20 лет период высоких процентных ставок центробанков. Их скачок привел к значительному ухудшению показателей экономического роста, резкому увеличению государственного налогового бремени и краху нескольких крупных банков. Более того, по-настоящему инфляцию победить так и не удалось — «базовая» ее часть, без учета цен на энергию и еду, остается на высоком уровне. Скорее всего, нынешние ставки придется подержать еще приличное количество времени, считают аналитики, обсудившие проблему на вебинаре рейтингового агентства «Эксперт РА». Всё это может привести к дальнейшему ухудшению экономических проблем всего мира. Подробности — в материале «Известий».

Мягкая реакция — в прошлом

Ставки центробанков в большинстве развитых стран и значительной части развивающихся с середины 2000-х годов находились на низком уровне. Тем более они снизились (до рекордно малых отметок) в ходе глобального финансового кризиса 2008 года. Сверхмягкая монетарная политика на протяжении десятилетий объяснялась тем, что угроза инфляции отступила надолго, тогда как страх перед тяжелой рецессией и обрушением финансового сектора экономики был слишком велик.

С 2021 года такие взгляды столкнулись с серьезнейшей проверкой. В ходе пандемии случились одновременно две вещи: комбинация монетарного и фискального стимула для спасения экономик, оказавшихся в беспрецедентной ситуации массовых локдаунов, а также разрушение цепочек поставок из-за тех же локдаунов. Всё это привело к быстрому росту цен.

Поначалу финансовые власти игнорировали это, называя инфляцию «временной» и «преходящей», но реальность скорректировала эту позицию. С 2022 года центробанки начали ритмично повышать ставки, в то время как инфляция разогналась до уровней, не виданных с 1980-х годов. Только ко второй половине 2023 года стало происходить замедление роста цен. В некоторых странах, например в Китае, уже зафиксирована дефляция, но это скорее исключение, нежели правило. В США и почти всех странах Европы инфляция, хоть и замедлилась, остается выше целевых показателей в 2%.

Борьба с инфляцией продолжается

Каковы итоги полуторалетней антиинфляционной кампании? Судя по всему, она еще далека от завершения. Как отмечают в «Эксперт РА», крупнейшие центральные банки в развитых странах сохраняют жесткую денежно-кредитную политику, и, хотя цикл повышений в развитых странах, судя по всему, на ближайшее время окончен, риторика остается крайне осторожной — ФРС, ЕЦБ, Банк Англии не исключают дальнейшего роста инфляции и готовы реагировать на это повышением ставки в случае, если инфляционное давление будет значительным.

Действительно, нынешние цифры по инфляции двойственны. С одной стороны, в США она опустилась до 3,1% — почти приемлемый показатель. Главное «но» состоит в том, что снижение инфляции произошло за счет снятия проблем с цепочками поставок, а также падения цен в 2023 году на топливо и продовольствие. В нынешней ситуации доля этих факторов является нулевой или даже отрицательной. А вот базовая инфляция, рассчитывающаяся без учета цен на «конъюнктурные» товары вроде вышеприведенных, по-прежнему остается высокой (более 3%). Схожая ситуация наблюдается и в Европе, с той лишь разницей, что на европейцев по-прежнему давит рост цен на продукты питания.

Как заметил научный руководитель департамента мировой экономики ВШЭ Леонид Григорьев, США во многом смягчили свое положение за счет того, что их экономика «втянула» в себя огромное количество низкооплачиваемых сотрудников на рынок труда, в результате чего безработица находится вблизи исторически низких значений. Всё это, однако, до сих пор не позволяет в полной мере одолеть базовую инфляцию.

При этом пока повышение ставок не обрушило экономику в рецессию, как прогнозировалось раньше. Как отмечают в «Эксперт РА», надежда на мягкую посадку в развитых экономиках сохраняется. Несмотря на скромные темпы экономического роста, в 2023 году уверенной рецессии не началось ни в одной развитой стране. Прогнозы международных организаций за последний год свидетельствуют о заходе мировой экономики на второй круг — для многих экономик цифры были повышены на 2023-й.

Угроза рецессии

В то же время прогнозы насчет 2024 года были снижены. Одновременно стало заметно, что кредитный цикл в большинстве стран к середине 2023 года сдвинулся в зону спада — разрыв существующего соотношения объемов кредита к ВВП и его трендового значения стал отрицательным. Наконец, фиксируется падение объемов сбережений, накопленных в период активной фискальной поддержки экономик (в том числе и путем прямой раздачи «вертолетных» денег) в пандемию — всё это тоже может являться фактором, предрекающим мировую рецессию.

Что интересно, на короткой дистанции развитые страны в каком-то смысле выиграли от повышения ставок, если сравнивать их с развивающимися. Так, Леонид Григорьев отметил, что оно привело к притоку капитала в США. Последние сейчас дают меньше капитала, чем получают извне, от иностранных государств, но платежи в обе стороны равны. Это связано с тем, что в Америке иностранные инвесторы вкладываются в основном в ликвидные низкодоходные активы, тогда как деньги, следующие из США в развивающиеся страны, приносят значительно больший уровень доходов на вложенный капитал. Кроме того, в целом заметно, что стало больше инвестиций между развитыми странами и заметно меньше вложений из развитых в развивающиеся.

В ближайшем будущем эта ситуация, однако, может измениться. Одним из потенциально мощных эффектов роста ставок стало резкое увеличение долговой нагрузки развитых стран. И она еще в полной мере не «отыграна», отмечает управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин. Хотя доходности по облигациям США приблизились к 5% годовых, средняя ставка обслуживания долга пока еще находится на уровне около 3%. Даже в этих обстоятельствах процентные платежи по задолженности составляют 3,5% ВВП. Во многих странах вряд ли получится обслуживать долг за счет доходов, что означает необходимость дополнительных заимствований, которые в свою очередь повлекут за собой новый виток увеличения расходов — порочный круг. Таким образом, считает Сусин, риски повышения ставок всё еще не полностью реализованы в системе.

Но даже в этих обстоятельствах ведущие развитые страны вынуждены будут проводить длительный период жесткой монетарной политики из-за высокой базовой инфляция и сохранения значительных инфляционных ожиданий. Но, по словам Сусина, возникает вопрос — что монетарные власти смогут сделать в условиях политического давления и стимулирующих бюджетов, которые разгоняют инфляцию сами по себе.