Удар по алюминию: что ставит российские производства на порог кризиса

Алюминиевая отрасль в России столкнулась с небывалым внешним давлением и неблагоприятной глобальной конъюнктурой. Ведущие западные страны закрывают свои рынки для поставок российского алюминия. Кроме того, как сообщила Financial Times, биржевые цены на алюминий упали более чем на 40% по сравнению с максимумами прошлых лет. Российский РУСАЛ старается сохранить стабильную работу 29 своих производств общей мощностью около 5,6 млн тонн глинозема и 4,5 млн тонн алюминия в год. Но 65% всего необходимого российским производства сырья необходимо ввозить из-за рубежа, покупая за валюту, а новые глиноземные предприятия в стране появятся не завтра. О рисках и возможных последствиях сообщила в открытом письме на своем сайте Алюминиевая ассоциация России. Как выживает отрасль и какие риски угрожают жителям многих городов страны — в материале «Известий».

Чем важен алюминий для экономики

Сегодня в алюминиевой отрасли в России работают около 400 предприятий и 200 тысяч человек, а потребление металла на душу населения растет — и это один из ключевых индикаторов уровня технологического и промышленного развития. Но потенциал его переработки еще не реализован: если в Китае в расчете на жителя «приходится» 40 кг алюминия, а в Германии 30 кг, то в России — всего 8 кг.

Больше всего алюминия используют в строительстве — почти 26% от общего потребления металла. Это мировая тенденция, и Россия — не исключение. Алюминий легко заменяет традиционные материалы — кирпич, бетон, сталь и дерево. Конструкции из него прочны, долговечны и требуют минимального ухода. К тому же они экологичны благодаря энергосберегающим свойствам и широким возможностям для вторичной переработки. К примеру, алюминий РУСАЛа использовался в строительстве комплекса «Москва-Сити», олимпийских сооружениях в Сочи, новых аэровокзальных комплексов в Ростове-на-Дону, Геленджике, Краснодаре и многих других масштабных проектах. Огромный потенциал имеет сфера строительства мостов — они легче и долговечнее. Первый алюминиевый пешеходный мост в России появился в 2017 году, а сегодня их количество приблизилось к 20.

Производство колесных дисков и запуск новых видов продукции — тоже актуальная тема для алюминиевой отрасли. Другие полезные и экологичные продукты из алюминия — это окна и фасады, кабели для жилищного строительства, самонесущие сетчатые оболочки, упаковка, банки для напитков и т. п.

Алюминий стали называть «крылатым металлом» еще в те времена, когда его впервые начали использовать в авиации. Но сегодня это название вдвойне актуально. Это один из ключевых материалов для успешного развития экономики будущего. Без него невозможны не только самолеты, но и электромобили, солнечные батареи, другие характерные приметы современности. Не случайно Евросоюз не так давно внес алюминий в список критических материалов стратегического значения.

Каково финансовое состояние отрасли сегодня

Как отмечает Алюминиевая ассоциация, сегодня российские производства и переработчики оказались на пороге острого кризиса с тяжелыми долгосрочными последствиями.

Текущие производственные мощности российских заводов составляют более 4,3 млн тонн, а реализация на российском рынке — всего около 1 млн тонн, констатирует Ассоциация. Отрасль после распада СССР исторически ориентируется на экспорт, пока внутренняя переработка еще развита слабо. Вместе с тем, с 2022 года ключевые глобальные рынки сбыта для России потеряны. США, Великобритания и Австралия ввели заградительные пошлины на алюминий из РФ (270%, 35% и 35% соответственно), а в Евросоюзе многие переработчики отказались от металла из России в рамках так называемых «самосанкций». По данным статистической службы Евросоюза, в августе 2023 года европейские страны импортировали из России 28,2 тыс. т необработанного алюминия. Это на 31% меньше, чем в июле, и на 54% меньше, чем год назад. Максимальное снижение ввоза металла наблюдается со стороны Греции и Хорватии (-88%), Италии (-63%) и Германии (52%). В ближайшее время ожидается решение по 12 пакету санкций Евросоюза, в который предложено включить изделия из алюминия (проволока, фольга, трубки и трубы).

Еще один важнейший негативный фактор — глобальная конъюнктура. С марта 2021 года биржевые цены на металл находятся на рекордно низком уровне. Поскольку алюминий — это «коммодити», то есть биржевой товар, это исключает возможность управления ценами со стороны производителей. Наконец, введенные правительством экспортные пошлины при таком наборе внешних обстоятельств не только лишают отрасль возможностей инвестировать в развитие, но и могут поставить на порог дефолта.

Отрасль и до введения пошлин имела низкую доходность — прогнозный показатель по итогам 2024 года был на уровне около 13%. По оценкам аналитиков, EBITDA РУСАЛа после введения пошлин может снизиться еще на 30%. На фоне низких цен на алюминий рентабельность многих заводов рискует уйти в минус, а это может привести к консервации или закрытию. В частности, под угрозой «ухода в минус», согласно оценке аналитиков, Кандалакшский, Волгоградский и Новокузнецкий алюминиевые заводы, издержки на которых выше средних по отрасли (суммарной мощностью около 500 тыс. т). Как отмечает Алюминиевая ассоциация, текущее соотношение «чистый долг/EBITDA» РУСАЛа достигло критического значения 12,3, что при дальнейшем росте может спровоцировать кредиторов к полному отзыву кредитных средств, а это в свою очередь — к дефолту.

Почему отрасль еще зависит от импорта

Алюминиевую отрасль России многие ошибочно считают добывающей, хотя по факту она перерабатывающая: этот металл невозможно добыть из недр, а его производство из глинозема состоит из множества сложных и дорогостоящих этапов.

В рамках глубокой переработки были запущены современные заводы в Таежном и Тайшете. Следующий шаг — развитие технологических долин: в Красноярске появится предприятие по выпуску широкого алюминиевого профиля. Он незаменим, например, при строительстве некоторых вагонов, и сегодня Россия полностью импортирует такую продукцию. Еще одна технологическая долина появится в Хакасии, и ее специализацией станет производство фольги. Соответствующее соглашение подписано в рамках КЭФ-2023.

Руда высокого качества, необходимая для производства алюминия, в России практически отсутствует, а глиноземные производства в стране не возводились с 1970 года.

Предприятия отрасли в существенной мере зависят от иностранных поставщиков сырья: доля его закупок составляет 55-60%. При этом практически все виды сырья и материалов для обеспечения производства дорожают опережающими темпами. Так, для анодов рост за несколько лет составил 90%, для нефтяного кокса — 89%, пека — 93%, прокаленного кокса — 68%. Значительно растет в цене также электроэнергия, составляющая 24-28% себестоимости.

Возможные последствия

О непростом состоянии ряда предприятий отрасли уже писал в правительство губернатор Кузбасса Цивилев, предложивший вывести ее из-под «курсовых» пошлин. Но кризис по-прежнему остается реальной возможностью дальнейшего развития событий.

Алюминиевая ассоциация видит два главных долгосрочных последствия возможного кризиса. Прежде всего, это консервация нерентабельных производств.

Некоторые заводы РУСАЛа уже сегодня работают на грани нулевой и даже отрицательной рентабельности. Ухудшение экономического положения или увеличение фискальной нагрузки может привести к необходимости их заморозки или закрытия. В этом случае будет потеряно около 5 тыс. рабочих мест в отрасли и ещё до 30 тыс. в смежных и обслуживающих секторах.

Могут быть сокращены и критически важные инвестиционные программы, выражают опасения в Ассоциации.

Так, в случае ухудшения экономической ситуации может быть остановлена масштабная программа экомодернизации алюминиевых заводов в Красноярске, Братске, Шелехове и Новокузнецке общей стоимостью 380 млрд рублей.

Все это может привести к усилению оттока населения из региона, указывают в Алюминиевой ассоциации. Но важнейший способ прекратить депопуляцию Сибири — это комплексные социальные и экономические программы предприятий алюминиевой отрасли.

Только с 2015 по 2022 год на территориях ответственности предприятий отрасли было реализовано более 700 проектов по развитию социальной инфраструктуры.