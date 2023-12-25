За чем следить инвестору на этой неделе
Последняя неделя уходящего года будет богата на публикации макроэкономических данных, которые отразят состояние экономики страны и прояснят, как рост ключевой ставки сказывается на инфляции и деловой активности, рассказала аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Благодаря этому участники рынка смогут предположить действия ЦБ РФ в области денежно-кредитной политики в начале 2024 года и скорректировать свои стратегии.
Понедельник — последний день для покупки акций «Норникеля» с целью получения дивидендов по 915 рублей, сообщили в аналитическом управлении ФГ «Финам». Также 25 декабря закроется реестр на получение выплат по акциям химического холдинга «ФосАгро» за 9 месяцев 2023 года. Те, кто успел их приобрести, смогут рассчитывать на дивиденды в размере 291 рубль на бумагу.
Во вторник акции «Газпром нефти» можно будет приобрести с правом на получение дивидендов в размере 83 рублей, отметили в ФГ «Финам».
27 декабря на собраниях акционеров решения по выплате дивидендов примут сразу несколько компаний — «Магнит», Донской завод радиодеталей (ДЗРД) и Новосибирский комбинат хлебопродуктов (НКХП). Их котировки могут отреагировать на эти события, считают в «Цифра брокер». Также в этот день завершается прием заявок на участие в IPO Мосгорломбарда.
Кроме того, в среду выйдут данные по объему розничных продаж и промышленному производству, которые прямо повлияют на стоимость акций соответствующих компаний.
В пятницу инвесторам стоит обратить внимание на публикацию индикаторов деловой активности — они могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг многих участников рынка.
На этой неделе не будет серьезных поводов для существенных колебаний рубля, поэтому его курс установится в диапазонах 90–94 к доллару, 99–103 к евро и 12,75–13,25 к юаню, предупредил экономист Константин Церазов. Индекс Мосбиржи на следующей неделе может предпринять попытку роста в область 3150–3200 пунктов, заключил эксперт.