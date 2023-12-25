Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Манчестер Юнайтед» продал 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу
Мир
ХАМАС отвергло любое предложение о перемирии на одну или две недели
Мир
Полянский заявил о трактовке Израилем резолюции СБ ООН в свою пользу
Мир
СМИ сообщили о нейтрализации Турцией одного из главарей РПК на севере Сирии
Мир
В Совфеде прокомментировали притязания США на территории в Арктике
Мир
Вучич на фоне беспорядков заявил об отсутствии революции в Сербии
Происшествия
Торговый центр «Галактика» в Горловке загорелся в результате обстрела ВСУ
Мир
Лавров призвал не превращать БРИКС в организацию с секретариатом
Мир
В Лос-Анджелесе рядом с лайнером президента Байдена заметили НЛО
Происшествия
В Санкт-Петербурге пожарные МЧС локализовали возгорание в ангаре
Мир
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах РФ из-за заявления РАФС
Мир
В Германии группу туристов приняли за нелегальных мигрантов
Мир
Нетаньяху объявил об углублении операций в секторе Газа
Мир
Министр обороны Украины заявил о конкуренции за боеприпасы
Мир
В Дании тысячи ботинок выбросило на пляжи после шторма

За чем следить инвестору на этой неделе

Какие события ждут рынок в последние дни 2023 года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последняя неделя уходящего года будет богата на публикации макроэкономических данных, которые отразят состояние экономики страны и прояснят, как рост ключевой ставки сказывается на инфляции и деловой активности, рассказала аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Благодаря этому участники рынка смогут предположить действия ЦБ РФ в области денежно-кредитной политики в начале 2024 года и скорректировать свои стратегии.к

Понедельник — последний день для покупки акций «Норникеля» с целью получения дивидендов по 915 рублей, сообщили в аналитическом управлении ФГ «Финам». Также 25 декабря закроется реестр на получение выплат по акциям химического холдинга «ФосАгро» за 9 месяцев 2023 года. Те, кто успел их приобрести, смогут рассчитывать на дивиденды в размере 291 рубль на бумагу.

«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в ноябре
Эксперты подсчитали доходности разных инвестстратегий

Во вторник акции «Газпром нефти» можно будет приобрести с правом на получение дивидендов в размере 83 рублей, отметили в ФГ «Финам».

27 декабря на собраниях акционеров решения по выплате дивидендов примут сразу несколько компаний — «Магнит», Донской завод радиодеталей (ДЗРД) и Новосибирский комбинат хлебопродуктов (НКХП). Их котировки могут отреагировать на эти события, считают в «Цифра брокер». Также в этот день завершается прием заявок на участие в IPO Мосгорломбарда.к

Кроме того, в среду выйдут данные по объему розничных продаж и промышленному производству, которые прямо повлияют на стоимость акций соответствующих компаний.

В пятницу инвесторам стоит обратить внимание на публикацию индикаторов деловой активности — они могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг многих участников рынка.

На этой неделе не будет серьезных поводов для существенных колебаний рубля, поэтому его курс установится в диапазонах 90–94 к доллару, 99–103 к евро и 12,75–13,25 к юаню, предупредил экономист Константин Церазов. Индекс Мосбиржи на следующей неделе может предпринять попытку роста в область 3150–3200 пунктов, заключил эксперт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023