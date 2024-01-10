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Эксперты объяснили рекордный рост объема средств россиян на вкладах

Эксперт Пивень: фактор роста объема средств на вкладах — повышение процентной ставки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Основным фактором роста объема средств россиян на вкладах является повышение процентной ставки, рассказали «Известиям» опрошенные эксперты.

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно статистике Центробанка РФ, россияне положили рекордный объем денег на вклады. За январь–ноябрь 2023-го показатель увеличился на 5,2 трлн рублей, почти до 28 трлн рублей.

«Такой тренд является позитивным, поскольку способствует поддержанию банками кредитования экономики даже в условиях жесткой ДКП (денежно-кредитной политики. — Ред.). На руках у населения сохраняется большой объем ликвидности, ее перевод на банковские счета сам по себе на инфляции не скажется. Однако, если исходить из предположения, что инфляция связана с кредитной активности, переход средств из наличности на вклады может в итоге стимулировать и рост цен», — сказал управляющий директор, руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

По его словам, высокие ставки по вкладам при отсутствии явных сигналов регулятора о скором смягчении ДКП продолжат подталкивать население размещать средства на банковских счетах.

В свою очередь, директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич уточнил, что наиболее пользующимся спросом продуктом у клиентов кредитной организации стали накопительные счета.

«Тренд позитивный с точки зрения доверия населения к банковской системе. С другой стороны, активы банковской системы генерят меньший процентный доход, чем повышенные расходы по пассивам, что может негативно сказаться на финансовых результатах участников рынка», — добавил он.

При этом основатель фонда RusCoin Алексей Быков выразил мнение, что роста объема средств на вкладах больше ждать не стоит, так как декабрь прошел и бонусы все выплачены.

«Более того к марту 2024 [года] будет отток вкладов из-за выборов в РФ», — предположил эксперт.

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Еще в середине декабря российские банки улучшили условия размещения вкладов для своих клиентов и подняли ставки. Такое решение финансовые организации приняли после повышения Центробанком РФ 15 декабря ключевой ставки до 16% годовых.

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