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Ключевая фаза: россияне нарастили вклады на рекордные 5,2 трлн

С чем связана такая динамика в 2023 году и поможет ли это охладить инфляцию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Объем средств россиян на вкладах вырос рекордно за всю историю с начала ведения статистики. Это следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». За январь–ноябрь показатель увеличился на 5,2 трлн рублей, почти до 28 трлн. Участники рынка подтвердили тенденцию. Основные причины — поднятие ключевой ставки и, как следствие, увеличение доходности депозитов, заявили в регуляторе. А также — повышение доверия к банкам после кризисного 2022-го. Это позитивный тренд, поскольку он поможет снизить темпы инфляции, считают эксперты. Они ожидают, что в этом году граждане продолжат активно нести деньги в финансовые организации.

Почему объем средств на вкладах рекордно вырос

Россияне положили рекордный объем денег на вклады. Всего на 1 декабря 2023-го граждане хранили на депозитах 27,9 трлн рублей, следует из данных Центробанка. За 11 месяцев показатель увеличился на 5,2 трлн рублей. Рост по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет оказался максимальным за всю историю (с начала ведения статистики в 2013-м).

Так, в 2022 году общий объем вкладов граждан за январь–ноябрь увеличился лишь на 0,5 трлн. А за такой же период 2021-го он даже снизился на 0,6 трлн рублей.

Повышению привлекательности депозитов в 2023 году способствовал рост ключевой на 8,5 п.п., до 16% в декабре, сказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Вслед за этим финансовые организации поднимали ставки по вкладам. Их доходность у отдельных игроков превысила 17%, писали «Известия» перед Новым годом. Это также приводит к возврату части наличных денег в банки, уточнили в ЦБ.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 2022-м ключевая доходила и до 20%, однако темпы роста средств на вкладах оказались меньше из-за высокой неопределенности, добавили в регуляторе. Тогда люди забирали деньги из банков, в основном в январе–марте и сентябре–октябре.

Весной 2022-го доллар и евро внезапно стали токсичными, и ЦБ ввел ограничения по валютным вкладам, запретив снимать более $10 тыс. наличными, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Это оттолкнуло значительную часть клиентов от хранения денег в банках. Кроме того, тогда финорганизации предлагали 20% годовых только по депозитам на три месяца, да и то не для всех.

В 2023-м доверие граждан к банкам восстановилось, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. К этому добавились высокие ставки и желание россиян сохранить деньги от ускорившейся инфляции. При этом депозиты остаются наиболее понятным инструментом для населения, поэтому клиенты понесли деньги именно в них.

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В 2022 году произошел мощный отток средств с валютных вкладов, и только частично их перевели на рублевые депозиты, подчеркнул управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. При этом в 2023-м весь прирост пришелся на рубли. Другой важный фактор рекорда прошлого года — замедление оттока сбережений за рубеж.

Еще одна причина роста депозитов — это снижение доступности инвестиций в недвижимость, считает руководитель блока привлечения пассивов УБРиР Татьяна Золотухина. Она пояснила: после ужесточения регулятором условий ипотечного кредитования фокус сместился на сбережение средств.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На что влияет рост денег на вкладах

Участники рынка подтвердили «Известиям» значительный рост депозитов физлиц. С начала 2023-го число вкладчиков в Почта Банке увеличилось в 1,5 раза, а общий объем размещенных средств — вдвое. Это стало абсолютным рекордом за всю историю, рассказали в пресс-службе кредитной организации. Там добавили: летом 70% клиентов выбирали короткие депозиты на три–шесть месяцев. Однако уже с ноября более половины размещали деньги на срок от полугода.

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В банке «ДОМ.РФ» за прошлый год портфель вкладов вырос в 2,4 раза, а их число — в 1,6, сообщил руководитель продуктов и сервисов Никита Казанцев. По его словам, во второй половине декабря максимальная доходность новых продуктов составляла 16,2%.

Из-за повышения процентов привлекательность депозитов увеличилась, отметили в пресс-службе МКБ. В то же время, рост ставок по кредитам привел к тому, что многие клиенты отложили крупные покупки. В результате объем срочных вкладов в финорганизации за прошлый год повысился на 25%.

В крымском РНКБ зафиксировали рекордный рост депозитов физлиц — на 21,2 млрд, до 99,1 млрд рублей на 1 января этого года.

В ВТБ привели цифры по всему портфелю классических сбережений (включая вклады, текущие и накопительные счета). За 11 месяцев он увеличился на 24% и превысил 5,7 трлн рублей. В декабре тренд продолжился, сообщила начальник управления «Сбережения» банка Наталья Тучкова.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Население выбирает рублевые банковские вклады как более надежный инструмент для сохранения денег, подчеркнули в пресс-службе ЦБ. Поэтому такой тренд действительно можно назвать позитивным. Средства клиентов на депозитах — это один из основных источников фондирования для банков. Затем они могут направлять эти средства на кредитование экономики.

Кроме того, повышение сберегательных настроений россиян — важное условие для возвращения инфляции к цели в 2024 году. И как следствие — защиты доходов граждан от обесценивания, подчеркнули в регуляторе.

Если хотя бы половина денег, оказавшихся на вкладах, перешла бы в потребительские расходы, инфляция в декабре оказалась бы значительно выше, отметили в пресс-службе Совкомбанка. По последним данным (на 27 декабря 2023-го), рост цен в годовом выражении был 7,4%.

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В то же время, эти деньги могли бы направляться в реальный сектор экономики или в ценные бумаги корпоративных эмитентов, тогда положительный эффект был бы еще выше, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Этот год скорее всего снова окажется рекордным — приток на депозиты вряд ли составит меньше 7 трлн рублей, считают в пресс-службе Совкомбанка. Там пояснили: напряженность на рынке труда пока не уходит, а с нею — и повышенние зарплат. По данным Росстата, уровень безработицы в РФ в ноябре достиг 2,9%, это минимум за 30 лет.

ЦБ будет вынужден держать ставку относительно высокой, пока рынок труда не «остынет». Скорее всего, ее уровень в среднем за год окажется выше, чем в 2023-м, прогнозируют в финорганизации.

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