Год уплаты: кто должен будет перечислить налог на доходы по вкладам в 2024-м

Россияне по итогам 2023 года в наступающем году впервые должны будут заплатить налог на доходы по вкладам . Под него подпадут те, кто на депозитах заработал более 150 тыс. рублей — столько можно было получить, если на счетах держать не менее 1,3 млн рублей, оценили эксперты. Как посчитать, сколько вкладчик должен отдать государству по новым условиям, и когда нужно внести платеж — в материале «Известий» .

Как платить налог на доходы по депозитам по итогам 2023 года

Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам вступил в силу с 1 января 2021 года, однако в конце марта 2022-го президент Владимир Путин временно освободил россиян от его уплаты . В этом году действие льготы завершилось, а все инициативы по ее возвращению отклонили. В 2024-м граждане, которые держали крупные суммы на депозитах и получили доход, превышающий необлагаемую налогом сумму, впервые заплатят сбор в бюджет .

Для расчета налогооблагаемой базы нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году. То есть будет учитываться уровень ставки на 1 декабря 2023-го . Тогда она составляла 15% (а уже позже, 15 декабря, показатель увеличили до 16%).

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В 2023 году необлагаемая налогом сумма составила 150 тыс. рублей , отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Если доходы превысили эту сумму, с нее нужно будет заплатить сбор.

Поскольку ЦБ активно повышал ключевую в этом году, за 2023-й налогооблагаемая выросла вдвое — с 75 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. Это значит, что сбор заплатят меньше людей, чем могли бы.

Доход по депозитам зависит от процента, под который деньги лежали в банке. Средняя рыночная ставка в 2023 году составляла около 11% годовых , отметила Наталья Мильчакова. То есть, чтобы заработать порядка 150 тыс. рублей, гражданин должен был держать на счете около 1,3 млн , оценила она.

В расчет берутся депозиты во всех банках, которые открыты на конкретного гражданина. Учитываются не только срочные депозиты, но также накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты. Если вклад открыт в иностранной валюте, то доход по нему будет пересчитан в рубли по курсу ЦБ, который действовал на дату выплаты процентов.

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Налог рассчитывается по ставке НДФЛ в 13% (если поступления окажутся более 5 млн рублей — 15%). Можно привести такой пример расчета налога : если на банковском депозите лежало 1,7 млн под 10% годовых, то доход составил 170 тыс. Далее нужно вычесть неналогооблагаемую базу (150 тыс.) — получится 20 тыс. От этой суммы государству нужно заплатить 13% — то есть 2,6 тыс. рублей.

Впрочем, самостоятельно рассчитывать сумму для оплаты не придется. Банки направляют информацию о доходах по вкладам в Федеральную налоговую службу . Кредитные организации должны отчитаться до 1 февраля. Если доходы человека превысят необлагаемую базу, ФНС пришлет уведомление. Сбор за уходящий год нужно будет заплатить до 1 декабря 2024-го.

Клиенту придет налоговое уведомление уже с конкретной суммой налога, но ее лучше перепроверять , посоветовала руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирина Егорова. Стоит запросить информацию у банка и самостоятельно пересчитать этот налог, сказала она. «Известия» направили запрос в ФНС.

Впрочем, около 97% вкладов не дотягивает и до 1 млн рублей , отметил управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер депозита физлиц за январь–сентябрь составил 316 тыс.

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Под налог попадет менее 1% вкладчиков , оценил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Официальной статистики о том, сколько всего граждан имеют сберегательные продукты, на сайте ЦБ нет. «Известия» направили запрос в Банк России.

Каким будет налог на проценты по вкладам в 2024 году

Пока известна только ключевая на первое число первого месяца в 2024 году — 16%. Это значит, что доходы менее 160 тыс. не будут облагаться налогом . Но роль будет играть ставка ЦБ на протяжении всего 2024-го. Если она еще вырастет, то и освобожденная от уплаты сбора сумма увеличится.

Для вкладчиков высокое значение ключевой ставки — однозначный позитив, тем более с учетом одной из самых высоких реальных процентных ставок в мире (то есть за вычетом инфляции), отметил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Получается, что россияне действительно могут заработать, если держат средства в банке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Однако повышения ключевой в 2024 году выше 16% уже не будет , уверена Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Пик ставок, скорее всего, достигнут, показатель в 16% имеет все шансы стать максимальным, согласен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— Тем не менее в следующем году средняя процентная ставка по вкладам будет выше на 1–2 п.п., чем в 2023-м . Несмотря на то, что вкладчики в 2024 году в среднем, скорее всего, заплатят НДФЛ больше, чем в 2023-м, всё равно суммы для госбюджета будут очень незначительными, — отметила она.

Власти планируют за три года суммарно получить 312 млрд рублей от налога на вклады (в 2024-м — 101 млрд рублей, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей), следует из документа о бюджете. Чтобы собрать заявленные 100 млрд в год, нужно, чтобы условный 1% сверхбогатых вкладчиков держал 40% объема всех депозитов, отметил Валерий Емельянов из «БКС Мир инвестиций».

— Не исключаю, что так оно и есть. Но даже в этом случае сумма для бюджета не впечатляющая , — полагает он.