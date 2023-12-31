Год уплаты: кто должен будет перечислить налог на доходы по вкладам в 2024-м
Россияне по итогам 2023 года в наступающем году впервые должны будут заплатить налог на доходы по вкладам. Под него подпадут те, кто на депозитах заработал более 150 тыс. рублей — столько можно было получить, если на счетах держать не менее 1,3 млн рублей, оценили эксперты. Как посчитать, сколько вкладчик должен отдать государству по новым условиям, и когда нужно внести платеж — в материале «Известий».
Как платить налог на доходы по депозитам по итогам 2023 года
Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам вступил в силу с 1 января 2021 года, однако в конце марта 2022-го президент Владимир Путин временно освободил россиян от его уплаты. В этом году действие льготы завершилось, а все инициативы по ее возвращению отклонили. В 2024-м граждане, которые держали крупные суммы на депозитах и получили доход, превышающий необлагаемую налогом сумму, впервые заплатят сбор в бюджет.
Для расчета налогооблагаемой базы нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году. То есть будет учитываться уровень ставки на 1 декабря 2023-го. Тогда она составляла 15% (а уже позже, 15 декабря, показатель увеличили до 16%).
В 2023 году необлагаемая налогом сумма составила 150 тыс. рублей, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Если доходы превысили эту сумму, с нее нужно будет заплатить сбор.
Поскольку ЦБ активно повышал ключевую в этом году, за 2023-й налогооблагаемая выросла вдвое — с 75 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. Это значит, что сбор заплатят меньше людей, чем могли бы.
Доход по депозитам зависит от процента, под который деньги лежали в банке. Средняя рыночная ставка в 2023 году составляла около 11% годовых, отметила Наталья Мильчакова. То есть, чтобы заработать порядка 150 тыс. рублей, гражданин должен был держать на счете около 1,3 млн, оценила она.
В расчет берутся депозиты во всех банках, которые открыты на конкретного гражданина. Учитываются не только срочные депозиты, но также накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты. Если вклад открыт в иностранной валюте, то доход по нему будет пересчитан в рубли по курсу ЦБ, который действовал на дату выплаты процентов.
Налог рассчитывается по ставке НДФЛ в 13% (если поступления окажутся более 5 млн рублей — 15%). Можно привести такой пример расчета налога: если на банковском депозите лежало 1,7 млн под 10% годовых, то доход составил 170 тыс. Далее нужно вычесть неналогооблагаемую базу (150 тыс.) — получится 20 тыс. От этой суммы государству нужно заплатить 13% — то есть 2,6 тыс. рублей.
Впрочем, самостоятельно рассчитывать сумму для оплаты не придется. Банки направляют информацию о доходах по вкладам в Федеральную налоговую службу. Кредитные организации должны отчитаться до 1 февраля. Если доходы человека превысят необлагаемую базу, ФНС пришлет уведомление. Сбор за уходящий год нужно будет заплатить до 1 декабря 2024-го.
Клиенту придет налоговое уведомление уже с конкретной суммой налога, но ее лучше перепроверять, посоветовала руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирина Егорова. Стоит запросить информацию у банка и самостоятельно пересчитать этот налог, сказала она. «Известия» направили запрос в ФНС.
Впрочем, около 97% вкладов не дотягивает и до 1 млн рублей, отметил управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер депозита физлиц за январь–сентябрь составил 316 тыс.
Под налог попадет менее 1% вкладчиков, оценил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Официальной статистики о том, сколько всего граждан имеют сберегательные продукты, на сайте ЦБ нет. «Известия» направили запрос в Банк России.
Каким будет налог на проценты по вкладам в 2024 году
Пока известна только ключевая на первое число первого месяца в 2024 году — 16%. Это значит, что доходы менее 160 тыс. не будут облагаться налогом. Но роль будет играть ставка ЦБ на протяжении всего 2024-го. Если она еще вырастет, то и освобожденная от уплаты сбора сумма увеличится.
Для вкладчиков высокое значение ключевой ставки — однозначный позитив, тем более с учетом одной из самых высоких реальных процентных ставок в мире (то есть за вычетом инфляции), отметил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Получается, что россияне действительно могут заработать, если держат средства в банке.
Однако повышения ключевой в 2024 году выше 16% уже не будет, уверена Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Пик ставок, скорее всего, достигнут, показатель в 16% имеет все шансы стать максимальным, согласен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
— Тем не менее в следующем году средняя процентная ставка по вкладам будет выше на 1–2 п.п., чем в 2023-м. Несмотря на то, что вкладчики в 2024 году в среднем, скорее всего, заплатят НДФЛ больше, чем в 2023-м, всё равно суммы для госбюджета будут очень незначительными, — отметила она.
Власти планируют за три года суммарно получить 312 млрд рублей от налога на вклады (в 2024-м — 101 млрд рублей, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей), следует из документа о бюджете. Чтобы собрать заявленные 100 млрд в год, нужно, чтобы условный 1% сверхбогатых вкладчиков держал 40% объема всех депозитов, отметил Валерий Емельянов из «БКС Мир инвестиций».
— Не исключаю, что так оно и есть. Но даже в этом случае сумма для бюджета не впечатляющая, — полагает он.
При этом пока ставки по вкладам на привлекательном уровне, всё больше граждан станут нести в банк свои сбережения, уверен Валерий Емельянов. По его прогнозам, в среднем ключевая в 2024-м будет чуть выше 9%.