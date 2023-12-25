«В Россию пришла мода на вклады»

15 декабря состоялось очередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Регулятор снова повысил ключевую ставку — теперь до 16%. В ближайшее время это значение будет влиять на ставки по вкладам и накопительным счетам, а конец года для многих россиян — традиционное время принимать важные финансовые решения. О том, какой будет политика коммерческих банков по депозитам и на что следует ориентироваться вкладчикам, «Известия» поговорили с начальником управления «Сбережения» ВТБ Натальей Тучковой.

«Важнейший индикатор на рынке»

— Как связаны ключевая ставка ЦБ и максимальные ставки по депозитам коммерческих банков? На какие сроки они рассчитаны?

— Ключевая ставка — важнейший индикатор для финансового рынка. Ее изменение — это прямой сигнал для банков изменить параметры сберегательных и кредитных продуктов. Она определяет, что в ближайшее время будет «в моде» — кредиты или вклады. В этом году ключевая ставка неоднократно повышалась и сейчас достигла максимального уровня с начала года — 16% годовых. Поэтому можно с уверенностью сказать, что наступило «время вкладчика». Иными словами, сейчас гораздо выгоднее сберегать, чем тратить.

ВТБ традиционно уделял особое внимание развитию сберегательных продуктов. И мы продолжаем максимально оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рынка. К слову, еще до декабрьского решения регулятора мы повысили ставку по нашему флагманскому накопительному ВТБ-Счету. А на следующей день после заседания ЦБ мы предложили новые условия и по рублевым депозитам — в том числе, установили доходность, сравнимую с уровнем ключевой ставки, на сроке до полугода. Хочу особо подчеркнуть социальную ориентированность наших продуктов — клиенты пенсионного возраста могут получить дополнительную надбавку в 1% годовых к ставке любого рублевого вклада: это условие действует первые полгода для тех, кто переведет свою пенсию в ВТБ.

— Как высокая доходность по депозитам влияет на сберегательные настроения в обществе?

— Конец года, да еще и с учетом высоких ставок — очень «горячий» сезон на рынке сбережений. Это период бонусов, выплат премий, 13-х зарплат. На этом фоне конкуренция среди банков становится максимально интенсивной. Для привлечения клиентов они запускают различные сезонные предложения с максимально выгодными условиями размещения.

В этом году из-за неоднократного роста ключевой ставки во втором полугодии условный пик активности вкладчиков наступил раньше — уже в ноябре. По итогам этого месяца портфель рублевых депозитов ВТБ увеличился более чем на 360 млрд рублей. Это феноменальный результат: он превысил показатели даже ажиотажных марта-апреля прошлого года. А тогда, напомню, ставки по депозитам держались выше 20%. В декабре спрос не сбавлял темпа: за первые две недели месяца наш портфель рублевых сбережений (с учетом депозитов, текущих и накопительных счетов) увеличился на 240 млрд рублей. Это на четверть выше результата за начало ноября. Рынок тоже растет, правда, меньшими темпами, чем мы: портфель рублевых средств населения по итогам года составит 39,7 трлн рублей, увеличившись на 21%, мы вырастем на 26%.

Стоит отметить, что в плане сроков размещения средств поведение клиентов меняется. В начале года, когда динамика ключевой ставки была неочевидной, больше половины вкладчиков размещались на срок до шести месяцев. Сейчас, когда ситуация на рынке сбережений стабилизировалась, спрос равномерно распределяется между четырьмя ключевыми сроками: три, шесть месяцев, год и три года.

— Насколько будет выгодно сберегать в следующем году?

— Высокие ставки на рынке будут точно до середины февраля — до следующего заседания регулятора, на котором он примет очередное решение по ключевой ставке. Пока снижение доходности по вкладам ожидается не ранее III квартала 2024 года. Это будет поддерживать спрос на депозиты, но, конечно, не на таком уровне, как в этом году, так как многие клиенты уже воспользовались высокой доходностью и разместили свободные средства.

В этом году мы ожидаем рост рынка рублевых пассивов, как я уже говорила, на 21%, в следующем прирост уменьшится, но останется двузначным.

«Нужно ориентироваться на свои финансовые цели»

— На что стоит ориентироваться вкладчику, выбирая сберегательную стратегию в условиях часто меняющихся ставок?

— Прежде всего, на свои финансовые цели. Выбирая стратегию, ответьте на вопросы: для чего и на какой срок вам нужны сбережения? Моя рекомендация — всегда стараться диверсифицировать накопления. Это позволит не потерять доход при возникновении непредвиденных расходов, которые вы будете вынуждены профинансировать из накоплений.

Универсальным инструментом можно назвать сочетание депозита и накопительного счета. Ту часть средств, которая гарантированно не понадобится в обозримом будущем, разместите под высокую ставку на долгосрочном депозите. Те деньги, которые могут потребоваться в любой момент, рекомендую положить на накопительный счет. Ставки по этому продукту, как и по срочным депозитам, тоже привлекательны. При этом в отличие от вклада накопительный счет позволяет свободно вносить и снимать средства без риска потери ранее начисленных процентов.

Есть еще один лайфхак, который поможет преумножить накопления. Получили зарплату — разместите ее на накопительном счете, а для повседневных трат используйте кредитную карту с льготным периодом. На ваши деньги будут начисляться проценты, а за транзакции по «кредитке» получите кешбэк. Когда льготный период подойдет к концу, погасите задолженность с накопительного счета. Таким образом, вы ни рубля не переплатите и останетесь в двойном выигрыше. Я сама регулярно пользуюсь этим лайфхаком.

Фото: пресс-служба ВТБ

— Что такое «вклад-конструктор» и зачем он нужен обычному вкладчику?

— Вклад-конструктор — это продукт, который мы запустили в этом году. Его цель — облегчить клиентам выбор оптимального сберегательного решения. Все мы в той или иной степени любим играть, а наш конструктор в игровой форме позволяет сконструировать, собрать свой собственный вклад. Можно выбрать любой срок — от трех месяцев до трех лет, «поиграть» с опциями пополнения и снятия, выбрать валюту — рубли или юани, и посмотреть, как меняется ваша доходность. Поэкспериментировав с параметрами, вы подберете подходящую именно вам стратегию.

«Диверсифицировать собственные накопления»

— На какие инструменты, кроме депозитов и накопительных счетов, стоит обратить внимание россиянину, желающему преумножить свои сбережения?

— Помимо действительно выгодных рублевых депозитов, еще один интересный способ размещения денег — покупка драгоценных металлов. Курс металлов сейчас растет достаточно активно, и вложения в них позволяют не только компенсировать инфляционные потери, но и заработать. Если говорить о ВТБ, то мы предлагаем несколько вариантов. В первую очередь — это покупка металлов в обезличенной форме: у нас можно открыть ОМС как в золоте, так и в серебре, платине или палладии буквально за несколько секунд. Также есть возможность приобрести металлы в физической форме: в виде золотых слитков или драгоценных монет. Причем слитки можно оставить на хранение в банке и потом, при росте цены на золото, продать ему обратно.

Надо сказать, что перечисленные альтернативные инструменты сбережений пользуются высоким спросом. Всего со старта продаж в марте прошлого года наши клиенты приобрели порядка 55 тонн физических слитков, из них более половины — в этом году. Высоко востребованы и обезличенные металлические счета. Их общее число в банке приблизилось к 51 тысяче, а самый популярный «обезличенный» металл — золото.

— Имеет ли смысл хранить средства в долларах и евро? Есть ли другие иностранные валюты для сбережения средств?

— Однозначно такой подход к вложению денежных средств в текущих реалиях нерационален. Сегодня доллары и евро не приносят процентный доход: ставки по таким вкладам держатся на «околонулевом» уровне. Кроме того, курс в последнее время стабилизировался и колеблется в относительно узком диапазоне. Логично, что доля долларов и евро в портфеле сбережений ВТБ сокращается: если в этом году она держалась на уровне 10%, то в следующем «просядет» до 7%. По рынку та же тенденция — за 2023 год доля иностранной валюты в портфеле сбережений россиян в целом снизится с 11% до 9%.

Хочу отметить, что вкладчики сегодня действуют рационально в отношении валютных вкладов, они стремятся «выходить» из токсичных валют. Подавляющее большинство для этого выбирают высокодоходные депозиты в рублях, но многие как инструмент диверсификации используют еще и китайский юань. «Китаец» занимает четверть в валютных накоплениях наших клиентов и уже обогнал долю евро.

«Наша основная задача — предлагать выгодные инструменты и сервисы»

— Какие новые сберегательные продукты вы собираетесь предложить своим клиентам в ближайшее время?

— Недавно мы запустили новый накопительный счет, ставка по которому зависит от пакета услуг, получения зарплаты, пенсии в ВТБ, а также от транзакционной активности клиентов. Фактически, вкладчик сам определяет свою доходность, выстраивая с банком те взаимоотношения, которые ему наиболее интересны.

Особое внимание мы уделяем пенсионерам — для них вопрос наиболее эффективного размещения накоплений особенно актуален. Клиентам старшего поколения, которые переводят пенсию в наш банк, мы устанавливаем надбавку в 1% годовых к любому вкладу в рублях. Она действует до полугода на сумму до 1 млн рублей.

Сейчас мы разрабатываем специальный сервис, который поможет клиентам подобрать наиболее выгодное сочетание продуктов с учетом потребностей. Наши исследования показывают, что многие клиенты не понимают разницы между вкладом и накопительным счетом, не знают, какой инструмент выбрать. Мы им, конечно, подсказываем, но все-таки многим удобнее, когда это можно сделать самостоятельно. Наш онлайн-«подборщик» позволит решить эту задачу. Мы также продолжим развивать наш накопительный ВТБ — Счет — добавим возможность размещения в китайских юанях, а также получения повышенной ставки за подписку на сервисы банка.