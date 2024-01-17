ВМС Южной Кореи вместе с США провели учения после ракетного пуска КНДР

Военно-морские силы (ВМС) Республики Кореи вместе с США и Японией провели совместные учения в водах к югу от острова Чеджудо, чтобы отработать борьбу с ракетной угрозой со стороны КНДР. Об этом 17 января сообщил комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

«Учения направлены на укрепление потенциала сдерживания и реагирования трех стран против ядерной и ракетной угрозы Северной Кореи, а также морских угроз», — говорится в сообщении, которое приводит агентство Yonhap.

Так, учения прошли с 15 по 17 января. Глава комитета штабов Ким Мён Су посетил американский авианосец Carl Vinson и также проверил ход маневров, в ходе которых отрабатывалось реагирование на угрозы безопасности на море.

Агентство отметило, что это первые трехсторонние учения, проведенные после того, как Вашингтон вместе с Японией и Кореей запустил систему обмена информацией о ракетных запусках Северной Кореи в режиме реального времени. Стороны также договорились совместно разработать многолетний план учений, чтобы лучше противостоять растущей угрозе со стороны Пхеньяна.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын призвал разрушить Арку Воссоединения, расположенную в столице страны и символизирующую взаимную приверженность объединению Северной и Южной Кореи. Он также заявил, что южнокорейцев больше нельзя называть соотечественниками, а также призвал разорвать все связи между странами.

Также в тот день Ким указал на необходимость закрепления в Конституции страны статуса Южной Кореи в качестве враждебного государства номер один. Лидер КНДР отметил, что Северная Корея не хочет войны, однако не намерена ее избегать.

Ранее, 14 января, КНДР совершила запуск баллистической ракеты. В японском министерстве обороны сообщили, что ракета преодолела не менее 500 км и достигла максимальной высоты 50 км. В КНДР, в свою очередь, заявили об успешном проведении испытательного пуска.

До этого, 7 января, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что военные Южной Кореи своими действиями и «безосновательными заявлениями» навлекают на себя «непоправимые бедствия», которые могут обернуться для них «крещением огнем».

5 января сообщалось, что северокорейские военные произвели более 200 артиллерийских выстрелов к северу от островов Южной Кореи. Позднее в тот день военные Южной Кореи тоже провели учебные стрельбы в ответ на обстрел акватории вблизи островов со стороны КНДР.