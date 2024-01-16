Ким Чен Ын призвал обозначить в Конституции Южную Корею как главного врага

Лидер КНДР Ким Чен Ын 15 января указал на необходимость закрепления в Конституции страны статуса Южной Кореи в качестве враждебного государства номер один. Его слова приводит Yonhap News Agency.

По его словам, возможное принятие данной меры направлено на то, чтобы более точно обозначить позиции реализации суверенитета КНДР в связи политикой Южной Кореи.

Ким Чен Ын также указал на то, что Северная Корея не хочет войны, однако не намерена ее избегать. Он подчеркнул, что вторжение Юга даже на 0,001 мм будет расцениваться как провокация войны.

10 января Ким Чен Ын во время посещения предприятий оборонной промышленности заявил, что Южная Корея является главным противником и самым враждебным для КНДР государством.

В тот же день ЦТАК привело слова Ким Чен Ына о том, что в случае военной провокации со стороны Южной Кореи КНДР без колебаний применит весь свой арсенал для уничтожения страны. Он подчеркнул, что до тех пор, пока Сеул не осознает «ошибку самоубийственной конфронтационной политики в отношении Пхеньяна», в отношении нее неизменно будут продолжаться действия, «основанные на принципах справедливой борьбы».

До этого, 7 января, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что военные Южной Кореи своими действиями и «безосновательными заявлениями» навлекают на себя «непоправимые бедствия», которые могут обернуться для них «крещением огнем». Она указала на то, что заявление южнокорейских военных о том, что Северная Корея произвела накануне более 60 артиллерийских выстрелов вблизи «северной ограничительной линии», является ложью с целью выставить Пхеньян «провокатором» и «основным виновником нагнетания напряженности».

5 января сообщалось, что северокорейские военные произвели более 200 артиллерийских выстрелов к северу от островов Южной Кореи. Эту информацию подтвердили в Пхеньяне, уточнив, что Северная Корея выпустила 192 снаряда по пяти различным районам в качестве ответа на учения Южной Кореи. При этом там отметили, что утверждения южнокорейской стороны об обстреле буферной зоны возле островов Ёнпхёндо и Пэннёндо являются «надуманными».

31 декабря в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР, если он решит применить против Сеула ядерное оружие. В тот же день Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для переговоров об объединении Корейского полуострова.