Лидер КНДР заявил о невозможности переговоров об объединении с Южной Кореей
Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье, 31 декабря, заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для переговоров об объединении Корейского полуострова.
«Реальность ставит перед нами насущную необходимость заново определиться по поводу межкорейских отношений и политики объединения. Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея, которая сделала государственной политикой «объединение на основе поглощения» и «единообразность системы», — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По его мнению, отношения Севера и Юга — больше не отношения соплеменников, они полностью стали отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны, государств.
Ранее, 11 ноября, министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове. В рамках общего турне по Азии и Ближнему Востоку Блинкен 8 ноября прилетел в Сеул для переговоров с главой МИД Республики Корея Пак Чином, в ходе которых стороны выразили глубокое беспокойство по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР.
20 октября в Северной Корее назвали размещение стратегических военных активов США на территории Южной Кореи попыткой развязать ядерную войну. Так в КНДР отреагировали на посадку военного американского самолета около Сеула. Поводом для слов о ядерной угрозе послужил тот факт, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress способен нести ядерное оружие.
13 октября ЦТАК сообщило, что после захода атомного авианосца США «Рональд Рейган» в Южную Корею КНДР пригрозила нанести удар по стратегическим объектам США, расположенным на Корейском полуострове. Отмечалось, что размещение различных ядерных активов на Корейском полуострове является актом «откровенной военной провокации, которая доводит ситуацию до необратимого развития».
12 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что ситуация на Корейском полуострове тревожит Россию. По его словам, решение корейской ядерной проблемы только отдаляется из-за действий Вашингтона и его союзников.