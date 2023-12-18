Удар речи: Сеул пригрозил Пхеньяну «сокрушительным ответом»

Южная Корея готова дать «сокрушительный ответ» КНДР в случае северокорейской атаки. Об этом заявил президент республики Юн Сок Ель, который после двух пусков ракет из соседней страны также призвал активировать специальную линию связи с США и Японией. Эксперты считают, что последние действия Пхеньяна — не что иное, как послание Вашингтону, который продолжает усиливать напряженность на Корейском полуострове, пригоняя свои авианосцы и подлодки. Ждать ли эскалации конфликта в регионе — в материале «Известий».

Сокрушительный ответ на запуски Пхеньяна

По информации Объединенного комитета начальников штабов, 17 декабря Пхеньян запустил ракету малой дальности примерно в 22:38 (16:38 мск). Снаряд упал в Японское море, преодолев 570 км — примерно на таком же расстоянии от Пхеньяна расположена база в Пусане. Буквально через 10 часов из КНДР запустили вторую ракету, причем, по данным правительственных источников в Токио, межконтинентальную баллистическую, хотя это запрещено ООН в отношении Северной Кореи. Это уже пятый запуск МБР в 2023 году, что стало рекордом. Ракета также упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, но пролетев уже 1 тыс. км. Кроме того, снаряд был выпущен по крутой, почти вертикальной траектории, достигнув высоты не менее чем 6 тыс км.

На этом фоне президент Южной Кореи Юн Сок Ель 18 декабря созвал экстренное заседание совета нацбезопасности и призвал коллег из США и Японии отреагировать на последние два пуска ракет КНДР за одни сутки. Глава государства предупредил о «немедленном и сокрушительном» ответе в случае северокорейской атаки.

Пуск КНДР баллистической ракеты большой дальности в сторону Японского моря Фото: ТАСС/EPA/JEON HEON-KYUN

Кроме того, он призвал активировать трехстороннюю линию связи по обмену информацией о северокорейских ракетах в режиме реального времени. В минувшем августе лидеры Южной Кореи, США и Японии договорились запустить эту систему до конца 2023 года для сдерживания Пхеньяна. В минобороны Южной Кореи заявили, что для ее ввода в эксплуатацию нужно еще «несколько дней». Ситуацию обсудили также советники по нацбезопасности трех стран. В Белом доме подтвердили, что стороны договорились усилить координацию, задействовав совместный канал связи.

Запуски ракет Пхеньяном последовали через несколько дней после нового раунда переговоров Южной Кореи и США по ядерной безопасности. 15 декабря представители двух стран провели в Вашингтоне вторую сессию Консультативной группы по ядерной энергии (NCG) и договорились доработать общую стратегию по сдерживанию КНДР к середине 2024 года. Тогда же состоится третья встреча в рамках NCG. В связи с этим северокорейское Минобороны обвинило США и Южную Корею в росте ядерной напряженности на полуострове, назвав действия Штатов в регионе «превью ядерной войны». Военные также раскритиковали размещение американской атомной подлодки USS Missouri на военно-морской базе в Пусане. В ведомстве заявили, что предпримут более агрессивные шаги для противодействия угрозам.

— Эскалация и правда весьма вероятна. О том, что цикл кооперации и конфронтации между сторонами скоро войдет в фазу охлаждения отношений, можно было говорить уже после неудачного американо-северокорейского саммита в Ханое в 2019 году и отсутствия прогресса в развитии межкорейских связей в последнее время — просто сейчас тренд на обострение стал более очевиден, — сказала «Известиям» старший преподаватель Восточного факультета ГАУГН при РАН Анна Поленова.

Атомная подлодка USS Missouri Фото: ТАСС/Zuma/John Narewski

Послание для США

Президентский совет национальной безопасности Республики Корея вместе с экспертами заявили, что ракета, выпущенная 18 декабря, — это, вероятно, «Хвасон-18». В таком случае это уже третье ее успешное испытание. Предыдущие состоялись в мае и июле 2023 года. Учитывая тот факт, что Северная Корея обычно начинает развертывать новое оружие после трех успешных испытаний, можно ожидать, что «Хвасон-18» скоро примут на вооружение, считает Чеонг Сон Чанг, старший аналитик Института Седжон. Она способна нести несколько, возможно, ядерных боеголовок, а также преодолевать более 15 тыс. км в зависимости от веса и других технических факторов. Это значит, что она может достичь даже берегов США.

Часть экспертов считают, что оба запуска действительно «предназначались» для Соединенных Штатов. Северная Корея, возможно, пытается сказать, что с помощью ракеты меньшей дальности она способна поражать стратегические объекты США, а с помощью межконтинентальных баллистических ракет — материковую часть страны.

— Это предупреждение, что мы располагаем «оружием возмездия». Кроме того, сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон говорила, что Пхеньян не собирается нападать на Сеул. У них вся система обороны рассчитана на то, чтобы противостоять США, которые их провоцируют. Пока на территорию Южной Кореи будут заходить американские авианосцы, атомные подлодки и бомбардировщики, никаких переговоров по поводу ликвидации ядерного оружия не будет, — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Ким Ен Ун.

Запуск ракеты со спутником, Северная Корея, 21 ноября 2023 года Фото: REUTERS/KCNA

Сейчас, по его словам, важно снизить напряженность в регионе. Но для этого КНДР должна получить гарантии безопасности. Однако этого сейчас не происходит. К примеру, американцы уже начали говорить о том, что они могут сбить северокорейский спутник, который Пхеньян запустил месяц назад с баллистической ракеты, отметил Ким Ен Ун. Вашингтон апеллирует к тому, что это нарушение резолюций Совбеза ООН, однако сфера его деятельности касается вопросов войны и мира, а не освоения космического пространства. Проблема заключается в том, что других способов запустить спутник у КНДР нет, подытожил эксперт.

В южнокорейских СМИ пишут, что «ракетная» активность КНДР связана, вероятно, с наступлением двух важных для северокорейцев дат. 8 января 2024 года лидеру страны Ким Чен Ыну исполнится 40 лет. Кроме того, 16 февраля, в день рождения его отца, Ким Чен Ира, отмечают День сияющей звезды — важнейший государственный праздник. Запуски могут и участиться, учитывая предстоящие парламентские выборы в Южной Корее в апреле. Так, например, в мае 2022 года Пхеньян «поздравил» президента Юн Сок Еля с победой новыми испытаниями, а спустя 100 дней его пребывания у власти выпустил две крылатые ракеты в направлении Западно-Корейского залива. Однако, по словам Анны Поленовой, вряд ли имеет смысл искать прямую связь между важными историческими датами. У ракетных запусков есть логичный внутренний драйвер — необходимость тестировать новые технологические решения.