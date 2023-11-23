Пять лет — один ответ: Северная и Южная Кореи вернулись к конфронтации

Напряженность на Корейском полуострове достигла пика за последние пять лет . Соглашение, которое призвано снизить риск военных столкновений между Севером и Югом, практически разорвано после запуска шпионского спутника КНДР. На этом фоне Сеул обвиняет Москву в военно-технической поддержке Пхеньяна. В РФ уже подчеркнули, что доказательств «незаконного военно-технического сотрудничества» России и КНДР нет . Приведет ли эскалация к дальнейшим военным столкновениям и кто главный бенефициар Корейского конфликта — в материале «Известий» .

Конец пятилетнему соглашению

Ситуация на Корейском полуострове накалилась до предела после запуска шпионского зонда Пхеньяном якобы при технической поддержке России. Соглашение, которое всё это время удерживало Северную и Южную Кореи от конфронтации, фактически перестало действовать .

23 ноября в минобороны КНДР заявили о возобновлении всех военных мер на границе с Южной Кореей, которые были приостановлены в рамках Межкорейского соглашения 2018 года . Оно включает запрет на проведение учений вблизи границы, введение бесполетных зон, разоружение части блокпостов и сохранение «горячих линий». Теперь же Пхеньян готов действовать, не оглядываясь на договор с Сеулом.

Фото: Global Look Press/Stephan Schulz

— Мы откажемся от мер, предпринятых для снижения напряженности в военной сфере на суше, на море и в воздухе. Мы разместим мощные войска и современное вооружение в приграничных районах , — уточнили в ведомстве.

В посольстве КНДР в Москве не уточнили, в каком объеме и что именно власти могут разместить на границе, сославшись на комментарии минобороны.

Действия Пхеньяна — это ответная реакция на частичную приостановку соглашения Южной Кореей. Сеул, в свою очередь, пошел на этот шаг после запуска Севером на орбиту разведывательного спутника «Маллиген-1», его отправила баллистическая ракета «Чхоллима-1» вечером 21 ноября, что запрещено резолюциями Совбеза ООН . Пхеньян совершил запуск, несмотря на предупреждения со стороны не только южного соседа, но и США, которые в качестве устрашающего жеста даже отправили один из своих авианосцев к берегам полуострова.

На данный момент Южная Корея уже вернулась к патрулированию близ границы с помощью беспилотных разведывательных самолетов, сообщает агентство Yonhap. В минобороны страны назвали это «минимальной оборонительной мерой» против КНДР.

При чем тут Россия

Южнокорейская разведка утверждает, что за запуском спутника якобы стоит Россия . Дело в том, что ранее Пхеньян дважды пробовал отправить его на орбиту, но безуспешно. Третью попытку северокорейские военные по неизвестным причинам откладывали, и в западных СМИ решили, что они ожидают техническую поддержку Москвы . Эта версия стала крайне популярной на фоне недавней серии встреч между главами стран и ключевыми министрами.

Как предположили в разведслужбе, после сентябрьских переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном Пхеньян передал чертежи и данные о двух неудачных пусках, после чего Москва якобы провела свой анализ.

Фото: Global Look Press/Defense Ministry

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила, что каких-либо доказательств «незаконного военно-технического сотрудничества» РФ и КНДР нет, возложив ответственность за обострение ситуации на полуострове на Вашингтон и его союзников .

Развертывание спутников Северной Кореей беспокоит Запад в первую очередь потому, что увеличивает возможности по сбору разведданных и соответственно позволяет наблюдать потенциальные цели. А это особенно важно для сохранения статуса ядерного государства КНДР, закрепленного законодательно год назад, и демонстрации ядерного потенциала, отметил бывший секретарь по стратегии безопасности в администрации президента Южной Кореи Чхон Сон Хун.

При этом официальные лица страны пока не готовы говорить о том, насколько спутник готов к работе, они скептически относятся к заявлениям Пхеньяна. Как сообщило государственное СМИ Северной Кореи, Ким Чен Ын уже получил снимки базы американских ВВС на Гуаме. Утверждается также, что аппарат официально начнет миссию 1 декабря после «процесса тонкой настройки» .

Кому это нужно

Стоит отметить, что приостановка Межкорейского соглашения со стороны Юга была ожидаема, так как Сеул давно искал повод, чтобы возобновить патрулирование границы . В КНДР вынуждены отвечать зеркальным образом, чтобы «сохранить лицо», хотя заявление о размещении новейшего вооружения может оказаться не более чем политической риторикой, поделился мнением с «Известиями» профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

— Важно сказать, что до настоящего времени и северокорейская сторона неоднократно нарушала это соглашение и причем демонстративно . Однако последствия того, что соглашение, по сути, перестало существовать, не очень хорошие. Оно было достаточно полезным и ощутимо снижало вероятность случайных столкновений, — добавил эксперт.

Мнение частично подтверждает официальная позиция Пхеньяна. В ЦТАК заявили, что ситуация на полуострове стала неконтролируемой из-за «своры военно-политических гангстеров «Республики Корея», которые намеренно «поднимали шум» в преддверии запуска спутника, чтобы оправдать свое решение приостановить действие соглашения . В государственном СМИ предупредили и о возможном наступлении «тотальной войны».

Солдаты армии КНДР Фото: REUTERS/KCNA

Некоторые южнокорейские эксперты также видят большой риск конфронтации. Например, экс-советник бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, ныне профессор университет Ёнсе Мун Чон Ин не исключает и ядерных ударов в случае военных столкновений.

Несмотря на эскалацию конфликта на полуострове и возможные негативные последствия, в этой ситуации есть очевидный, по мнению экспертов, бенефициар.

— Эскалацию на полуострове вызывают Соединенные Штаты, которые вооружают Южную Корею. Американцам нужен очаг напряженности, который позволяет им наращивать свое присутствие в регионе, посылать туда атомные подводные лодки и авианосцы. И всё это, конечно, не против КНДР, а для того, чтобы оправдать создание военных политических блоков и усилить свое влияние у границ России и Китая , — рассказал в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.