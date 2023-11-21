Слышат зонд: почему очередной запуск ракеты КНДР переполошил соседей

Сеул может выйти из Межкорейского соглашения после запуска Пхеньяном баллистической ракеты , так как это нарушает резолюции Совбеза ООН. В таком случае Южная Корея перестанет соблюдать ограничения на военную деятельность в приграничной зоне. Предполагается, что ракета несла военный разведывательный зонд. Однако подтвердить это оперативно будет сложно: минобороны Японии заявило, что части носителя уже упали в Восточно-Китайское море , и подтвердить выход в космическое пространство спутника там не могут. Еще в преддверии запуска к Пусану в качестве предупреждения причалил американский авианосец, а Япония заранее разместила эсминцы и системы ПВО на Окинавских островах. Как запуск повлияет на безопасность на Корейском полуострове — в материале «Известий» .

Что запустила Северная Корея

Южная Корея готова принять радикальные меры после запуска Северной Кореей ракеты, предположительно, оснащенной военным спутником, в направлении Желтого и Восточно-Китайского морей . О запуске сообщили в агентстве Yonhap со ссылкой на северокорейских военных, хотя ранее Пхеньян информировал Токио о проведении операции только во временном коридоре 22–30 ноября . В связи с этим на островах Окинава сработали сирены, а жителей одноименной префектуры призвали укрыться в зданиях или подземных убежищах в случае падения обломков.

Южная Корея, Япония, а также США предостерегали Северную Корею от запуска, так как он нарушает резолюции Совбеза ООН — они запрещают использовать технологии баллистических ракет. Более того, Токио и Вашингтон заранее подготовились к непредвиденным обстоятельствам. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о размещении на островах Окинава эсминцев Aegis и ПВО-комплексов Patriot PAC-3. А США пригнали на военно-морскую базу Пусана целый авианосец . USS Carl Vinson последний раз заходил в южнокорейские воды в 2017-м. При этом в этом году Южная Корея принимает американские корабли уже в третий раз.

ПВО-комплекс Patriot PAC-3 Фото: ТАСС/Zuma/Aaron Henson

Появление очередного авианосца скорее символическое и призвано произвести впечатление в первую очередь на самих южнокорейцев, заметил в беседе с «Известиями» профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

— Эти визиты авианосцев или регулярные появления американских стратегических бомбардировщиков в пространстве Кореи — политический театр, который формально должен оказывать давление на Северную Корею, а фактически — успокоить южнокорейское общественное мнение , — заключил эксперт.

В государственном северокорейском СМИ ЦТАК ответили, что усилить свою военную мощь против системы космического наблюдения под руководством США и защитить разработку собственных военных спутников — «суверенное право» страны . Сам запуск последовал за сделкой США и Южной Кореи. Неделю назад Вашингтон договорился о продаже союзнику 38 зенитных управляемых ракет SM-6 и дополнительного оборудования на $650 млн.

Предыстория вопроса

Военные аналитики обращают внимание на то, что шпионские спутники имеют решающее значение для оборонной способности КНДР , обеспечивая поддержание паритета в космосе. Это подтверждает настойчивость, с которой Пхеньян пытается вывести их на орбиту.

Экстренное предупреждение жителей Окинавы после запуска ракеты со стороны Северной Кореи Фото: REUTERS/Issei Kato

«Север» уже пробовал запустить зонды — в августе и мае 2023 года. Оба раза эти попытки закончились неудачей . Следующая — была запланирована на октябрь, однако сроки постоянно сдвигались, из-за чего на Западе сделали вывод, что Пхеньяну нужно больше времени. На этом фоне активизировались предположения о том, что КНДР якобы ожидает технической поддержки от России в обмен на поставки Северной Кореей военной техники и боеприпасов для использования на Украине. Последние месяцы в западной прессе активно пишут, что стороны наращивают военное сотрудничество, указывая на переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Москве в минувшем сентябре, а также недавние визиты в Пхеньян глав российских Минобороны и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова. При этом Москва и Пхеньян отрицают какую-либо передачу оружия.

19 ноября глава южнокорейского минобороны Син Вон Сик заявил, что КНДР собирается запустить свой первый разведывательный зонд в конце месяца, чтобы опередить соседа. Южная Корея планирует запустить свой военный спутник 30 ноября на ракете Falcon 9 компании SpaceX с базы в Калифорнии. В итоге первой оказалась КНДР — ракета была запущена уже 21 ноября . Предполагалось, что она выведет в космическое пространство военный спутник. Но к вечеру вторника минобороны Японии сообщило: ракета упала в Восточно-Китайское море .

Последствия для обеих сторон

Стоит отметить, что заявление Сеула о возможной приостановке некоторых положений Межкорейского соглашения прозвучало еще неделю назад. Очередное предупреждение о готовности принять меры Сеул сделал еще до запуска, хотя обычно осуждает Пхеньян уже после того, как тот совершит какие-то провокационные действия . Это говорит о том, что Сеул настроен решительно и может пойти на более радикальные шаги. В частности, по мнению экспертов, Южная Корея может выйти из Межкорейского соглашения 2018 года или хотя бы частично приостановить его действие.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проводит инструктаж в Научно-техническом комплексе Фото: REUTERS/KCNA

Соглашение принимали лидер КНДР Ким Чен Ын и экс-президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на встрече в Пхеньяне. Оно включает в себя создание буферных зон на суше, море и в воздухе, в которых обеим сторонам нельзя вести боевые действия. Например, запрещены полеты БПЛА в радиусе 10 км от западной части и 15 км от восточной части демаркационной линии между странами. Договор также предусматривает разоружение блокпостов на границе, запрет на учения в непосредственной близости от нее и меры по предотвращению случайных столкновений военных двух стран.

«Известия» обратились в посольство Южной Кореи в РФ по поводу возможного выхода из соглашения. В диппредставительстве отказались отвечать на вопросы, сославшись на нецелесообразность комментировать это в нынешней ситуации.

По мнению Андрея Ланькова, Сеул в попытке успокоить собственных граждан может «нацелиться» на Межкорейское соглашение, используя запуск зонда как очередной предлог.

— Консерваторы, находящиеся у власти в Южной Корее, всегда считали это соглашение более выгодным для КНДР и ставящим под угрозу безопасность страны. Они только и ждут момента, когда можно из него красиво выйти или, по крайней мере, избавиться от ряда его положений, переложив ответственность за это на северокорейскую сторону. Думаю, Сеул перестанет соблюдать ограничения на военную деятельность в приграничной зоне. Это связано с тем, что южнокорейская столица находится практически на границе, в отличие от северной, — подытожил эксперт.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

В Южной Корее не в первый раз открыто рассуждают о такой возможности — соглашение существенно сковывает возможности РК по обороне границ на фоне провокационных действий соседа . Однако стоит помнить, что развитие военно-политического сотрудничества Вашингтона и Сеула также вызывает опасения КНДР, отметила старший преподаватель Восточного факультета ГАУГН при РАН Анна Поленова.

— Сеул может пойти на выход из Межкорейского соглашения, однако важно отметить, что хоть оно и было подписано в принципиально иной международной обстановке, но до сих пор имеет огромное значение для обеих сторон — не только как символ того, что два корейских государства могут добиться взаимопонимания. Прежде всего оно стало важным инструментом для стабилизации обстановки на межкорейской границе, в частности в Желтом море , — уточнила востоковед.

При этом эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на постоянные провокации с обеих сторон, у «Севера» и «Юга» нет ни возможности «наказать» друг друга, ни желания.