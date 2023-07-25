Коктейль с лодкой: как США за счет Южной Кореи обостряют обстановку в Азии

Вторая за неделю и за последние несколько десятилетий американская атомная подлодка оказалась у берегов Южной Кореи , прибыв на военно-морскую базу на острове Чеджудо. Официально ее появление там связывают с пополнением запасов, а также с 70-летней годовщиной альянса Вашингтона и Сеула. Присутствие субмарин ВМС США у корейских берегов стало возможно после подписания декларации о сдерживании КНДР , однако подобные действия Соединенных Штатов расшатывают ситуацию на полуострове и провоцируют Пхеньян . Впрочем, как заверили в экспертном сообществе, угрозы серьезной эскалации между двумя Кореями нет, но подогревание конфликта идет в фарватере противостояния США с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Расшатывание конфликта

Замороженное противостояние двух Корей то и дело приближается к эскалации, причем происходит это из-за углубляющегося военного сотрудничества между Вашингтоном и Сеулом. 18 июля впервые за почти четыре десятилетия в южнокорейский порт Пусана зашла американская атомная подлодка USS Kentucky, а спустя чуть меньше недели, 24-го числа, на военно-морскую базу на острове Чеджудо прибыла субмарина USS Annapolis .

Как сообщили в ВМС страны, подлодка оказалась там, для того чтобы пополнить запасы во время оперативной миссии и на фоне усиления координации Соединенных Штатов и Южной Кореи. К тому же так Сеул и Вашингтон планируют усилить совместную оборону и «провести мероприятия по обмену в честь 70-й годовщины южнокорейско-американского альянса».

Американская подводная лодка USS Annapolis входит на военно-морскую базу Чеджу 24 июля 2023 года Фото: ROK Navy

— USS Kentucky — лодка класса «Огайо», она несет на борту баллистические ракеты. USS Annapolis относится к классу «Лос-Анджелес». Это многоцелевые лодки , которые могут применять крылатые ракеты, торпеды, ставить мины, — объяснил «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

При этом появление первых американских субмарин у берегов Южной Кореи именно сейчас неспроста . Дело в том, что в апреле лидеры стран Джо Байден и Юн Сок Ель подписали Вашингтонскую декларацию о сдерживании КНДР , которая предполагает создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере. Кроме того, согласно документу, на юге Корейского полуострова будет увеличена частота появления американских стратегических вооружений, а также заходов атомных подлодок.

Принятие подобной декларации не могло не вызвать шквала критики по другую сторону границы. Заместитель отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Северной Кореи и сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала соглашение «компактным следствием жестокой враждебной политики в отношении КНДР, отражающей их волю к самым враждебным и агрессивным действиям» , предупредив о последствиях, которые могут создать угрозу миру и безопасности в регионе.

Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won

К слову, они не заставили себя долго ждать. 12 июля Пхеньян провел 12-й с начала года испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» , а после захода американской подлодки КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря . Кроме того, 20 июля глава минобороны Северной Кореи Кан Сун Нам предупредил: наращивание размещения стратегических средств, включая стратегическую ядерную подлодку, «может подлежать условиям применения ядерного оружия». Спустя буквально пару дней Пхеньян провел запуск еще нескольких крылатых ракет, но уже в Желтое море . Помимо этого, агентство Kyodo со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщило, что КНДР 24 июля (в ночь на 25 июля по местному времени) запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря .

Провоцирование дракона

Действия США могут как подтолкнуть Пхеньян к переговорам, так и спровоцировать его резкую реакцию , считает младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Василий Климов.

Как подчеркнул военный эксперт Андрей Фролов, из-за визитов субмарин ВМС США в регионе растет напряжение, причем это явный вызов Северной Корее и в меньшей степени Китаю.

— Американцы обостряют ситуацию под предлогом поддержки Южной Кореи и чуть меньше Японии . Особых рисков, впрочем, нет. Кроме того, что Северная Корея начнет чаще ракеты пускать. Но нельзя исключать, что какие-то могут быть неожиданные ситуации на границе между Кореями или на морской границе , — добавил он.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время посещения атомной подводной лодки USS Kentucky Фото: Joint Press Corps

По словам ведущего эксперта Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максима Никулина, события, которые сейчас разворачиваются на Корейском полуострове, в целом вписываются в ход американо-китайского противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Пхеньян, пользуясь поддержкой Пекина и Москвы, с одной стороны, совершенствует свой ракетно-ядерный потенциал, а с другой, проверяет, насколько далеко может зайти Вашингтон в деле соблюдения своих обязательств перед Сеулом, — пояснил он.

Эксперт подчеркнул: такое развитие событий — следствие эскалации конфликта на полуострове, однако вряд ли одна из сторон желает начала полномасштабного военного столкновения . При этом, говоря о позиции Китая, Никулин отметил, что для Пекина реакция американского правительства на действия Пхеньяна имеет особую важность.

— А учитывая обострение конфликта вокруг Тайваня, а также обязательства США перед ним, китайское правительство наблюдает за готовностью американцев поддерживать своих союзников в АТР , — рассказал он.

Фото: Global Look Press/Daniel Tsang

Власти КНР не раз указывали на то, что Вашингтон накаляет обстановку в регионе, причем делает это как за счет Тайбэя, которому продолжает оказывать поддержу, в том числе военную, так и используя конфликт между Кореями.

В апреле спецпредставитель китайского правительства по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обвинил США в том, что те используют конфликт между Севером и Югом, чтобы создать препятствия Пекину . «Это часть их Индо-Тихоокеанской стратегии — связаться со своими союзниками, укрепить альянс с Южной Кореей и Японией», — пояснил он.

Впрочем, Китаю особо не нужен повод для активизации своей политической и военной деятельности, заявил эксперт Василий Климов. Он напомнил, что КНР с 2021 года начала масштабное ракетно-ядерное строительство для укрепления своего военного потенциала. К тому же Пекин в прошлом году запустил 11 ракет, которые пролетели над территорией Тайваня. Целью этой демонстрации было показать превосходящий ракетный потенциал КНР и уязвимость тайваньских сил ПРО, оснащенных американскими системами. По независимым подсчетам, траектория полета была вне атмосферы и не создавала прямой угрозы гражданским и военным объектам на Тайване, но в то же время ракеты находились вне досягаемости сил ПРО, исключая возможность их применения, заключил эксперт.