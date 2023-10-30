Учения обстоятельств: США и Южная Корея отработают оборону от КНДР

В Азиатско-Тихоокеанском регионе 30 октября стартуют учения ВВС Южной Кореи и США. Маневры преподносятся как отработка действий в условиях угрозы со стороны КНДР. Шаги Соединенных Штатов и их союзников традиционно вызывают негативную реакцию не только со стороны Северной Кореи, которая ранее в ответ запускала ракеты, но и Китая. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что США оказывают систематическое давление на КНР, окружая ее в том числе кольцом из военных баз. На это Пекин вынужден реагировать, усиливая экономическое давление на страны региона и наращивая свой военный потенциал. Что происходит в АТР — в материале «Известий».

Зачем Вашингтон и Сеул укрепляют сотрудничество в небе

Южная Корея и США начнут 30 октября совместные крупномасштабные воздушные учения Vigilant Defense – 24 — они продлятся до 3 ноября, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на ВВС Республики Корея.

Как уточняет агентство, учения необходимы для укрепления обороноспособности против угроз со стороны КНДР. С этой целью в них примет участие около 130 самолетов, включая стелс-истребители. По данным ВВС, с корейской стороны в учениях задействуют истребители F-35A, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления и транспортные самолеты-заправщики. Американская сторона направит с континентальной части F-35A, а также поднимет самолеты FA-18, F-35B с базы в Японии. К ним присоединится и австралийский самолет-заправщик KC-30A. Союзники намерены провести круглосуточные учения, в том числе по противодействию атакам с воздуха и операциям авиационной поддержки.

В Вооруженных силах США отметили сугубо «оборонительный» характер учений. Военные настаивают, что операции не связаны с реальными угрозами и не предназначены для провокации в отношении других стран.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/South Korea Defense Ministry

Впрочем, с этим могут быть не согласны в Северной Корее, которая считает любые совместные учения Сеула и Вашингтона репетицией вторжения. В частности, в 2022 году на учения Vigilant Storm – 23 Пхеньян ответил серией ракетных пусков.

Примечательно, что всего неделю назад Сеул и Вашингтон провели совместные противолодочные учения Silent Shark, а также трехсторонние воздушные учения вместе с Японией, причем впервые. Союзники отрабатывали реагирование на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи.

Обеспокоены в КНДР и другими действиями Штатов. Так, в июле 2023 года атомная подлодка США в первый раз за последние несколько десятков лет прибыла к берегам Корейского полуострова, как уточнили в Белом доме, с целью продемонстрировать обязательства Вашингтона по защите своего союзника. 17 октября стратегический бомбардировщик ВВС США, способный нести ядерное оружие, впервые приземлился на Корейском полуострове. B-52 участвовал в открытии Сеульской международной выставки аэрокосмической и военной техники, после чего произвел посадку на авиабазе в Чхонджу, в 112 км к югу от Сеула. В Пхеньяне назвали маневр шагом, который может спровоцировать ядерную войну.

Чего хотят добиться США и какой реакции ждать от КНР

Участившиеся учения США и Южной Кореи не обязательно говорят об эскалации. Профессор в Университете Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в разговоре с «Известиями» отметил, что такая плотность американо-корейских операций — следствие политики «информационного шума».

Корабли ВМС США и Южной Кореи на учениях Silent Shark – 2023 Фото: United States Navy

— В последнее время у власти в Южной Корее находятся правые консервативные силы, которые проводят максимально демонстративную линию в отношении Северной Кореи. Политика Юн Сок Еля — это не только активное проведение учений, но и создание вокруг них информационного шума. Раньше они не привлекали внимание прессы, потому что это была просто нормальная часть армейской жизни. Сейчас же правительство стремится к тому, чтобы освещались любые военные маневры, и использует это как средство давления на соседнее государство. Пхеньян со своей стороны отвечает на подобные действия, а в некоторых случаях, наоборот, провоцирует их. Сейчас просто инициатива и заигрывание с огнем явно принадлежит «Югу». В общем и целом такая ситуация на полуострове существует уже 70 лет. И я подозреваю, что просуществует еще полвека, — подчеркнул Ланьков.

С другой стороны, участившиеся учения укладываются в логику военного сближения США, Южной Кореи и Японии. В октябре страны официально открыли трехстороннюю линию связи по вопросам безопасности. Как ранее рассказывал Андрей Ланьков, это маленький шаг к созданию полноценного трехстороннего альянса, который в прессе уже нарекли «азиатской версией НАТО». Эксперт также не исключает, что Пхеньян после очередных учений может ответить агрессивно, а именно запуском ракет.

При этом действия Соединенных Штатов и их союзников беспокоят не только КНДР, но и Китай.

США и их союзники так или иначе окружают его кольцом из военных баз, отметил в беседе с «Известиями» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. В 2023 году Штаты получили доступ к базам на Филиппинах, вызвав беспокойство в Пекине. Хотя Манила заверила, что не позволит США использовать ее базы для наступательных операций. Кроме того, США активно сотрудничают с Тайванем, поставляя вооружение для защиты от потенциального вторжения материкового Китая. Не стоит забывать, что сейчас Вашингтон также нацелился на сближение с Вьетнамом, который воспринимает КНР в качестве своего основного противника в регионе. Именно на этом фоне недавно в республику приезжал Джо Байден, а до этого — госсекретарь Энтони Блинкен.

Джо Байден и Энтони Блинкен во время официального визита во Вьетнам, сентябрь 2023 года Фото: ТАСС/EPA/Minh Hoang

Председатель КНР Си Цзиньпин на съезде Компартии в 2023 году обвинил США в попытке «обложить и подавить» Китай. Спустя полгода министр американских ВВС Фрэнк Кендалл предупредил, что Китай наращивает мощность своих вооруженных сил, чтобы подготовиться к потенциальной войне с США.

Сейчас наблюдается усиление напряженности в регионе, однако она не подошла к критической отметке, считает директор комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— В ответ на растущее военное сотрудничество у Китая есть две стандартные линии поведения. Первая — это экономическое давление. Пекин может тормозить экспорт из Южной Кореи и Японии, затруднять работу компаний этих стран, базирующихся в КНР, а также вводить пошлины на поставки редкоземельных металлов, которые используются в производстве полупроводников. Второй способ заключается в наращивании военного потенциала, в том числе в строительстве мощного флота и развитии ядерных сил страны. Так что тот выигрыш, который американцы получают от сотрудничества в военной сфере, в каком-то смысле обесценивается, — заметил он в беседе с «Известиями».

С чем связаны учения Китая и Пакистана

Кроме того, усиливающееся военное сотрудничество США, Южной Кореи и Японии, безусловно, подталкивает Пекин к проведению собственных учений. К примеру, в июне китайская армия провела крупномасштабные маневры у острова Тайвань.

Трансляция военных учений Народно-освободительной армии Китая началась вокруг острова Тайвань Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Сейчас же Китай и Пакистан готовят третьи совместные учения Sea Guardians. Впрочем, ноябрьские маневры пройдут не в зоне АТР, а на севере Аравийского моря. В данном случае стоит отметить, что они в первую очередь связаны с нынешними событиями на Ближнем Востоке. «Когда любой конфликт на Ближнем Востоке перерастает во что-то серьезное, он непременно отражается на странах Персидского залива, а оттуда Китай импортирует значительную часть нефти, — это Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Иран», — пояснил Кирилл Котков.

По его словам, «ключи» к Ормузскому проливу, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном через Аравийское море, находятся в руках Ирана. И Тегеран этим пользуется, угрожая заблокировать этот пролив, если западные страны будут на него давить. Это спровоцирует острый кризис, а любой кризис вокруг Персидского залива экономически ударит по Китаю, поэтому Пекин держит руку на пульсе, резюмировал эксперт.