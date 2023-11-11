МИД КНДР обвинил США в обострении ситуации на Корейском полуострове

Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове. Данная информация следует из заявления внешнеполитического ведомства, распространенного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).

В рамках общего турне по Азии и Ближнему Востоку Блинкен 8 ноября прилетел в Сеул для переговоров с главой МИД Республики Корея Пак Чином. В четверг, 9 ноября, госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты и Южная Корея разделяют глубокое беспокойство по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР, добавив, что будут «противостоять» якобы попыткам российской стороны получить оружие от Северной Кореи. Данные заявления в России уже не раз называли беспочвенными.

В МИД КНДР подчеркнули, что «нынешняя администрация США питает патологическую антипатию к развитию отношений между самостоятельными суверенными государствами, устанавливающихся на основе принципов общепризнанных международных прав».

«Безответственные и провокационные высказывания и действие Блинкена только обостряют опаснейшую военно-политическую напряженность на Корейском полуострове и в регионе», — говорится в заявлении.

В ведомстве Блинкену порекомендовали уделить больше внимания «крайне двойным стандартам Совета Безопасности (СБ) ООН» и проявить искренний интерес к тревоге международного сообщества по поводу «незаконной политики США» в области «совместного использования ядерного оружия».

«Единственный путь для снятия «озабоченности» США пользованием суверенных прав КНДР и корейско-российскими отношениями — это отказ от враждебной политики и менталитета холодной войны в отношении двух стран — Кореи и России, отмена политической провокации, военного шантажа и стратегического нажима на нас и РФ», — подчеркнули в северокорейском министерстве.

В МИД КНДР также обратили внимание на то, что, несмотря на отрицательные высказывания других стран по поводу развития сотрудничества России и Северной Кореи, отношения между этими двумя странами «будут непоколебимо укрепляться и развиваться», а любые попытки США и их сателлитов нарушить мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе «будут сталкиваться с мощным и координированным ответом самостоятельных суверенных государств».

Ранее, 9 ноября, эксперты сообщили, что США укрепляют союз с Южной Кореей против КНДР и России с Китаем. По их утверждениям, Соединенные Штаты пытаются всячески укрепиться в регионе для противостояния не только КНДР, но и альянсу Россия – Китай.

Так, международный обозреватель Ким Мен Чхоль написал, что предстоящие визиты Блинкена и министра обороны США Остина Ллойда вызовут «новые военные тучи» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а поведение Вашингтона — новые геополитические риски.

Кроме того, 2 ноября помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что Соединенные Штаты предпримут «ряд шагов» по противодействию военно-техническому сотрудничеству России и КНДР.

До этого, 28 октября, глава северокорейского МИДа Цой Сон Хи заявила о цели КНДР по развитию и расширению отношений Пхеньяна и Москвы, а также выстраиванию долгосрочных контактов. Она отметила, что отношения России и Северной Кореи не направлены против третьих стран, и указала на настойчивые попытки США, Японии и Южной Кореи пошатнуть стабильный мир.

Ранее, 19 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров в правительственной резиденции Кымсусан на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи подчеркнул, что отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень. Лавров также отметил «неоценимый вклад» в двусторонние отношения РФ и КНДР товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

В середине сентября лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в РФ встретился с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.