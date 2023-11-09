США укрепят союз с Южной Кореей против КНДР и России с Китаем

США укрепляют союз с Южной Кореей против КНДР и России с Китаем. На фоне проходящего в Токио саммита министров иностранных дел G7, основной задачей которого стало напоминание о существовании Украины, глава Госдепа Энтони Блинкен прибыл в Южную Корею впервые за 2,5 года. Как утверждают эксперты, США пытаются всячески укрепиться в регионе для противостояния не только КНДР, но и альянсу Россия — Китай.

«Провокационное поведение Соединенных Штатов создает впечатление о них как о военных фанатиках, которые приступили к полевой инспекции в связи со второй Корейской войной», — написал международный обозреватель Ким Мен Чхоль.

По его мнению, предстоящие визиты Блинкена и Ллойда вызовут «новые военные тучи» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а поведение Вашингтона — новые геополитические риски.

«Визит в Южную Корею, конечно, также стоит рассматривать, как намек Китаю. США одновременно включают рычаги давления на Пекин, используя тот же Тайвань, Южную Корею, Японию. Он призван продемонстрировать то, что Соединенные Штаты держат руку на пульсе и Южная Корея остается их важным стратегическим союзником в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — считает руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

На сильную антикитайскую риторику указал и директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. По его словам, вся активность Вашингтона в регионе — это попытка создать в нем антикитайский контур. При этом, как ранее заявил глава МИД Китая Ван И, ни одна из стран региона не приемлет конфронтации блоков.

«Сеулу не очень хочется втягиваться в это противостояние блоков, потому что республика, например, получала довольно неплохую прибыль от торговли с Россией. Однако теперь, скорее всего, усилится привязка южнокорейской экономики к США и заблокируются поставки в Китай южнокорейских компонентов для электроники как продолжение политики Байдена. А это, в свою очередь, может привести к экономическому разрыву с Китаем, что опять же невыгодно Южной Корее», — резюмировал директор ИСАА МГУ.

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