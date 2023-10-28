КНДР выразила намерение расширять двусторонние отношения с Россией

КНДР видит цель в том, чтобы развивать и расширять отношения Пхеньяна и Москвы, выстраивать долгосрочные и стабильные контакты, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, слова которой 28 октября приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Вне зависимости от того, что говорят другие, всесторонне расширять и развивать двусторонние отношения с РФ под идеалом самостоятельности, мира и дружбы, чтобы выстроить стабильные на долгие времена и устремленные в будущее корейско-российские отношения в новую эпоху, — вот в чем наша незыблемая воля и позиция», — подчеркнула она.

Глава МИД КНДР также отметила, что отношения России и Северной Кореи не направлены против третьих стран. При этом указала на настойчивые попытки США, Японии и Южной Кореи пошатнуть стабильный мир. Если безопасность в регионе окажется под угрозой, уточнила министр, корейско-российские отношения «будут действовать как мощный элемент стратегической стабильности для сдерживания таких происков».

Ранее, 22 октября, политолог из Дартмутского колледжа Минсон Ку в колонке для журнала The National Interest заявил, что встреча президента России и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшаяся в сентябре, продемонстрировала стабильность и перспективность развития отношений между Москвой и Пхеньяном. Он напомнил, что по итогам встречи двух лидеров не было принято совместного заявления, однако подчеркнул, что не все переговоры должны сопровождаться подобными результатами.

До этого, 19 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров в правительственной резиденции Кымсусан на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи подчеркнул, что отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень. Лавров также отметил «неоценимый вклад» в двусторонние отношения РФ и КНДР товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Накануне Лавров прибыл с визитом в КНДР. Он прилетел в страну после участия в мероприятиях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Борт российского министра приземлился в аэропорту Сунан. Визит главы российского дипломатического ведомства продлится два дня.

В ходе своего визита в РФ с 12 по 17 сентября Ким Чен Ын 13-го числа встретился с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.