Глава МИД России Лавров прибыл с визитом в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 18 октября, прибыл с визитом в КНДР, куда он прилетел после участия в мероприятиях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

Борт российского министра приземлился в аэропорту «Сунан».

В Пхеньяне Лавров 19 октября проведет встречу со своим северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Визит главы российского дипломатического ведомства продлится два дня.

Ранее, в сентябре, Лавров отмечал, что Россия будет развивать с Северной Кореей равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности ООН.

С 12 по 17 сентября Россию посетил с официальным визитом глава КНДР Ким Чен Ын. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора отметил, что лидер Северной Кореи во время визита проявлял большое внимание к стране, живо интересуясь различными аспектами сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Посол выразил надежду на то, что по итогам визита отношения между КНДР и РФ «поднимутся на гораздо более высокий уровень».

В ходе визита глава КНДР 13 сентября встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров лидеры обсудили развитие двусторонних отношений. Встреча с участием делегаций двух стран продлились больше часа, лидеры стран продолжили беседу тет-а-тет. Глава РФ отметил, что встреча прошла очень продуктивно, состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе.