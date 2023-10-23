Политолог из США заявил о стабильности отношений России и КНДР

Встреча президента России и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшаяся в сентябре, продемонстрировала стабильность и перспективность развития отношений между Москвой и Пхеньяном. Такое мнение в воскресенье, 22 октября, выразил политолог из Дартмутского колледжа Минсон Ку в колонке для журнала The National Interest.

Он напомнил, что по итогам встречи двух лидеров не было принято совместного заявления, однако подчеркнул, что не все переговоры должны сопровождаться подобными результатами.

«Иногда важно, чтобы лидеры вообще встретились, поскольку личная дипломатия предлагает лидерам продуктивный канал для откровенного обмена своими взглядами», — считает политолог.

Подобные переговоры, по мнению Ку, дают импульс следующим встречам как на самом высоком, так и на рабочем уровне, по завершении которых могут быть подписаны важные соглашения.

«Несмотря на отсутствие совместного заявления, она (встреча. — Ред.) привлекла внимание всего мира и оставила сильное впечатление, что их отношения могут трансформироваться в нечто более существенное, чем символическая связь», — резюмировал эксперт.

19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в правительственной резиденции Кымсусан на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи подчеркнул, что отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень. Лавров также отметил «неоценимый вклад» в двусторонние отношения РФ и КНДР товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

В ходе своего визита в РФ с 12 по 17 сентября Ким Чен Ын 13-го числа встретился с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.