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Лавров отметил выход двусторонних отношений РФ и КНДР на новый уровень

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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень, заявил в четверг, 19 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров в правительственной резиденции Кымсусан на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

«После проведения исторического саммита между президентом [РФ Владимиром] Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень», — цитирует его ТАСС.

Лавров отметил «неоценимый вклад» в двусторонние отношения РФ и КНДР товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Он напомнил о том, как 75 лет назад Советский Союз сыграл существенную роль в освобождении Кореи от японского колониального господства и первым признал молодое корейское государство.

Министр иностранных дел КНДР заметила, что отношения двух стран развиваются с новой силой, в том числе за счет министерских встреч.

«Частные встречи глав МИД двух стран, во время которых укрепляются товарищеские связи, являются доказательством тому, как корейско-российские двусторонние отношения с долгой историей дружбы демонстрируют динамику и набирают новую жизненную силу», — сказала она.

Глава МИД КНДР подчеркнула, что переговоры с министром Лавровым — важный момент для исполнения договоренностей, которые были достигнуты в сентябре на встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына.

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Ранее в этот день визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Северную Корею назвали знаменательным моментом, который позволит укрепить российско-северокорейскую дружбу и развить двусторонние отношения между странами.

В среду, 18 октября, Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР. Он прилетел в страну после участия в мероприятиях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Борт российского министра приземлился в аэропорту Сунан. Визит главы российского дипломатического ведомства продлится два дня.

Ранее, в сентябре, Лавров отмечал, что Россия будет развивать с Северной Кореей равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности ООН.

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