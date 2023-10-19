В КНДР визит Лаврова назвали знаменательным моментом

Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Северную Корею ― знаменательный момент, который позволит укрепить российско-северокорейскую дружбу и развить двусторонние отношения между странами. Об этом 19 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Визит министра иностранных дел РФ в нашу страну служит знаменательным моментом в дальнейшем упрочении дружбы и солидарности двух стран, укреплении взаимного доверия, дальнейшей активизации двусторонних отношений во всех сферах и их развитии и переходе на новый высокий уровень согласно высокому замыслу глав КНДР и РФ», ― сказано в сообщении ЦТАК.

Агентство отмечает, что Лаврова «тепло» встретили в столице КНДР. ЦТАК сообщает о «горячем приветствии близких российских друзей»: об этом свидетельствуют не только толпы людей с букетами цветов в аэропорту Пхеньяна, но также украшенная государственными флагами Северной Кореи и России воздушная гавань.

Делегацию из РФ встретила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, а также сотрудники МИД страны и чрезвычайный и полномочный посол России в Северной Корее Александр Мацегора вместе с сотрудниками дипкорпуса.

В среду, 18 октября, Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР, куда он прилетел после участия в мероприятиях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Борт российского министра приземлился в аэропорту Сунан.

В Пхеньяне Лавров 19 октября проведет встречу со своей северокорейской коллегой Чхве Сон Хи. Визит главы российского дипломатического ведомства продлится два дня.

Ранее, в сентябре, Лавров отмечал, что Россия будет развивать с Северной Кореей равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности ООН.