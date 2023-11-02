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В США хотят принять меры против военно-технического сотрудничества РФ и КНДР

Госдеп: США «предпримут шаги» против военно-технического сотрудничества РФ и КНДР
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Соединенные Штаты предпримут «ряд шагов» по противодействию военно-техническому сотрудничеству России и КНДР. Об этом 2 ноября заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Его слова прозвучали в ходе специального телефонного брифинга на тему предстоящих визитов американского госсекретаря Энтони Блинкена в Индию, Республику Корея и Японию.

«Мы глубоко обеспокоены наращиванием сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Это то, за чем мы пристально наблюдаем с нашими партнерами в регионе и по всему миру, и, как я уже сказал, мы продолжим предпринимать ряд шагов, чтобы противодействовать угрозам, которые представляет КНДР», — приводит ТАСС заявление помощника главы Госдепа.

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Ранее, 28 октября, глава северокорейского МИДа Цой Сон Хи заявила о цели КНДР по развитию и расширению отношений Пхеньяна и Москвы, а также выстраиванию долгосрочных контактов. Она отметила, что отношения России и Северной Кореи не направлены против третьих стран, и указала на настойчивые попытки США, Японии и Южной Кореи пошатнуть стабильный мир.

До этого, 19 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров в правительственной резиденции Кымсусан на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи подчеркнул, что отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень. Лавров также отметил «неоценимый вклад» в двусторонние отношения РФ и КНДР товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

В середине сентября лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в РФ встретился с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.

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