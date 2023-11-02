Госдеп США сообщил о грядущем визите Блинкена в страны Азии и Ближнего Востока

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в период с 2 по 10 ноября посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

В Тель-Авиве госсекретарь планирует «заявить о поддержке США в отношении права Израиля защищать себя от терроризма в соответствии с международным гуманитарным правом» и обсудить меры по освобождению захваченных движением ХАМАС заложников. Далее в Иордании Блинкен обсудит механизмы прекращения насилия в Газе и меры по снижению напряженности в регионе, сказано в сообщении.

Вопросы безопасности Индо-Тихоокеанского региона Блинкен поднимет в Токио, Сеуле и Нью-Дели. Также госсекретарь США намерен принять участие во второй по счету встрече глав МИД стран G7.

Поездка Блинкена происходит на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее, 1 ноября, в США сообщали о планах госсекретаря Блинкена посетить Израиль 3 ноября. Тогда Reuters сообщал о планах госсекретаря встретиться с членами правительства.

Предыдущий визит госсекретаря в Израиль состоялся 12 октября. Целью этого визита было поспособствовать безопасному выходу мирных жителей сектора Газа из анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.