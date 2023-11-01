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В США сообщили о планах госсекретаря Блинкена посетить Израиль 3 ноября
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В США сообщили о планах госсекретаря Блинкена посетить Израиль 3 ноября

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Фото: Global Look Press/CNP/Annabelle Gordon
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Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль, чтобы встретиться с членами правительства, а также поговорить с другими официальными лицами. Об этом во вторник, 31 октября, сообщило агентство Reuters.

«Госсекретарь Блинкен отправится в Израиль в пятницу, 3 ноября, для встреч с членами израильского правительства, а затем совершит другие остановки в регионе», — рассказал журналистам агентства представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Поездка Блинкена происходит на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

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Ранее в этот же день протестующие против Израиля ворвались в конгресс во время выступления госсекретаря. Они требовали остановить огонь в секторе Газа. Речь Блинкена прерывали несколько раз, протестующие в качестве демонстрации своей позиции поднимали руки, перепачканные красной краской.

Предыдущий визит госсекретаря в Израиль состоялся 12 октября. Целью этого визита было поспособствовать безопасному выходу мирных жителей сектора Газа из анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадало свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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