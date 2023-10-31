Протестующие против Израиля ворвались в конгресс во время выступления Блинкена

Протестующие 31 октября ворвались в конгресс во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Трансляцию вел телеканал C-Span.

В момент, когда глава Госдепа начал свою речь, мужчина из зала высказался о необходимости обеспечить безопасность детей в анклаве. Когда его вывели, поднялась женщина с испачканными красной краской руками и призвала к прекращению огня.

«Прекратите огонь сейчас же», — заявила она.

Когда и женщину увели из зала, другие протестующие подняли руки, испачканные красной краской.

Слушания были приостановлены несколько раз. Когда протестующих вывели из зала, Блинкен смог продолжить выступление, посвященное обсуждению президентского запроса о выделении $106 млрд на помощь Украине и Израилю.

Ранее, 20 октября, американский президент Джо Байден запросил у Конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадало свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.