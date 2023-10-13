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КНДР пригрозила ударить по американским объектам на Корейском полуострове

КНДР пригрозила нанести удар по авианосцу США USS Ronald Reagan в Южной Корее
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Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Thompson
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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) после захода атомного авианосца США «Рональд Рейган» в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим объектам США, расположенным на Корейском полуострове. Это подтверждает заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), опубликованное в пятницу, 13 октября.

«Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него, не говоря уже о средствах «расширенного сдерживания», используемых США как «психотропное вещество» для своих сателлитов», — отмечается в документе.

По мнению ЦТАК, размещение различных ядерных активов на Корейском полуострове является актом «откровенной военной провокации, которая доводит ситуацию до необратимого развития».

Соединенные Штаты должны осознать, что их огромные стратегические активы вошли в чрезвычайно опасные воды, говорится в заявлении.

«Наша доктрина применения ядерного оружия, которая уже была обнародована, позволяет принять необходимые процедуры действий, когда считается, что ядерное нападение на страну было осуществлено или применение ядерного оружия неизбежно», — передает ЦТАК.

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12 октября стало известно, что атомный авианосец США «Рональд Рейган» зашел в военно-морскую базу в южнокорейском городе Пусан на срок до 16 октября. Его пребывание приурочено к 70-летию военного союза США и Южной Кореи. Авианосец направился в Пусан после участия в трехсторонних учениях Южной Кореи, США и Японии по перехвату судов и борьбе с пиратами в открытом море к юго-востоку от Корейского полуострова.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал 12 октября, что ситуация на Корейском полуострове тревожит Россию. По его мнению, в такой ситуации решение корейской ядерной проблемы только отдаляется.

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