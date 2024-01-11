Спустили во «враг»: Пхеньян меняет отношение к Сеулу

Пхеньян кардинально меняет риторику в отношении Сеула, отказываясь от позиции, которой придерживался 70 лет с момента окончания корейской войны. Ким Чен Ын публично стал называть соседа врагом, хотя еще год назад его сестра Ким Е Чжон заявляла обратное. Для Южной Кореи даже стали использовать название, упоминание которого ранее было сродни преступлению. Тем временем с начала 2024 года на полуострове произошло резкое обострение, когда стороны обменялись серией обстрелов. От чего зависит дальнейшая эскалация — в материале «Известий».

Пхеньян меняет отношение к Сеулу на словах и на деле

Пхеньян публично демонстрирует радикальную смену позиции по отношению к Сеулу вследствие обострения на полуострове. Накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом страны, приводит его слова государственное СМИ «ЦТАК». Если же Юг попытается использовать свои ВС против КНДР или поставить под угрозу ее суверенитет и безопасность, то «мы без колебаний уничтожим РК, мобилизовав все средства и силы», добавил политик. Он подчеркнул, что не станет начинать войну в одностороннем порядке, но не намерен и избегать ее. Приоритетом в отношении с таким «враждебным государством» северокорейский правитель обозначил «укрепление военного потенциала». Также Ким Чен Ын публично проинспектировал работу военных заводов, с тем чтобы вдохновить рабочих на выполнение производственных целей, передает агентство.

При этом еще полтора года назад позиция Пхеньяна в части аспектов была практически противоположной. В апреле 2022 года сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, подчеркнула, что Пхеньян не считает Юг врагом.

Cестра лидера КНДР Ким Е Чжон Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan

Достаточно стремительное превращение Южной Кореи во врага объясняется в том числе изменением «протокольной» позиции Пхеньяна. Стоит отметить, что в северокорейской печати и документах Республика Корея начала именоваться официально, то есть так, как свою страну называют южнокорейцы, — Хангук («страна Хан»). На протяжении 70 лет, с окончания корейской войны, в КНДР нельзя было так называть Южную Корею. Это рассматривалось как политическое преступление, потому что означало бы, что РК — отдельное государство, а не часть северокорейского, которое рано или поздно следует объединить. Однако 30 декабря 2023 года Ким Чен Ын по сути отказался от этой позиции, выступив, казалось бы, с традиционной речью перед участниками пленума ЦК Трудовой партии Кореи. Теперь на территории Корейского полуострова, с точки зрения Северной Кореи, существует два государства.

— Происходит глобальный отказ от некой политической фикции. В мировой истории нет примеров объединения двух столь разных государств. Разных в первую очередь по уровню жизни, во-вторых, по политическому строю. Это отлично всегда понимали и в Сеуле. Ким Чен Ын окончательно официально заявил, что эта политика была иллюзией, и в этом он абсолютно прав. И отныне Северная Корея будет воспринимать Южную как отдельное враждебное государство, — рассказал «Известиям» профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков.

Такая позиция выливается и в конкретные политические шаги. В январе 2024 года началась официальная реорганизация в северокорейском МИДе. Теперь связями с Южной Кореей будут заниматься в министерстве иностранных дел, потому что это отдельная страна. Примечательно, что даже здесь есть идеологическая подоплека, так как ЦК партии, который ранее занимался Южной Кореей, выше по статусу, чем МИД, отметил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Ким Ен Ун. Кроме того, такое разделение поможет удержать перебежчиков.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— В перспективе ассоциации с Югом опасны. Руководство КНДР понимает, что если население будет смотреть на Юг и мечтать, то рано или поздно увеличатся шансы на реализацию германского сценария. Потому что у народа создается впечатление, что юг — это же тоже мы, а смотрите, как хорошо живут. Могут начаться волнения и восстания. В этом смысле такой шаг, с точки зрения руководства, несколько снижает шансы на поглощение Севера богатым Югом, — добавил Ланьков.

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Очередное обострение началось еще в конце 2023 года. Спусковым крючком стал запуск КНДР в ноябре своего разведывательного спутника с баллистической ракеты, использование которой Пхеньяну запрещено резолюцией Совбеза ООН. После этого стороны приостановили действие Межкорейского соглашения 2018 года. Оно включало в том числе введение бесполетных зон, разоружение части блокпостов и сохранение горячих линий, а также запрет на проведение учений вблизи границы.

В декабре 2022 года VI пленум ЦК ТПК назвал одной из важнейших целей разработку военного разведывательного спутника. Его запуск призван повысить готовность КНДР к столкновениям, вероятность которых растет «из-за опасных военных акций врагов», отмечалось в ЦТАК. По сути, спутник позволит отслеживать из космоса возможные удары по Северной Корее и даже рассчитывать собственные в случае прямой угрозы.

Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: REUTERS/KCNA

Кроме того, за год Северная Корея пять раз выпустила МБР, что стало рекордом. На этом фоне даже созвали экстренное заседание Совбеза, на котором ряд стран, включая Южную Корею, Японию, США, Францию и Великобританию, пытались принять меры против КНДР, но безуспешно из-за противоположной позиции России и Китая. 31 декабря в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР, если тот решится применить против Сеула ядерное оружие. Тогда же Ким Чен Ын заявил, что больше не считает РК подходящим партнером для переговоров об объединении.

5 января стало известно, что северокорейские военные произвели около 200 артиллерийских выстрелов недалеко от южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. На что Сеул в рамках учений на островах в Желтом море выпустил в два раза больше. 6 января, по заявлением Южной Кореи, КНДР выпустила еще около 60 снарядов, однако позже выяснилось, что это постановка. Ким Е Чжон заявила, что военные просто подорвали взрывчатку, а «головорезы Республики Корея проглотили брошенную нами наживку». Таким образом, она обвинила Сеул в желании выставить Пхеньян «провокатором» и «основным виновником нагнетания напряженности».

8 января на Юге заявили, что возобновят артиллерийские обстрелы и учения вблизи границы, а также аннулировали буферные зоны, где запрещены боевые стрельбы и масштабные учения. На этом фоне дальнейшая эскалация на полуострове весьма вероятна, считают эксперты. Однако никто из сторон не решится на слишком радикальные действия. За них это могут сделать США, союзник Сеула, — даже несмотря на большое количество отвлекающих факторов, таких как ситуация на Украине, война в Газе и непростая обстановка вокруг Тайваня (в Вашингтоне порой предупреждают о рисках «вторжения» материкового Китая на остров, который Пекин не контролирует, но считает своей территорией).

Совместные учения Южной Кореи и США вблизи границы с КНДР Фото: Global Look Press/Defense Ministry

— Количество военных учений, которые американцы проводят на территории Южной Кореи, как минимум не уменьшается. Здесь возможен такой вариант, что американцам может быть желательно и возникновение еще одного очага напряженности, который бы позволил еще больше загрузить ВПК страны, — считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Ким Ен Ун.

В целом ситуация на Корейском полуострове косвенно зависит от трех выборов в 2024 году. По мнению экспертов, можно ожидать смягчения в отношениях Пхеньяна и Сеула в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре. Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном в период его пребывания в Белом доме считают относительной оттепелью. Аналогичный сдвиг может быть и в случае победы оппозиции на парламентских выборах в Южной Корее в апреле. Однако всё будет зависеть от количества полученных мандатов и состава коалиции, чтобы этого хватило для выдвижения импичмента президенту Юн Сок Елю, подчеркивает Ким Ен Ун. Повлияет на отношения двух Корей теоретически даже тайваньский вопрос. Не исключено, что США могут пойти на провокацию в отношении Китая, чтобы создать повод разместить больше вооружений на территории Южной Кореи, что приведет к очередной эскалации на полуострове. Многое будет зависеть и от результатов выборов главы администрации на Тайване 13 января.