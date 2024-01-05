КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи

Северокорейские военные произвели более 200 выстрелов артиллерийских снарядов к северу от островов Южной Кореи (Республика Корея). Об этом в пятницу, 5 января, сообщает Рёнхап.

Как отмечает агентство со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов, военные КНДР вели огонь береговой артиллерии по северо-западному островному региону в пятницу. Выстрелы были зафиксированы с 9:00 по местному времени (3:00 мск) к северу от островов Пэннён и Ёнпхён в течении двух часов.

«В результате граждане или военные не пострадали. Точка удара находилась к северу от Северной разграничительной линии (NLL) в Западном море», — добавили в штабе.

Отмечается, что морская буферная зона была создана для предотвращения военный действий в акватории моря в соответствии с Межкорейским военным соглашением от 19 сентября 2018 года. Военные Южной Кореи сообщили, что примут ответные меры на подобные атаки КНДР, нарушающие эти договоренности.

31 декабря в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР Ким Чен Ына, в случае если он решит применить против Сеула ядерное оружие.

Ранее в тот же день агентство Reuters со ссылкой на доклад по итогам встречи под председательством лидера КНДР сообщило о его планах в будущем году осуществить запуск трех разведывательных спутников.

21 ноября в КНДР подтвердили запуск на орбиту разведывательного спутника и назвали его успешным. Отмечалось, что новая космическая ракета-носитель «Чхоллима-1» вышла на запланированную орбиту полета и точно вывела спутник «Маллигён-1» на орбиту за 705 секунд.