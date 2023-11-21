КНДР заявила об успешном запуске разведывательного спутника

КНДР подтвердила запуск 21 ноября на орбиту разведывательного спутника и назвала его успешным. Об этом вечером во вторник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Новая космическая ракета-носитель «Чхоллима-1» вышла на запланированную орбиту полета и точно вывела спутник «Маллиген-1» на орбиту за 705 секунд в 22:54 вечера (16:54 мск. — Ред.)», — цитирует его сообщение южнокорейское агентство Yonhap.

Помимо этого, власти КНДР планируют «в короткие сроки» запустить еще несколько спутников для улучшения возможностей получения разведданных.

О запуске ракеты ранее в этот день сообщили власти Японии. Тогда правительство страны отметило, что Северная Корея произвела как минимум один пуск в направлении префектуры Окинава. В связи с этим жителям префектуры рекомендовали найти укрытия. Как отметило агентство Kyodo, запуск вызвал срабатывание системы оповещения J-Alert. Когда ракета миновала воздушное пространство Японии, оповещение об эвакуации было снято. Япония выразила КНДР протест.

До этого, 20 ноября, министр обороны Японии Кихара Минору сообщил журналистам, что Северная Корея намерена запустить спутник-шпион в период с 22 ноября по 1 декабря. Он отметил, что правительство Японии будет собирать разведывательные данные и готовиться к возможному запуску. Помимо этого, 19 ноября отменить запуск потребовала от КНДР и Южная Корея.

Позже, 21 ноября, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что данные планы КНДР заставляют страну принять необходимые меры для защиты. По его словам, даже запуск искусственного спутника со стороны Северной Кореи всё равно будет идти в обход принятых резолюций Совета Безопасности ООН.