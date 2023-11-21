Премьер-министр Японии выразил готовность к запуску спутника КНДР

Планы КНДР по запуску военного спутника заставляют Японию принять необходимые меры для защиты страны. Об этом во вторник, 21 ноября, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с журналистами.

«Я поручил принять ряд мер для сбора данных и предоставления ее населению <...> и быть готовыми к непредвиденной ситуации», — сказал Кисида.

Он также подчеркнул, что даже запуск искусственного спутника со стороны КНДР всё равно будет идти в обход принятых резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН.

Ранее, 20 ноября, министр обороны Японии Кихара Минору сообщил журналистам, что Северная Корея намерена запустить спутник-шпион в период с 22 ноября по 1 декабря. Он отметил, что правительство Японии будет собирать разведывательные данные и готовиться к возможному запуску северокорейского военного шпионского спутника.

КНДР пыталась запустить спутники в мае и августе, пуски завершились неудачно. Власти КНДР ранее заявляли о желании предпринять третью попытку запуска спутника в октябре.

22 августа Кисида призвал готовиться к «непредвиденной ситуации» из-за планов КНДР запустить искусственный спутник Земли. Спецслужбам Японии поступило распоряжение сотрудничать с США и Южной Кореей, чтобы сообща добиться от Пхеньяна отмены запуска.

До этого, 19 июня, в КНДР назвали «серьезной ошибкой» неудачный запуск военного спутника в мае. Безответственность отвечающих за подготовку к запуску ракеты лиц была «подвергнута строгой критике».